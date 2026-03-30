Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी पीसीएस में दो परिवारों को डबल खुशी: सगे भाइयों और ननद-भाभी का एक साथ सेलेक्शन

Mar 30, 2026 09:28 pm ISTYogesh Yadav देवरिया/प्रयागराज
share

यूपीपीसीएस 2024 के परिणाम में देवरिया के दो सगे भाइयों अभिषेक और अमिनेश सिंह ने एक साथ सफलता पाई है। वहीं प्रयागराज में ननद आकृति शुक्ला (DSP) और भाभी श्रेया शुक्ला (CTO) ने चयनित होकर इतिहास रचा।

यूपी पीसीएस में दो परिवारों को डबल खुशी: सगे भाइयों और ननद-भाभी का एक साथ सेलेक्शन

UP News: उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के परिणामों ने इस बार कई दिलचस्प सफलता की कहानियां पेश की हैं। दो परिवारों को तो डबल खुशी मिली है। देवरिया में एक परिवार में दो सगे भाई पीसीएस अधिकारी बन गए हैं। वहीं, प्रयागराज में ननद और भाभी ने एक साथ अधिकारी बनकर मिसाल पेश की है।

बड़ा नायब तहसीलदार, छोटा ट्रेजरी अफसर

लार विकास खंड के बरडीहा परशुराम (मंगरैचा टोला) निवासी अवध बिहारी सिंह के दोनों बेटों ने एक साथ सफलता का स्वाद चखा है। बड़े भाई अभिषेक सिंह का चयन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है, जबकि छोटे भाई अमिनेश सिंह ट्रेजरी ऑफिसर बने हैं। अभिषेक ने दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है, वहीं अमिनेश ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एमएससी की है। दोनों भाइयों की इस उपलब्धि से पूरे गांव में मिठाई बांटी जा रही है।

ये भी पढ़ें:यूपी PCS: नेहा नाम की 13 बेटियां बनीं अफसर, लड़कों में सबसे ज्यादा 22 अभिषेक

ननद बनीं DSP, भाभी बनेंगी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर

इधर प्रयागराज में ननद और भाभी ने प्रतिष्ठित पदों पर चयनित होकर न केवल परिवार, बल्कि शहर और विश्वविद्यालय का भी नाम रोशन किया है। मूलरूप से जौनपुर जिले के सुजानगंज के बर्जीकला गांव के अखिलेश शुक्ला प्रयागराज में कटरा के जगराम चौराहा के पास रहते हैं।

उनकी बेटी आकृति शुक्ला ने डिप्टी एसपी पद पर तीसरी रैंक प्राप्त की है। वहीं उनकी बहू श्रेया शुक्ला का कमर्शियल टैक्स ऑफिसर (सीटीओ) पद पर चयन हुआ है। परिणाम आते ही आकृति के पिता अखिलेश शुक्ला और माता कंचन शुक्ला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आकृति इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बीएससी (2017-20) की छात्रा रही हैं। भौतिकी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. केएन उत्तम ने बताया कि वह मेधावी थीं और उनका प्रोजेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी लैब में हुआ था।

ये भी पढ़ें:सीएम योगी की छात्रों को बड़ी सौगात, 27 लाख से ज्यादा के खाते में भेजे 3350 करोड़

छोटे जिलों के मेधावियों को बड़ी सफलता

प्रयागराज। पीसीएस 2024 के अंतिम परिणाम में छोटे जिले के मेधावियों ने बड़ी सफलता हासिल की है। टॉप करने वाली दिल्ली की नेहा पांचाल को छोड़ दें तो शीर्ष नौ मेधावियों में आठ छोटे जिलों के हैं। इन मेधावियों ने न सिर्फ सफलता का सपना देखा बल्कि उसे साकार करने के लिए इतनी मेहनत की कि सारी बाधा बौनी हो गई। मेरिट में दूसरा स्थान पाने वाली अनन्या त्रिवेदी रायबरेली की हैं तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे अभय प्रताप सिंह बिजनौर के रहने वाले हैं।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के छात्रों को बनाएगी ‘धुरंधर’, इनसे होगा MoU

अयोध्या की अनामिका मिश्रा चौथे, हरदोई की दीप्ति वर्मा छठवें, अंबेडकरनगर की पूजा तिवारी सातवें, आजमगढ़ के अनुराग पांडेय आठवें, फतेहपुर के शुभम सिंह नौवें और मूल रूप से अमेठी के आयुष पांडेय को दसवीं रैंक मिली है। मथुरा की नेहा तोमर 11वें, मऊ की सुषमा यादव 13वें, गाजीपुर के विनय कुमार उपाध्याय 14वें, मुरादाबाद की दीक्षा अग्रवाल 15वें, बुलंदशहर की गरिमा शर्मा 16वें स्थान पर हैं।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
UPPCS UP PCS Results अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |