आपका सम्मान किया, कोई और होता तो...माता प्रसाद पांडेय को योगी के जवाब के बाद विधानसभा में हंगामा
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा ने नहीं व्यापारियों ने आपका विरोध किया था। केवल गोरखपुर का ही व्यापारी नहीं, समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में प्रदेश भर के व्यापारियों में दहशत थी। व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूला जाता था। उसके कारण व्यापारियों के मन में आपके प्रति आक्रोश है।
यूपी विधानमंडल मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने गोरखपुर के विरासत गलियारे के मुद्दे का उल्लेख करते हुए अपने साथ वहां अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया। माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि गोरखपुर के पांडेयहाता में आपकी पार्टी के कार्यकर्ता वहां खड़े होकर भद्दे-भद्दे नारे लगा रहे थे, रोक भी रहे थे। हमारे आगे चल रही दो गाड़ियों को तोड़ भी दिया। हमने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया और धरने पर बैठ गए। पुलिस के कहने पर मैं चुपचाप चला गया। हम लोग जब जटाशंकर चौराहे पर पहुंचे तो आपके (सीएम योगी की ओर इंगित करते हुए) लोग (इसमें अधिकांश आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, पता नहीं कौन लोग थे), गाड़ी के सामने आ गए। फाटक खोलकर खींचने की कोशिश की। जब हमारे लोग आ गए और पुलिस को लगा कि लड़ाई हो जाएगी तो आपके लोगों को हटाया। उन्हें काले झंडे नहीं मिले तो काले छाते ले आए। वहां मेरे साथ अभद्र व्यवहार हुआ। यदि ऐसा होगा तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा। नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपके (माता प्रसाद पांडेय)कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधने का प्रयास किया जा रहा है। आपके तीन दिन पहले मैंने एक-एक व्यापारी से बात की थी। वह गोरखपुर का सबसे पुराना बाजार है। वहां कंजेशन और अवैध कब्जों को दूर करके सड़क बनाई जा रही है। आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। वहां के सैकड़ों मासूम बच्चे हर साल इंसेफेलाइटिस से दम तोड़ते थे। विकास आप लोगों के एजेंडे में नहीं था। सीएम योगी ने कहा कि एक-एक व्यापारी को मुआवजा दिए जाने के बाद आपके दौरे के तीन दिन पहले मैंने वहां का दौरा किया था। भाजपा नहीं वहां के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था। विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में प्रदेश भर के व्यापारियों में भय और दहशत थी। व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूला जाता था। उसके कारण व्यापारियों के मन में आपके प्रति जो आक्रोश है उसी के चलते बार-बार समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई काम हो रहा है और आप फिर उसमें विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि आप वहां बिना बुलाए मेहमान बनकर टपक पड़े हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपका सम्मान किया व्यापारियों ने, अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से उसका जवाब भी देते यह मैं विश्वास से कह सकता हूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वे सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का काम कर सकेंगे।
सीएम योगी के जवाब के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक अपनी जगह पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के अपमान का आरोप लगाया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कई बार सदस्यों को समझाने की कोशिश की। जब सपा विधायक शांत नहीं हुए तो उन्होंने संसदीय कार्यमंत्री से जानकारी मांगी। इस पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बहुत पुराने सदस्य हैं। उनके पति सबका सम्मान है। सबका आदर है। लेकिन यह मुद्दा केवल राजनीति से प्रेरित है।
संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित नहीं होता तो जांच कराने में क्या दिक्कत थी? इसके बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी सदस्य वेल में बैठ गए और हंगामा और नारेबाज़ी जारी रखी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदस्यों को समझाने की काफी कोशिश की लेकिन वे शांत नहीं हुए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने एक-एक विधायक का नाम लेकर प्रश्न पूछने के लिए बुलाना शुरू कर दिया लेकिन कई विधायकों का नाम पुकारे जाने के बाद भी किसी सदस्य ने प्रश्न नहीं पूछा।
हंगामे और शोरशराबे के बीच समाजवादी पार्टी विधायक पल्लवी पटेल का नंबर आया तो उन्होंने अपना प्रश्न पूछा। पल्लवी पटेल ने देश और प्रदेश में कैंसर के बढ़ते मामलों का मुद्दा उठाया। उनके प्रश्न का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया। इस दौरान भी सदन में लगातार नारेबाजी और शोर शराबा होता रहा।
विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगित की कार्यवाही
संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने 11.37 बजे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से सदन को व्यवस्थित कराने की मांग की। तब अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन की कार्यवाही 11.37 बजे 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। लेकिन सपा विधायकों ने वेल में धरना प्रदर्शन और नारेबाज़ी जारी रखी। इस बीच 11.40 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन से बाहर चले गए। सपा सदस्यों द्वारा वेल में धरना प्रदर्शन खत्म न करने और नारेबाज़ी जारी रखने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन की कार्यवाही 12.20 बजे तक स्थगित कर दी। प्रश्नकाल सपा के हंगामे की भेंट चढ़ गया। बाद में सदन की कार्यवाही को मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।