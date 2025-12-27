कुत्ते को लेकर घर में मचा बवाल, बहुओं ने सास पर बोला हमला; बुरी फंसी देवरानी-जेठानी

संक्षेप: कुत्ते की गंदगी फेंकने को लेकर हुआ घरेलू विवाद देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। इस मामले में सुभद्रा ने अपनी दो बहुओं पूजा और गोल्डी के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। घटना में सुभद्रा के साथ उनकी बेटी संगीता भी घायल हो गई।

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के कूरेभार थाना क्षेत्र के सलीमपुर ग्रांट गांव में एक पालतू कुत्ते की गंदगी को लेकर शुरू हुआ विवाद लाठी-डंडों तक पहुंच गया। आरोप है कि, बहुओं ने सास पर हमला बोल दिया, बचाने पहुंची ननद को पीटा। मामले में पुलिस ने देवरानी-जेठानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुत्ते को लेकर घर में हुए बवाल की इलाके में खूब चर्चा हो रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कूरेभार थाना क्षेत्र के सलीमपुर ग्रांट गांव में कुत्ते की गंदगी फेंकने को लेकर हुआ घरेलू विवाद देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। इस मामले में सुभद्रा (60) ने अपनी दो बहुओं पूजा (उम्र 35 वर्ष) और गोल्डी ( उम्र 28 वर्ष) के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। घटना में सुभद्रा के साथ उनकी बेटी संगीता भी घायल हो गई।

पीड़िता के अनुसार 24 दिसंबर को वह ठंड से बचने के लिए घर के बाहर आग जलाकर बैठी थीं। इसी दौरान पास में एक कुत्ते ने शौच कर दिया। सुभद्रा का कहना है कि जब उन्होंने गंदगी को कुत्ते की बताया तो बहुओं ने उनके नाती पर आरोप लगाते हुए विवाद शुरू कर दिया। मना करने पर गाली-गलौज हुई और देखते ही देखते बहुएं लाठी-डंडों से हमला करने लगीं।