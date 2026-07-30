आंबेडकर मूर्ति हटाने पर बवाल, पथराव के बाद पुलिस का बल प्रयोग, डीएम-एसपी भी पहुंचे
यूपी के देवरिया में खलिहान की जमीन पर आंबेडकर मूर्ति हटाने पर बवाल हो गया। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पर पथराव किया गया। पुलिस ने भी बल प्रयोग कर मामले को किसी तरह शांत किया। डीएम-एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं।
यूपी के देवरिया में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की मूर्ति हटाने को लेकर गुरुवार की शाम बवाल हो गया। ग्रामीणों की पहले पुलिस और राजस्व टीम के साथ कहासुनी हुई। इसके बाद धक्कामुक्का नोकझोंक में बदल गया। देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने भागकर जान बचाई। मामले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची। मामले को शांत करने की कोशिश हुई। पुलिस ने भी बल प्रयोग शुरू किया। कई उपद्रवियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंच गए। दर्जन भर लोगों को हिरासत में लेने के बाद किसी तरह मामला शांत कराया गया। पथराव में कई पुलिसकर्मियों और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को चोट लगी है। गांव में तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई है। एएसपी समेत अन्य अधिकारी भी जमे हुए हैं।
ग्रामीणों ने खलिहान में लगा दी थी मूर्ति
गौरीबाजार के लबकनी गांव में ग्रामीणों ने मंगलवार की रात खलिहान में आंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी थी। इसकी जानकारी बुधवार को राजस्व टीम को हुई तो मौके पर पहुंची और इसकी जानकारी प्रशासन को दी। देर शाम पुलिस टीम पहुंची और अवैध रूप से खलिहान की भूमि में स्थापित मूर्ति को हटाने के लिए पूरी कोशिश की गई। ग्रामीणों ने मूर्ति हटाने का विरोध शुरू कर दिया। आक्रोश को देख पुलिसकर्मी बैकफुट पर आ गए। तनाव को देखते हुए पुलिस तैनात कर दी गई।
मूर्ति हटाने पहुंचे एसडीएम और सीओ
गुरुवार को एक बार फिर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ एसडीएम और सीओ पहुंचे और जेसीबी लगाकर मूर्ति को सम्मान पूर्वक हटा दिया। इसे लेकर फिर ग्रामीणों और पुलिस के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस और राजस्व टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इसके चलते मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिसकर्मी व राजस्व कर्मी मौके से भाग खड़े हुए। पथराव में कई पुलिसकर्मी व राजस्वकर्मी घायल हो गए।
बवाल बढ़ने पर भारी फोर्स के साथ एएसपी पहुंचे
इसकी जानकारी मिलते ही एएसपी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे और लाठी भांज कर स्थिति को संभाला। कई युवकों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और दर्जन भर लोगों को हिरासत में ले लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम मधुसूदन हुल्गी और एसपी अभिजीत आर शंकर भी पहुंच गए।
एसपी बोले- अराजकतत्वों ने किया पथराव
एसपी अभिजीत आर शंकर ने इस बारे में बताया कि गौरीबाजार के लबकनी में कुछ लोगों द्वारा खलिहान की भूमि में अवैध तरीके से डा.आंबेडकर की मूर्ति रख दिया था। सूचना पर प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची। बातचीत के बाद मूर्ति हटाने के दौरान कुछ अराजकतत्वों ने पथराव किया। इसमें पुलिसकर्मी और राजस्वकर्मी घायल हो गए हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।