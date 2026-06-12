Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

निकाह के बाद एक गलती ने शादी में कराई 'महाभारत', दुल्हन भी हाथ से निकली, दूल्हे को उठा ले गई पुलिस

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

बिजनौर में निकाह के बाद दहेज मांगने को लेकर बवाल हो गया। बारातियों और घरातियों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले। पुलिस को सूचना मिली तो वह दूल्हे को गाड़ी समेत उठा ले गई और हवालात में डाल दिया।

निकाह के बाद एक गलती ने शादी में कराई 'महाभारत', दुल्हन भी हाथ से निकली, दूल्हे को उठा ले गई पुलिस

Dulha-Dulhan News: यूपी के बिजनौर में निकाह के बाद शादी का माहौल तनावपूर्ण हो गया। लड़के वालों की एक गलती ने शादी में महाभारत करवा दी। घराती-बराती दोनों तरफ से लाठी-डंडे चलने लगे। किसी ने कुर्सियां उठाकर फेंकी तो किसी ने डंडे से पिटाई की। इस दौरान दोनों पक्षों से छह लोग घायल हो गए। दरसअल बारातियों की तरफ से सलामी के रस्म के दौरान बुलेट बाइक की मांग कर दी थी। इसको लेकर दुल्हन पक्ष काफी नाराज हो गया।

दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया। वहीं पुलिस को सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंची। पुलिस को आता देखकर कुछ बाराती धीरे से खिसक लिए लेकिन दूल्हा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस दूल्हे को गाड़ी समेत थाने ले आई और हवालात में डाल दिया। दूल्हे को पूरी रात हवालात में ही गुजारनी पड़ी। अगले दिन पुलिस ने दूल्हे को छोड़ा, लेकिन दुल्हन ने ससुराल जाने से साफ इनकार कर दिया।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:बुलडोजर से दुल्हन को लेने निकला दूल्हा; बच्चों के सामने सिगरेट पी, फिर कटा चालान

क्या है विवाद की पूरी जड़

किरतपुर क्षेत्र के गांव शाहपुरा रतन निवासी साहिल का निकाह कोतवाली देहात क्षेत्र एक गांव निवासी युवती से तय हुआ था। बारात के लिए पर्याप्त जगह न होने के कारण निकाह और अन्य रस्में गुरुवार को मोबीन के बड़े भाई शाकिर के गांव बनवारीपुर स्थित आवास पर संपन्न हो रही थीं। निकाह के बाद सलामी की रस्म के दौरान बुलेट बाइक की मांग को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। कुछ ही देर में माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। घटना में छह लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पीएचसी कोतवाली देहात लाया गया। उधर, सूचना पर पुलिस पहुंच गई तो दूल्हा पक्ष के कई लोग मौके से निकल गए, जिसके चलते पुलिस, दूल्हे को वाहन समेत थाने ले गई। रातभर दोनों पक्षों में समझौते के प्रयास चलते रहे। शुक्रवार तड़के करीब चार बजे खाना खर्च की रकम दिए जाने पर दोनों पक्षों में समझौता हो गया, जिसके बाद पुलिस ने दूल्हे को छोड़ दिया।

ये भी पढ़ें:चट तलाक-पट निकाह! दुल्हन का गांवभर में हाईवोल्टेज ड्रामा, 8 दिन में दूसरी शादी
ये भी पढ़ें:हनीमून पर पूरे परिवार को साथ ले गया दूल्हा, भड़की दुल्हन ने मांग लिया तलाक

समझौता हुआ लेकिन रिश्ते की डोर टूटी

इस मामले में समझौता तो हो गया लेकिन दोनों पक्षों के बीच रिश्ते की डोर टूट गई और दुल्हन की रुखसती नहीं हुई। शुक्रवार सुबह बारात बिना दुल्हन के लौट गई। थानाध्यक्ष कोतवाली देहात विकास कुमार ने बताया कि थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। शुक्रवार सुबह दोनों पक्षों में समझौता हो गया। पुलिस ने वर पक्ष से सात तथा वधू पक्ष से पांच सहित कुल 12 लोगों के विरुद्ध शांतिभंग में कार्रवाई की है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Dulha-dulhan Shadi-barat UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।