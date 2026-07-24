बैकफुट पर UPPCL, बिजली बिल पर फिर नाम-पता लिखा जाएगा, बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव शुरू
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन बैकफुट आ गया है। बिजली बिल पर फिर नाम-पता लिखा जाएगा। पावर कारपोरेशन ने अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं की मुश्किलें दूर होंगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के फैसले से उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।बिल पर एक नाम-पता न लिखे जाने के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू होते ही पावर कॉरपोरेशन बैकफुट पर आ गया है। कॉरपोरेशन ने एक बार फिर अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है यानी, जल्द ही फिर से उपभोक्ताओं का नाम और पता बिजली बिल पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा।
बिजली बिल पर नाम और पता न लिखे जाने खिलाफ राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा किया जाना विद्युत वितरण संहिता-2005 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसे वापस लिया जाना चाहिए। नियामक आयोग में याचिका दायर होते ही अब पावर कॉरपोरेशन ने एक बार फिर प्रक्रिया में बदलाव करने की कवायद शुरू कर दी है। बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव की प्रक्रिया पूरी होते ही एक बार फिर उपभोक्ताओं को बिलों पर अपना नाम और पता दिखाई देने लगेगा।
विद्युत वितरण संहिता-2005 की धारा 6.5(ए) के विपरीत
वर्ष 1959 में गठित राज्य विद्युत परिषद के समय से लेकर अब तक बिजली उपभोक्ताओं के बिलों पर उनका नाम, पता और जरूरी विवरण अंकित किया जाता रहा है। बिना पूर्व सूचना के पावर कॉरपोरेशन ने इसे हटा दिया था। यह विद्युत वितरण संहिता-2005 की धारा 6.5(ए) के विपरीत है।
आयोग के बाद कॉरपोरेशन में भी परिषद ने जताई आपत्ति
आयोग में याचिका दायर करने के बाद शुक्रवार को उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉरपोरेशन में भी आपत्ति दर्ज कराई। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कॉरपोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) से बात की। उन्हें इसके कानूनी पहलू बताए, जिसके बाद उन्होंने आईटी इकाई को बुलाकर नाम-पता न लिखने की व्यवस्था खत्म करने के निर्देश दिए हैं। अवधेश ने कहा कि यह केवल बिल भुगतान का दस्तावेज नहीं बल्कि इसे पते के दस्तावेज को तौर पर भी स्वीकार किया जाता है।
बिजली का बिल पते के लिए भी दस्तावेज
बिजली बिल का इस्तेमाल उपभोक्ता आधार कार्ड में पता अपडेट कराने, पासपोर्ट बनवाने, बैंक खाता खोलने व केवाईसी अपडेट कराने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और उसमें पता परिवर्तन कराने, वाहन (आरसी) में पता अपडेट कराने, एलपीजी गैस कनेक्शन लेने व ट्रांसफर कराने, ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन कनेक्शन प्राप्त करने, डाकघर बचत खाते में केवाईसी आदि में इस्तेमाल करता है। ऐसे उपभोक्ताओं को इससे दिक्कत होती है। पावर कॉरपोरेशन का फैसला लेने से अब उपभोक्ताओं की पते को होने वाली परेशानी दूर हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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