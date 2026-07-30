आंबेडकर मूर्ति हटाने पर बवाल, पथराव के बाद पुलिस का बल प्रयोग, डीएम-एसपी भी पहुंचे

यूपी के देवरिया में खलिहान की जमीन पर आंबेडकर मूर्ति हटाने पर बवाल हो गया। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पर पथराव किया गया। पुलिस ने भी बल प्रयोग कर मामले को किसी तरह शांत किया। डीएम-एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं।

यूपी के देवरिया में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की मूर्ति हटाने को लेकर गुरुवार की शाम बवाल हो गया। ग्रामीणों की पहले पुलिस और राजस्व टीम के साथ कहासुनी हुई। इसके बाद धक्कामुक्का नोकझोंक में बदल गया। देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने भागकर जान बचाई। मामले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची। मामले को शांत करने की कोशिश हुई। पुलिस ने भी बल प्रयोग शुरू किया। कई उपद्रवियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा।

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंच गए। दर्जन भर लोगों को हिरासत में लेने के बाद किसी तरह मामला शांत कराया गया। पथराव में कई पुलिसकर्मियों और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को चोट लगी है। गांव में तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई है। एएसपी समेत अन्य अधिकारी भी जमे हुए हैं।

ग्रामीणों ने खलिहान में लगा दी थी मूर्ति गौरीबाजार के लबकनी गांव में ग्रामीणों ने मंगलवार की रात खलिहान में आंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी थी। इसकी जानकारी बुधवार को राजस्व टीम को हुई तो मौके पर पहुंची और इसकी जानकारी प्रशासन को दी। देर शाम पुलिस टीम पहुंची और अवैध रूप से खलिहान की भूमि में स्थापित मूर्ति को हटाने के लिए पूरी कोशिश की गई। ग्रामीणों ने मूर्ति हटाने का विरोध शुरू कर दिया। आक्रोश को देख पुलिसकर्मी बैकफुट पर आ गए। तनाव को देखते हुए पुलिस तैनात कर दी गई।

मूर्ति हटाने पहुंचे एसडीएम और सीओ गुरुवार को एक बार फिर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ एसडीएम और सीओ पहुंचे और जेसीबी लगाकर मूर्ति को सम्मान पूर्वक हटा दिया। इसे लेकर फिर ग्रामीणों और पुलिस के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस और राजस्व टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इसके चलते मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिसकर्मी व राजस्व कर्मी मौके से भाग खड़े हुए। पथराव में कई पुलिसकर्मी व राजस्वकर्मी घायल हो गए।

बवाल बढ़ने पर भारी फोर्स के साथ एएसपी पहुंचे इसकी जानकारी मिलते ही एएसपी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे और लाठी भांज कर स्थिति को संभाला। कई युवकों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और दर्जन भर लोगों को हिरासत में ले लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम मधुसूदन हुल्गी और एसपी अभिजीत आर शंकर भी पहुंच गए।