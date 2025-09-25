अमरोहा में पालिका बोर्ड की बैठक में हंगामा, चेयरपर्सन पति के कपड़े फाड़े, सभासद के साथ मारपीट

अमरोहा में पालिका बोर्ड की बैठक में गुरुवार को एजेंडे में शामिल प्रस्तावों का विरोध करते हुए निरस्त करने की मांग करने पर हंगामा हो गया। सूचना पर पहुंचे चेयरपर्सन पति व पूर्व विधायक से सभासदों की तीखी नोकझोंक हुई।

यूपी में अमरोहा में पालिका बोर्ड की बैठक में गुरुवार को एजेंडे में शामिल प्रस्तावों का विरोध करते हुए निरस्त करने की मांग करने पर हंगामा हो गया। सूचना पर पहुंचे चेयरपर्सन पति व पूर्व विधायक से सभासदों की तीखी नोकझोंक हुई। गाली-गलौज के बाद एक महिला सभासद ने चेयरपर्सन पति का गिरेबान पकड़ लिया। वहीं चेयपर्सन पति के एक समर्थक ने सभासद के साथ मारपीट कर दी। मौजूद पुलिस ने बमुश्किल मामला शांत कराते हुए मारपीट करने वाले आरोपी को हिरासत में लिया। कार्रवाई की मांग को लेकर दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर दी है। चेयरपर्सन पति ने जहां सभासदों पर जाति सूचक शब्द कहने, मारपीट करने व कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। वहीं महिला सभासदों ने चेयरपर्सन पति पर अभद्रता व हाथापाई करने का आरोप लगाया है।

गौरतलब है कि गुरुवार सुबह दस बजे स्थानीय नगर पालिका बोर्ड की बैठक प्रस्तावित थी। सभासदों, चेयरपर्सन व पालिका के कुछ क्लर्क को बैठक में शामिल होने की अनुमति थी। साढ़े दस बजे बैठक की कार्रवाई शुरू हुई। एजेंडे में शामिल बिंदु नंबर एक ‘गत बैठक की पुष्टि’ पर चर्चा होने के दौरान सभासदों ने बीती बैठक के बाद हुए विकास कार्यों के बारे में जानकारी मांगी। साथ ही जिन कार्यों के टेंडर लगा दिए हैं, उनसे अलग जो भी कार्य बोर्ड में पास हुए हैं उन्हें निरस्त करने की मांग की। इसके अलावा एक-एक करके 29 बिंदुओं पर सभासदों ने सहमति नहीं दी। जिसकी वजह से सभी निरस्त कर दिए गए।

इसी बीच 14 सभासदों द्वारा लिखे गए प्रस्ताव को ईओ को दिया गया। बैठक के रजिस्टर में सभी प्रस्तावों की एंट्री करने की मांग की गई। इस दौरान सभासदों की ईओ से भी तीखी नोकझोंक हुई। चेयरपर्सन राजेंद्री उर्फ उमा देवी अपनी सीट से उठकर दूसरे कमरे में चलीं गईं। इसी बीच चेयरपर्सन पति व पूर्व विधायक हरपाल सिंह वहां पहुंच गए। सभासदों ने उनके बैठक में आने का विरोध किया, जिसे लेकर मामला तूल पकड़ गया।