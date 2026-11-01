हॉस्पिटल अटेंडेंट-नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा के दौरान बवाल, PGI ने रद्द किया एग्जाम, STF करेगी जांच
लखनऊ में रविवार को हॉस्पिटल अटेंडेंट और नर्सिंग ऑफीसर की मुख्य परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने बवाल कर दिया। इसके बाद पीजीआई ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है।
लखनऊ, कार्यालय संवाददाता। राजधानी लखनऊ में पीजीआई ने रविवार को गोमतीनगर के तीन परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थियों के भारी बवाल और हंगामे के चलते हॉस्पिटल अटेंडेंट और नर्सिंग आफीसर की मुख्य परीक्षा रद्द कर दी है। एसटीएफ इन केन्द्रों पर अभ्यर्थियों के प्रवेश में देरी व बवाल की जांच करेगी। पीजीआई प्रशासन ने परीक्षा रद्द करने की वजह सर्वर की खराबी से बायोमेट्रिक के संचालन में दिक्कत बताई है। वहीं अभ्यर्थियों ने परीक्षा केन्द्रों पर प्रवेश देने में देरी व अनियमिताओं की जांच के लिये शासन को पत्र लिखा। परीक्षा कराने वाली एजेंसी और पीजीआई प्रशासन पर सवाल उठाए हैं।
पीजीआई के हॉस्पिटल अटेंडेंट और नर्सिंग आफीसर भर्ती की परीक्षा रविवार दो पाली में थी। शहर में सात केन्द्रों पर करीब 8500 अभ्यर्थियों की परीक्षा थी। सुबह की पाली में गोमतीनगर के छोटा भरवारा स्थित एसडीएसएन डिग्री कॉलेज, एसडीएसएन पब्लिक स्कूल और जूरिस कॉलेज ऑफ लॉ में अभ्यर्थियों की परीक्षा थी। सुबह आठ बजे से पहले ही भारी संख्या में अभ्यर्थी केन्द्रों पर पहुंच गए थे। अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक से प्रवेश दिया जा रहा था।
केन्द्रों के भीतर प्रवेश में देरी पर भड़के अभ्यर्थी
परीक्षा के तय समय पर शुरू न होने से नाराज अभ्यर्थियों का हंगामा बढ़ने पर पुलिस और परीक्षा करा रहे पीजीआई के अधिकारी केन्द्रों पर पहुंचे। अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया,लेकिन अभ्यर्थी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन करने लगे। इन्होंने कहा कि केन्द्रों पर कुछ अभ्यर्थियों को पहले भेज दिया गया। बाद में अन्य को भेजने में हीलाहवाली की गई। कुछ अभ्यर्थियों ने केन्द्र के भीतर पर्चा लीक व ओएमआर भरवाए जाने का आरोप लगाया है। परीक्षा में देरी पर संस्थान प्रशासन ने हॉस्पिटल अटेंडेंट के बने तीन केन्द्रों की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की। इससे अभ्यर्थी उग्र हो गए और प्रदर्शन करने लगे। हालांकि कुछ देर बाद ही संस्थान प्रशासन ने अटेंडेंट और दूसरी पाली में होने वाली नर्सिंग आफीसर की पूरी परीक्षा रद्द कर दी। इससे दूसरी पाली में नर्सिंग परीक्षा के अभ्यर्थी एक बजे केन्द्रों पर पहुंचे ही थे कि अचानक परीक्षा रद्द किये जाने का पता चलते ही वो भड़क गए और हंगामा करने लगे।
प्रशासनिक भवन में किया प्रदर्शन
पीजीआई परिसर में बने केन्द्रीय विद्यालय के केन्द्र में दूसरी पाली में नर्सिग की परीक्षा देने अभ्यर्थी पहुंचे थे। यूपी समेत देश भर से आए अभ्यर्थियों के मेल पर परीक्षा रद्द किये जाने का मेल आते ही नाराज हो गए। इन्होंने बिना किसी कारण के परीक्षा रद्द करने पर केन्द्र के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया। कुछ देर बाद संस्थान के प्रशासनिक भवन पहुंचे और यहां पर विरोध जताया।
क्या बोले पीजीआई निदेशक
इस संबंध में पीजीआई निदेशक डॉ. आरके धीमान ने बताया, पहली पाली में कुछ परीक्षा केन्द्रों पर तकनीकी खराबी के चलते दोनों पालियों में होने वाली हॉस्पिटल अटेंडेंट और नर्सिंग आफीसर की परीक्षा रद्द की गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच एसटीएफ करेगी। उन्होंने बताया कि पहले से एसटीएफ की परीक्षा पर नजर है। जांच में परीक्षा कराने वाली एजेंसी व अन्य जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संस्थान जल्द परीक्षा की नई तारीख की घोषणा करेगा। इसकी जानकारी सभी अभ्यर्थियों को पहले ही दी जाएगी। अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाइट को नियमित देखते रहें।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।