राधिका अपार्टमेंट अग्निकांड में दो लोगों की मौत के बाद केडीए हरकत में आया है। बिना नक्शा पास कराए बने अपार्टमेंट को लेकर केडीए ने बिल्डरों को ध्वस्तीकरण का नोटिस भेजा है। नोटिस चस्पा होते ही मोहल्ले और अपार्टमेंट के लोग भड़क गए। उन्होंने केडीए पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश के कानपुर के राधिका अपार्टमेंट अग्निकांड के बाद केडीए ने बिल्डर मोहित तिवारी, सरबजीत कौर और प्यारे खान समेत अन्य को ध्वस्तीकरण नोटिस जारी करके चस्पा कर दिया। नोटिस चस्पा होते ही मोहल्ले और अपार्टमेंट के लोग भड़क गए। उन्होंने केडीए पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। साथ ही सिर्फ राधिका अपार्टमेंट पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। पीड़ितों ने कहा कि हम बेघर हो जाएंगे। जब बिल्डिंग बन रही थी तो केडीए कहां था, अब गिराने आ रहे हैं। ऐसे में हम कहां जाएं। मौके पर फीलखाना पुलिस ने पहुंचकर भीड़ को शांत कराया।

राधिका अपार्टमेंट अग्निकांड में दो लोगों की मौत के बाद केडीए हरकत में आया है। बिना नक्शा पास कराए बने अपार्टमेंट को लेकर केडीए ने बिल्डरों को ध्वस्तीकरण का नोटिस भेजा है। राधिका अपार्टमेंट के बाहर यह नोटिस चस्पा करने के साथ ही बिल्डरों के घर पर भी भेजा गया है। नोटिस देखकर जख्मी वैभव गुप्ता की मां शंकुतला गुप्ता समेत अपार्टमेंट व मोहल्ले वालों ने जमकर विरोध किया। आरोप लगाया कि वैभव गुप्ता जिन्दगी और मौत से लड़ रहा है। उसे कोई देखने तक नहीं आया। पकड़ना है तो मोहित तिवारी को पकड़ो। पूरे इलाके में कई अवैध अपार्टमेंट व बिल्डिंग हैं, उन पर कार्रवाई करो। मोहित तिवारी के भी कई अपार्टमेंट हैं, सभी पर नोटिस चस्पा करो। अपार्टमेंट बनते वक्त केडीए से कोई नहीं आया। पहले मुआवजा दें, फिर कार्रवाई करें। अग्निकांड में अपनी पत्नी की मौत से दुखी जितेंद्र कुमार साहू ने कहा कि बिल्डर अपार्टमेंट बनाकर बेच गया। जब निर्माण हो रहा था, तब केडीए, केस्को और अग्निशमन के अधिकारी कहां थे। सबसे पहले इन विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।

नियमानुसार नोटिस चस्पा जोन एक के प्रर्वतन अधिकारी अतुल राय ने बताया कि नियमानुसार नोटिस चस्पा करने के साथ घर पर रिसीव कराया जाता है। वहीं प्रक्रिया अपनाई जा रही है। राधिका अपार्टमेंट में ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा करके बिल्डरों से पूछा गया है कि क्यो न निर्माण को गिराने का आदेश दिया जाए। एक दिसंबर को खुद व अधिकृत व्यक्ति को भेज सकते हैं और अपने लिखित बयान भी दे सकते हैं।

राधिका अपार्टमेंट में नोटिस चस्पा होने के बाद अपार्टमेंट में रह रहे लोगों ने गुरुवार देर शाम केडीए वीसी से मुलाकात की। लोगों ने स्पष्ट कहा कि पहले उनको बसाया जाए, फिर कोई ध्वस्तीकरण किया जाए। बिल्डिंग ठीक है, इसलिए इसे गिराया न जाए। जिस पर केडीए वीसी ने फायर और बिजली की जांच के बिना कोई भी कार्रवाई न किए जाने का भरोसा दिलाया है।

पार्षद विकास जायसवाल के नेतृत्व में राधिका अपार्टमेंट में रहने वाले अनिल बाथम, मोनिशा जैन, राहुल गुप्ता, पूजा अग्रवाल आदि ने केडीए वीसी अंकुर कौशिक से मिले। अग्निकांड में अपने बेटे को खोने वाले अनिल बाथम ने बताया कि केडीए के अधिकारियों को नोटिस चस्पा करने से पहले फ्लैट में रहने वाले लोगों से बात करनी चाहिए थी। हम लोग पहले ही बेघर हो चुके हैं। कुछ परिवार किराए पर रहकर गुजारा कर रहे हैं, जबकि कुछ सड़कों पर हैं। कार्रवाई करने से परेशान लोगों की मुश्किलें बढ़ाई जा रही हैं। हमारी मांग है कि निर्माण में जितने भी लोग और अधिकारी जिम्मेदार हैं, सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। फ्लैट की मरम्मत में जो खर्च आए, उसकी वसूली भी जिम्मेदार लोगों से की जाए। अगर अपार्टमेंट की वायरिंग व मरम्मत हो जाएगी तो वह सब रह सकते है। नोटिस चस्पा कर दी गई है हम लोग कहां जाएंगे। अनिल बाथम ने बताया कि वीसी ने आश्वासन दिया है कि पहले भवन में फॉयर व बिजली का ऑडिट कराएंगे। वो बताएंगे कि बिल्डिंग रहने लायक है या नहीं है। इसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 11 परिवार बेघर हो गए हैं। जो रिश्तेदारों व किराए का मकान लेकर रह रहे हैं। केडीए वीसी अंकुर कौशिक ने बताया कि राधिका अपार्टमेंट के लोग आए थे। अपार्टमेंट का फायर और इलेक्ट्रिक ऑडिट कराने के बाद सामने आने वाली स्थिति के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अपार्टमेंट में बिजली कनेक्शनों की भी शुरू हुई जांच राधिका अपार्टमेंट में बिना निजी ट्रांसफार्मर और एस्टीमेट के अलग-अलग कनेक्शन जारी करने समेत घनी बस्तियों में चार अन्य ऐसी शिकायतों की जानकारी मिलने पर जांच शुरू हो गई है। केस्को एमडी नेहा जैन के निर्देश पर दो इंजीनियरों की जांच कमेटी इनकी जांच करेगी। जांच कमेटी में केस्को के एक्सईएन मीटर टेस्टिंग मिथिलेश कुमार और सहायक अभियंता बिलिंग तुषारकांत को शामिल किया गया है।