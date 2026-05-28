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बकरीद पर मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने से रोकने पर हंगामा, CO को सपा नेताओं के सामने क्यों जोड़ने पड़े हाथ?

Dinesh Rathour बुलंदशहर
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बुलंदशहर में बकरीद के दिन मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो गया। सपा के पूर्व विधायक चौधरी होशियार सिंह और जिला पंचायत सदस्य सुनील चरोरा ने पुलिस न मनमानी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। देखते ही देखते स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई।

बकरीद पर मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने से रोकने पर हंगामा, CO को सपा नेताओं के सामने क्यों जोड़ने पड़े हाथ?

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में बकरीद के दिन मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो गया। सपा के पूर्व विधायक चौधरी होशियार सिंह और जिला पंचायत सदस्य सुनील चरोरा ने पुलिस न मनमानी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। देखते ही देखते स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई। हंगामे की सूचना पर पहुंचे सीओ विकास चौहान ने स्थिति को संभालने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बन पाई। नौबत ऐसी आ गई कि मामले को सुलझाने के लिए सीओ को सपा नेताओं के सामने हाथ तक जोड़ने पड़ गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

जहांगीराबाद में ईदगाह मस्जिद के बाहर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ने की कोशिश की, जबकि सड़क पर नमाज पढ़ने की यूपी में पाबंदी है। मस्जिद के बाहर नमाज पढ़े जाने की सूचना जब पुलिस को मिली तो वह मौके पर पहुंची। पुलिस ने मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने के लिए मना किया। इस पर नमाजियों की पुलिसकर्मियों से बहसबाजी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने नमाज न पढ़ने देने की शिकायत सपा के पूर्व विधायक चौधरी होशियार सिंह और जिला पंचायत सदस्य सुनील चरोरा से कर दी। इस पर मौके पर पूर्व विधायक और जिला पंचायत सदस्य पहुंच गए। उन्होंने पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

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सीओ ने संभाली स्थिति

हंगामे की सूचना पर अनूपशहर सीओ विकास चौहान ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने सपा नेताओं के सामने हाथ जोड़े और कहा, मैं विनती कर रहा हूं, शांत हो जाइए। चलिए यहां से जाइए। सीओ ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। इसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में जब सीओ से बात की गई तो उन्होंने पुलिस पर लगे आरोपों का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा, पूर्व विधायक लोगों को भड़काने और माहौल खराब करने का काम कर रहे थे। सभी को समझाया गया है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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