मुरादाबाद में जन्मदिन पार्टी के दौरान बवाल, आंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त, भाजपा नेता व भाई समेत 162 पर केस
मुरादाबाद में भाजपा नेता व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह के जन्मदिन जश्न के दौरान शुक्रवार को बवाल हो गया। दो पक्षों में हुई मारपीट और पथराव के बीच आंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने से दलित समाज भड़क उठा।
Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में भाजपा नेता व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह के जन्मदिन जश्न के दौरान शुक्रवार को बवाल हो गया। दो पक्षों में हुई मारपीट और पथराव के बीच आंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने से दलित समाज भड़क उठा। गांव में भारी हंगामे और तनाव को देखते हुए कई थानों की फोर्स और पीएसी तैनात करनी पड़ी। घंटों चले विरोध-प्रदर्शन और थाने के घेराव की चेतावनी के बाद पुलिस ने भाजपा नेता और उनके भाई समेत 12 नामजद व 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है।
गांव नारायपुर छंगा निवासी भाजपा नेता अजय प्रताप सिंह ने 2022 में ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट पर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। जिसमें वह सपा विधायक नवाब जान से हार गए थे। गुरुवार को भाजपा नेता अजय प्रताप सिंह ने अपने घर पर जन्मदिन पार्टी रखी थी। पार्टी में शामिल मेहमानों ने अपनी गाड़ियां आंबेडकर पार्क के पास खड़ी कर दी थीं, जिसे लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर लेकर आमने-सामने आ गए। इसी पथराव में बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई। रात में ही एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह और फोर्स ने पहुंचकर प्रतिमा ठीक कराई, लेकिन शुक्रवार सुबह राजनीतिक दलों और संगठनों के जुटने से आक्रोश फिर भड़क गया। दिनभर गांव में हंगामे की स्थिति रही।
केस दर्ज होने तक अड़े ग्रामीण
एडीएम प्रशासन संगीता गौतम और एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ग्रामीणों को निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा देते रहे, लेकिन ग्रामीण केस दर्ज होने तक अड़ गए। दोपहर बाद जब रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, तो लोग ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में सवार होकर ठाकुरद्वारा थाने का घेराव करने के लिए निकल पड़े। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने आनन-फानन में मलखान सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें शांत कराया। एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि भाजपा नेता अजय प्रताप सिंह, उनके भाई अभय प्रताप सिंह समेत 12 नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है। गांव में तनाव को देखते हुए चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात है। एसडीएम प्रीति सिंह और पुलिस अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।