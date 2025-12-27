Hindustan Hindi News
कुत्ते को लेकर घर में मचा बवाल, बहुओं ने सास पर बोला हमला; बुरी फंसी देवरानी-जेठानी

कुत्ते की गंदगी फेंकने को लेकर हुआ घरेलू विवाद देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। इस मामले में सुभद्रा  ने अपनी दो बहुओं पूजा और गोल्डी के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। घटना में सुभद्रा के साथ उनकी बेटी संगीता भी घायल हो गई।

Dec 27, 2025 11:19 pm ISTAjay Singh संवाददाता, सुलतानपुर
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के कूरेभार थाना क्षेत्र के सलीमपुर ग्रांट गांव में एक पालतू कुत्ते की गंदगी को लेकर शुरू हुआ विवाद लाठी-डंडों तक पहुंच गया। आरोप है कि, बहुओं ने सास पर हमला बोल दिया, बचाने पहुंची ननद को पीटा। मामले में पुलिस ने देवरानी-जेठानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुत्ते को लेकर घर में हुए बवाल की इलाके में खूब चर्चा हो रही है।

कूरेभार थाना क्षेत्र के सलीमपुर ग्रांट गांव में कुत्ते की गंदगी फेंकने को लेकर हुआ घरेलू विवाद देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। इस मामले में सुभद्रा (60) ने अपनी दो बहुओं पूजा (उम्र 35 वर्ष) और गोल्डी ( उम्र 28 वर्ष) के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। घटना में सुभद्रा के साथ उनकी बेटी संगीता भी घायल हो गई।

पीड़िता के अनुसार 24 दिसंबर को वह ठंड से बचने के लिए घर के बाहर आग जलाकर बैठी थीं। इसी दौरान पास में एक कुत्ते ने शौच कर दिया। सुभद्रा का कहना है कि जब उन्होंने गंदगी को कुत्ते की बताया तो बहुओं ने उनके नाती पर आरोप लगाते हुए विवाद शुरू कर दिया। मना करने पर गाली-गलौज हुई और देखते ही देखते बहुएं लाठी-डंडों से हमला करने लगीं।

शोर सुनकर बीच-बचाव के लिए बीमार पति हौसिला प्रसाद और बेटी संगीता मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोप है कि बहुओं ने संगीता को भी लात-घूंसे मारे। हाल ही में ऑपरेशन करवा चुकी संगीता को गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद 108 एंबुलेंस से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के बाद घर लौटने पर दोबारा विवाद की आशंका को देखते हुए 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सुभद्रा की तहरीर पर दोनों बहुओं के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
