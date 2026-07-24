Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बैकफुट पर UPPCL, बिजली बिल पर फिर नाम-पता लिखा जाएगा, बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव शुरू

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन बैकफुट आ गया है। बिजली बिल पर फिर नाम-पता लिखा जाएगा। पावर कारपोरेशन ने अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

बिजली बिल
बैकफुट पर UPPCL, बिजली बिल पर फिर नाम-पता लिखा जाएगा।

उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं की मुश्किलें दूर होंगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के फैसले से उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।बिल पर एक नाम-पता न लिखे जाने के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू होते ही पावर कॉरपोरेशन बैकफुट पर आ गया है। कॉरपोरेशन ने एक बार फिर अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है यानी, जल्द ही फिर से उपभोक्ताओं का नाम और पता बिजली बिल पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा।

बिजली बिल पर नाम और पता न लिखे जाने खिलाफ राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा किया जाना विद्युत वितरण संहिता-2005 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसे वापस लिया जाना चाहिए। नियामक आयोग में याचिका दायर होते ही अब पावर कॉरपोरेशन ने एक बार फिर प्रक्रिया में बदलाव करने की कवायद शुरू कर दी है। बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव की प्रक्रिया पूरी होते ही एक बार फिर उपभोक्ताओं को बिलों पर अपना नाम और पता दिखाई देने लगेगा।

विद्युत वितरण संहिता-2005 की धारा 6.5(ए) के विपरीत

वर्ष 1959 में गठित राज्य विद्युत परिषद के समय से लेकर अब तक बिजली उपभोक्ताओं के बिलों पर उनका नाम, पता और जरूरी विवरण अंकित किया जाता रहा है। बिना पूर्व सूचना के पावर कॉरपोरेशन ने इसे हटा दिया था। यह विद्युत वितरण संहिता-2005 की धारा 6.5(ए) के विपरीत है।

ये भी पढ़ें:बिजली बिल से नाम-पते गायब, यूपी के लाखों उपभोक्ताओं की मुश्किल बढ़ी

आयोग के बाद कॉरपोरेशन में भी परिषद ने जताई आपत्ति

आयोग में याचिका दायर करने के बाद शुक्रवार को उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉरपोरेशन में भी आपत्ति दर्ज कराई। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कॉरपोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) से बात की। उन्हें इसके कानूनी पहलू बताए, जिसके बाद उन्होंने आईटी इकाई को बुलाकर नाम-पता न लिखने की व्यवस्था खत्म करने के निर्देश दिए हैं। अवधेश ने कहा कि यह केवल बिल भुगतान का दस्तावेज नहीं बल्कि इसे पते के दस्तावेज को तौर पर भी स्वीकार किया जाता है।

ये भी पढ़ें:यूपी में नलकूप के बिजली कनेक्शन के लिए व्यवस्था बदली, UPPCL का आदेश जारी

बिजली का बिल पते के लिए भी दस्तावेज

बिजली बिल का इस्तेमाल उपभोक्ता आधार कार्ड में पता अपडेट कराने, पासपोर्ट बनवाने, बैंक खाता खोलने व केवाईसी अपडेट कराने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और उसमें पता परिवर्तन कराने, वाहन (आरसी) में पता अपडेट कराने, एलपीजी गैस कनेक्शन लेने व ट्रांसफर कराने, ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन कनेक्शन प्राप्त करने, डाकघर बचत खाते में केवाईसी आदि में इस्तेमाल करता है। ऐसे उपभोक्ताओं को इससे दिक्कत होती है। पावर कॉरपोरेशन का फैसला लेने से अब उपभोक्ताओं की पते को होने वाली परेशानी दूर हो जाएगी।

ये भी पढ़ें:महिला दरोगा से फोन पर अश्लील बातें, भद्दी-भद्दी गालियां भी; घबराई SI ने कराई FIR
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Electricity Bill अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।