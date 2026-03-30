यूपी पीसीएस में दो परिवारों को डबल खुशी: सगे भाइयों और ननद-भाभी का एक साथ सेलेक्शन

यूपीपीसीएस 2024 के परिणाम में देवरिया के दो सगे भाइयों अभिषेक और अमिनेश सिंह ने एक साथ सफलता पाई है। वहीं प्रयागराज में ननद आकृति शुक्ला (DSP) और भाभी श्रेया शुक्ला (CTO) ने चयनित होकर इतिहास रचा।

UP News: उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के परिणामों ने इस बार कई दिलचस्प सफलता की कहानियां पेश की हैं। दो परिवारों को तो डबल खुशी मिली है। देवरिया में एक परिवार में दो सगे भाई पीसीएस अधिकारी बन गए हैं। वहीं, प्रयागराज में ननद और भाभी ने एक साथ अधिकारी बनकर मिसाल पेश की है।

बड़ा नायब तहसीलदार, छोटा ट्रेजरी अफसर लार विकास खंड के बरडीहा परशुराम (मंगरैचा टोला) निवासी अवध बिहारी सिंह के दोनों बेटों ने एक साथ सफलता का स्वाद चखा है। बड़े भाई अभिषेक सिंह का चयन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है, जबकि छोटे भाई अमिनेश सिंह ट्रेजरी ऑफिसर बने हैं। अभिषेक ने दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है, वहीं अमिनेश ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एमएससी की है। दोनों भाइयों की इस उपलब्धि से पूरे गांव में मिठाई बांटी जा रही है।

ननद बनीं DSP, भाभी बनेंगी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर इधर प्रयागराज में ननद और भाभी ने प्रतिष्ठित पदों पर चयनित होकर न केवल परिवार, बल्कि शहर और विश्वविद्यालय का भी नाम रोशन किया है। मूलरूप से जौनपुर जिले के सुजानगंज के बर्जीकला गांव के अखिलेश शुक्ला प्रयागराज में कटरा के जगराम चौराहा के पास रहते हैं।

उनकी बेटी आकृति शुक्ला ने डिप्टी एसपी पद पर तीसरी रैंक प्राप्त की है। वहीं उनकी बहू श्रेया शुक्ला का कमर्शियल टैक्स ऑफिसर (सीटीओ) पद पर चयन हुआ है। परिणाम आते ही आकृति के पिता अखिलेश शुक्ला और माता कंचन शुक्ला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आकृति इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बीएससी (2017-20) की छात्रा रही हैं। भौतिकी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. केएन उत्तम ने बताया कि वह मेधावी थीं और उनका प्रोजेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी लैब में हुआ था।

छोटे जिलों के मेधावियों को बड़ी सफलता प्रयागराज। पीसीएस 2024 के अंतिम परिणाम में छोटे जिले के मेधावियों ने बड़ी सफलता हासिल की है। टॉप करने वाली दिल्ली की नेहा पांचाल को छोड़ दें तो शीर्ष नौ मेधावियों में आठ छोटे जिलों के हैं। इन मेधावियों ने न सिर्फ सफलता का सपना देखा बल्कि उसे साकार करने के लिए इतनी मेहनत की कि सारी बाधा बौनी हो गई। मेरिट में दूसरा स्थान पाने वाली अनन्या त्रिवेदी रायबरेली की हैं तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे अभय प्रताप सिंह बिजनौर के रहने वाले हैं।