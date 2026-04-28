चीफ इंजीनियर समेत 6 के खिलाफ UPPCL का सख्त ऐक्शन, बिजली विभाग में मचा हड़कंप
उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने सख्त रुख अख्तियार किया है। ट्रांसफॉर्मर फुंकने के मामले में मुख्य अभियंता समेत छह पर कार्रवाई की है।
UP News: उत्तर प्रदेश में गर्मियों के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित होने पर ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने सख्त रुख अख्तियार किया है। ट्रांसफॉर्मर फुंकने के मामले में मुख्य अभियंता समेत छह पर कार्रवाई की गई है। अवर अभियंता को निलंबित किया गया है, जबकि मुख्य अभियंता को चार्जशीट दी गई है। वहीं, एक अधीक्षण अभियंता, दो अधिशासी अभियंता व एक सहायक अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। कार्रवाई के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया।
पॉवर कॉरपोरेशन से मिली जानकारी के मुताबिक, जिन अभियंताओं पर कार्रवाई की गई है उनमें रायबरेली के मुख्य अभियंता शामिल हैं। उन्हें चार्जशीट दी गई है। इसके अलावा मैनपुरी के अधीक्षण, अधिशासी, एसडीओ और अवर अभियंता हैं। अवर अभियंता को सस्पेंड किया गया है जबकि बाकी सभी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। ट्रांसफॉर्मर फुंकने के ही मामले में सिधौली के अधिशासी अभियंता को भी प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।
डॉ. गोयल ने बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ट्रिपिंग के मामलों में पावर कॉरपोरेशन के निदेशक वितरण, डिस्कॉम के निदेशक तकनीकी और सभी मुख्य अभियंताओं को हर दिन समीक्षा के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी को निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक बिजली आपूर्ति की जाए। अगर किसी भी कारण से किसी को कम बिजली मिले तो उसकी प्रतिपूर्ति की जाए।
निजी नलकूप कनेक्शन के सभी सामान दें एक साथ
डॉ. गोयल ने कहा कि सूचनाएं मिल रही हैं कि निजी नलकूप के कनेक्शन में इस्तेमाल होने वाले सभी सामान एक साथ नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे कनेक्शन प्रभावित होते हैं। पहले ही इस संबंध में आदेश दिए जा चुके हैं कि पूरा सामान एक साथ दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी शिकायतें मिलीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्मार्ट मीटर की समस्या का हर दिन हो समाधान
पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष ने अभियंताओं और अधिकारियों को आदेश दिए कि स्मार्ट मीटर संबंधी शिकायतों का हर दिन समाधान किया जाए। डिस्कॉम स्तर पर बने कंट्रोल रूम और 1912 पर आने वाली शिकायतों की नियमित समीक्षा हो। नेगेटिव बैलेंस की वजह से कनेक्शन कटने पर कोशिश करें कि भुगतान प्राप्त करके कनेक्शन समय से जुड़ जाए। अध्यक्ष ने कहा कि गलत बिल नहीं बनने चाहिए। सोलर कनेक्शन में भी आ रही दिक्कतों के फौरन समाधान के भी आदेश उन्होंने दिए हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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