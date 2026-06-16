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युवक की मौत के बाद बवाल, पुलिस को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, वर्दी फाड़ी, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल

Yogesh Yadav फतेहाबाद (आगरा), हिन्दुस्तान संवाद
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यूपी के आगरा में हादसे में युवक की मौत के बाद बवाल हो गया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। कई की वर्दी फाड़ दी। पुलिस स्टीकर लगी थार समेत अन्य वाहनों में तोड़फोड़ की गई। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घटना में आगरा-फिरोजाबाद मार्ग पर तीन घंटे जाम लगा रहा।

युवक की मौत के बाद बवाल, पुलिस को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, वर्दी फाड़ी, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल

UP News: आगरा में फतेहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग स्थित पूठपुरा गांव के पास सोमवार को सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद बवाल हो गया। हादसा करने वाली थार पर पुलिस का स्टीकर लगा था। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस पर थार चालक व उसमें सवार अन्य लोगों को भगाने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस से ग्रामीणों का संघर्ष हो गया। ग्रामीणों ने पथराव कर पुलिस टीम को आधा किमी तक दौड़ा दिया। पथराव में दस पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। कुछ पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फटी है। पुलिस कमिश्नरेट लिखा एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर ग्रामीणों को खदेड़ा।

जानकारी के अनुसार मनीष (22) पुत्र सामलिया निवासी खासपुर बाहदरपुर (दयालबाग) दोपहर में बाइक से ससुराल फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर के गांव गढ़ी तिवारी से फतेहाबाद जा रहा था। पूठपुरा के पास थार और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। इस दौरान मनीष की बाइक से थार टकरा गई। हादसे में मनीष की मौके पर मौत हो गई। एक स्कूटी पर सवार सुभाष पुत्र जवाहर सिह निवासी पूठपुरा और विवेक पुत्र राजकुमार निवासी नगला डरूआ फिरोजाबाद, कालू पुत्र छोटेलाल निवासी बरना फतेहाबाद भी इस हादसे में घायल हो गए। ट्रैक्टर बेकाबू होकर खंदी में गिर गया। उसमें सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई।

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हादसे में युवक की मौत के जानकारी मिलने पर परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और फिरोजाबाद मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मनीष के शव को एंबुलेंस से ले जाने लगी। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस से शव छीन लिया। इसके बाद डौकी, बमरौली कटारा और बसई अरेला सहित अन्य थानों का फोर्स मौके पर बुला लिया गया। ग्रामीण थार में आग लगाने की बात कहने लगे।

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मौके पर मौजूद एसीपी फतेहाबाद व निरीक्षक अपराध फतेहाबाद पुरुषोत्तम पाल व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ ग्रामीणों को हटा रहे थे। इसी बीच गांव के लोगों से उनकी कहासुनी हो गई। भीड़ ने शोर मचाया तो पथराव शुरू हो गया। निरीक्षक अपराध पुरुषोत्तम पाल व अन्य पुलिसकर्मियों ने सहायक पुलिस आयुक्त को बचाने का प्रयास किया। उग्र ग्रामीणों ने करीब आधा किलोमीटर तक पुलिस कर्मियों को दौड़ाकर पत्थर फेंके।

पथराव में दस से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कुछ पुलिस कर्मियों की वर्दी भी फट गई। कई पुलिसकर्मियों के सिर तथा सीने में गंभीर चोट आई है। उनका विभिन्न हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है। इसके बाद पुलिस नेलाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। मौके से शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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