जलेबी पर मच गया बवाल; ग्राहकों में जमकर चले लात-घूसे, दारोगा ने जड़े थप्पड़

उरई में दशहरे पर कन्या भोज के लिए जलेबी खरीदने को लेकर अंबेडकर चौराहे पर ग्राहकों और दुकानदार के कर्मचारियों में मारपीट हो गई। पुलिस के सामने भी लात-घूंसे चले। एक पक्ष के करीब 100 लोगों ने कोतवाली का घेराव किया। देर शाम दोनों पक्षों में समझौता हो गया।

उरई,संवाददाता: दशहरे पर कन्या भोज के लिए मंगलवार दोपहर जलेबी लेने के विवाद में अंबेडकर चौराहे पर जलेबी दुकानदार के कर्मचारी व ग्राहक के बीच मारपीट हो गई। बवाल की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी लात घूंसे चले। बवाल थमता न देख मौके पर पहुंचे दरोगा को हाथ उठाना पड़ा। बाद में एक पक्ष के करीब सौ लोगों ने कोतवाली का घेराव कर दिया पर देर शाम को दोनों पक्षों में समझौता हो गया और मामले को रफा दफा कर दिया गया।

जलेबी पर भिड़े ग्राहक, चले लात-घूंसे मंगलवार दोपहर कन्या भोज के लिए जलेबी खरीदने को लेकर शहर के अंबेडकर चौराहे पर प्रसिद्ध जलेबी की दुकान पर जमकर बवाल हुआ। दुकान पर भारी भीड़ थी और लोग कतार में खड़े होकर जलेबी ले रहे थे। इसी दौरान जल्दबाजी में आगे निकलने को लेकर दो ग्राहकों के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों में लात-घूंसे चलने लगे। इस दौरान एक पक्ष का ग्राहक तो चला गया जबकि दूसरे पक्ष का युवक जलेबी विक्रेता के यहां काम करने वाले कर्मचारियों से भीड़ गया। दुकानदार ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन युवकों का झगड़ा तब भी नहीं रुका।