दावत-ए-वलीमा में बीफ परोसने पर बवाल, FSDA ने लिया सैंपल, कैटरर समेत तीन हिरासत में

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में दावत-ए-वलीमा के दौरान बीफ परोसने पर बवाल हो गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शहनाई गेस्ट हाउस में हो रहे आयोजन में बीफ से सजे काउंटर का वीडियो बनाने पर मारपीट शुरू हुई। कई थानों की फोर्स ने पहुंचकर हालात को संभाला। पुलिस ने कैटरर समेत तीन को हिरासत में लिया है।

यूपी के अलीगढ़ में दावत-ए-वलीमा के दौरान बीफ परोसने पर बवाल हो गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शहनाई गेस्ट हाउस में हो रहे आयोजन के दौरान जवां चेयरमैन के बेटे व उनके दोस्त द्वारा वीडियो बनाने पर कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। बाद में हंगामा बढ़ने पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। देररात ही पुलिस ने कैटरर समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है। इनका कहना था कि गलती से बीफ का बोर्ड लगा दिया था। प्रतिबंधित पशु का मीट नहीं था। पुलिस की सूचना पर पहुंची खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम ने मीट का सैंपल लिया है।

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शहनाई गेस्ट हाउस में रविवार की रात दावत-ए-वलीमा का आयोजन किया गया था। यहां जवां चेयरमैन के बेटा आकाश अपने दोस्त गौरव के साथ शामिल होने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान एक स्टॉल पर सजे मीट के पास बीफ कोरमा लिखा मिला। इस पर दोनों ने मोबाइल फोन से इसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तभी कुछ लोग आए और वीडियो बनाने का विरोध करने लगे।

आरोप है कि गौरव के साथ मारपीट की गई। आकाश ने बीच-बचाव किया तो उनके साथ भी लोगों ने हाथापाई की। हंगामा होता देख आकाश और गौरव ने अपने साथियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस को भी सूचना दे दी। कुछ देर में ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। वहां तो किसी तरह मामला शांत कराया गया। बाद में थाने पर एक तरफ तमाम भाजपाई व हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंच गए। उनकी पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई। दूसरी ओर, बसपा नेता सलमान शाहिद व अन्य लोग आ गए। उनका आरोप था कि भाजपाइयों के दबाव में पुलिस उनके पक्ष की सुनवाई नहीं कर रही है। यहां तक कि थाने में उनको धमकाया गया। इसी बीच दोनों पक्षों के बीच भी नोकझोंक हो गई। पुलिस ने उन्हें शांत कराया।