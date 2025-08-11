आपका सम्मान किया, कोई और होता तो...माता प्रसाद पांडेय को योगी के जवाब के बाद विधानसभा में हंगामा

यूपी विधानमंडल मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने गोरखपुर के विरासत गलियारे के मुद्दे का उल्लेख करते हुए अपने साथ वहां अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया। माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि गोरखपुर के पांडेयहाता में आपकी पार्टी के कार्यकर्ता वहां खड़े होकर भद्दे-भद्दे नारे लगा रहे थे, रोक भी रहे थे। हमारे आगे चल रही दो गाड़ियों को तोड़ भी दिया। हमने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया और धरने पर बैठ गए। पुलिस के कहने पर मैं चुपचाप चला गया। हम लोग जब जटाशंकर चौराहे पर पहुंचे तो आपके (सीएम योगी की ओर इंगित करते हुए) लोग (इसमें अधिकांश आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, पता नहीं कौन लोग थे), गाड़ी के सामने आ गए। फाटक खोलकर खींचने की कोशिश की। जब हमारे लोग आ गए और पुलिस को लगा कि लड़ाई हो जाएगी तो आपके लोगों को हटाया। उन्हें काले झंडे नहीं मिले तो काले छाते ले आए। वहां मेरे साथ अभद्र व्यवहार हुआ। यदि ऐसा होगा तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा। नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपके (माता प्रसाद पांडेय)कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधने का प्रयास किया जा रहा है। आपके तीन दिन पहले मैंने एक-एक व्यापारी से बात की थी। वह गोरखपुर का सबसे पुराना बाजार है। वहां कंजेशन और अवैध कब्जों को दूर करके सड़क बनाई जा रही है। आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। वहां के सैकड़ों मासूम बच्चे हर साल इंसेफेलाइटिस से दम तोड़ते थे। विकास आप लोगों के एजेंडे में नहीं था। सीएम योगी ने कहा कि एक-एक व्यापारी को मुआवजा दिए जाने के बाद आपके दौरे के तीन दिन पहले मैंने वहां का दौरा किया था। भाजपा नहीं वहां के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था। विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में प्रदेश भर के व्यापारियों में भय और दहशत थी। व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूला जाता था। उसके कारण व्यापारियों के मन में आपके प्रति जो आक्रोश है उसी के चलते बार-बार समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई काम हो रहा है और आप फिर उसमें विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि आप वहां बिना बुलाए मेहमान बनकर टपक पड़े हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपका सम्मान किया व्यापारियों ने, अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से उसका जवाब भी देते यह मैं विश्वास से कह सकता हूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वे सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का काम कर सकेंगे।