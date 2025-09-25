Uproar at Amroha Municipal Board meeting chairperson husband clothes torn councillor assaulted अमरोहा में पालिका बोर्ड की बैठक में हंगामा, चेयरपर्सन पति के कपड़े फाड़े, सभासद के साथ मारपीट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUproar at Amroha Municipal Board meeting chairperson husband clothes torn councillor assaulted

अमरोहा में पालिका बोर्ड की बैठक में हंगामा, चेयरपर्सन पति के कपड़े फाड़े, सभासद के साथ मारपीट

अमरोहा में पालिका बोर्ड की बैठक में गुरुवार को एजेंडे में शामिल प्रस्तावों का विरोध करते हुए निरस्त करने की मांग करने पर हंगामा हो गया। सूचना पर पहुंचे चेयरपर्सन पति व पूर्व विधायक से सभासदों की तीखी नोकझोंक हुई।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, गजरौला (अमरोहा)Thu, 25 Sep 2025 10:45 PM
share Share
Follow Us on
अमरोहा में पालिका बोर्ड की बैठक में हंगामा, चेयरपर्सन पति के कपड़े फाड़े, सभासद के साथ मारपीट

यूपी में अमरोहा में पालिका बोर्ड की बैठक में गुरुवार को एजेंडे में शामिल प्रस्तावों का विरोध करते हुए निरस्त करने की मांग करने पर हंगामा हो गया। सूचना पर पहुंचे चेयरपर्सन पति व पूर्व विधायक से सभासदों की तीखी नोकझोंक हुई। गाली-गलौज के बाद एक महिला सभासद ने चेयरपर्सन पति का गिरेबान पकड़ लिया। वहीं चेयपर्सन पति के एक समर्थक ने सभासद के साथ मारपीट कर दी। मौजूद पुलिस ने बमुश्किल मामला शांत कराते हुए मारपीट करने वाले आरोपी को हिरासत में लिया। कार्रवाई की मांग को लेकर दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर दी है। चेयरपर्सन पति ने जहां सभासदों पर जाति सूचक शब्द कहने, मारपीट करने व कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। वहीं महिला सभासदों ने चेयरपर्सन पति पर अभद्रता व हाथापाई करने का आरोप लगाया है।

गौरतलब है कि गुरुवार सुबह दस बजे स्थानीय नगर पालिका बोर्ड की बैठक प्रस्तावित थी। सभासदों, चेयरपर्सन व पालिका के कुछ क्लर्क को बैठक में शामिल होने की अनुमति थी। साढ़े दस बजे बैठक की कार्रवाई शुरू हुई। एजेंडे में शामिल बिंदु नंबर एक ‘गत बैठक की पुष्टि’ पर चर्चा होने के दौरान सभासदों ने बीती बैठक के बाद हुए विकास कार्यों के बारे में जानकारी मांगी। साथ ही जिन कार्यों के टेंडर लगा दिए हैं, उनसे अलग जो भी कार्य बोर्ड में पास हुए हैं उन्हें निरस्त करने की मांग की। इसके अलावा एक-एक करके 29 बिंदुओं पर सभासदों ने सहमति नहीं दी। जिसकी वजह से सभी निरस्त कर दिए गए।

इसी बीच 14 सभासदों द्वारा लिखे गए प्रस्ताव को ईओ को दिया गया। बैठक के रजिस्टर में सभी प्रस्तावों की एंट्री करने की मांग की गई। इस दौरान सभासदों की ईओ से भी तीखी नोकझोंक हुई। चेयरपर्सन राजेंद्री उर्फ उमा देवी अपनी सीट से उठकर दूसरे कमरे में चलीं गईं। इसी बीच चेयरपर्सन पति व पूर्व विधायक हरपाल सिंह वहां पहुंच गए। सभासदों ने उनके बैठक में आने का विरोध किया, जिसे लेकर मामला तूल पकड़ गया।

बैठक की कार्रवाई रजिस्टर में एंट्री किए जाने की मांग पर सभासद अड़े रहे नतीजा विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसी बीच चेयरपर्सन पति ने महिला सभासदों के साथ अभद्रता कर दी। जबकि, महिला सभासद अंशु चौधरी ने चेयरपर्सन पति के कपड़े फाड़ दिए। इसी बीच चेयरपर्सन के एक समर्थक ने सभासद कपिल चौधरी के साथ मारपीट शुरू कर दी। पूरे घटनाक्रम के बीच पालिका सभागार में अफरातफरी मच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर किसी तरह शांत कराया। सभासद से मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। सीओ अंजलि कटारिया ने बताया कि मामले में दोनों ओर से तहरीर मिली है। जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी। ईओ ललित कुमार ने बताया कि हंगामे के चलते बैठक निरस्तर कर दी गई थी, अब बैठक की अगली तारीख निश्चित की जाएगी।

Amroha News Up Latest News UP Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |