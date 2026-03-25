रेड टीम को बॉडी कैमरा पहनाकर ट्रैक कर रहा विभाग, बिजली चोरों से सेटिंग और वसूली बंद
यूपी के कानपुर में बिजली चोरी रोकने के लिए रेड मारने वाली टीम के कर्मचारियों और पुलिस को कैमरा लगी पोशाक पहनाया गया है। इससे टीम और बिजली चोरों के झगड़े और लेन-देन पर नजर रखी जाती है।
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन यानी बिजली विभाग का राज्य के उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपये का बिल बकाया है। बिजली चोरी के मामले भी आए दिन पकड़े जाते हैं लेकिन बिजली चोरी पर ऐक्शन पर कई बार सवाल खड़े होते हैं। कभी छापा मारने वाली टीम अभद्रता का आरोप लगाती है तो कभी उपभोक्ता छापेमारी करने गई टीम पर जबरन फंसाने का इल्जाम लगाते हैं। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच के लिए पुख्ता इंतजाम करने के बाद शिकायतों में कमी आई है। कानपुर में बॉडी वॉर्न कैमरों की मदद से बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी शुरू हुई। जून 2025 में सबसे पहले यूपी में कानपुर से इसकी कवायद शुरू कराई गई थी। नए साल में बिजली चोरी पर रेगुलर रेड, राजस्व वसूली बढ़ने जैसे बेहतर नतीजे सामने आए हैं। केस्को प्रबंधन के पास रेड टीम की अवैध वसूली की शिकायतों में भी कमी आई है।
पहले केस्को की रेड टीम में शामिल कर्मचारी और अभियंता बिना मुख्यालय को सूचित किए कहीं भी छापेमारी कर देते थे। इसकी सूचना मुख्यालय को नहीं होती थी। बिजली चोरी के मामले पकड़े जाने के बाद भी अवैध वसूली कर मामला को रफा-दफा करने की शिकायतें आती रहती थी। अब रेड टीम के सदस्यों को बॉडी वार्न कैमरे वाली वर्दी पहनकर ही छापा मारना होता है। इससे उनके हर मूवमेंट पर केस्को मुख्यालय जीपीएस के माध्यम से नजर रखता है। छापेमारी के वीडियो फुटेज भी आते रहते हैं।
मुख्यालय से ट्रैकिंग में कई बार कर्मचारियों की मूवमेंट न दिखने पर जवाब-तलब भी किया जाता है। बीते सप्ताह केस्को मुख्यालय में रेड टीम से सवाल-जवाब किया गया। रिकॉर्ड में एक पुलिस जवान छापेमारी के दौरान एक ही लोकेशन में दिख रहा था। पुलिस वाले ने बताया कि पैर में चोट की वजह से वह कार में ही बैठा हुआ था।
पहले से तय स्थान पर ही रेड हो सकती है। अगर गाड़ी रोककर कोई दूसरा परिसर चेक करना है तो एक्सईएन से व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी लिखित इजाजत लेनी पड़ेगी। इससे चेकिंग टाइम मिलाया जा सकता है। बिना ड्यूटी अगर कैमरे का लोकेशन दूसरी जगह बताता है तो रेड टीम पर कार्रवाई भी हो रही है। केस्को के एमडी सैमुअल पॉल एन ने बताया कि बॉडी वॉर्न कैमरों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। रेड टीम की छापेमारी के दौरान हर गतिविधि कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड हो रही है। नियम विरुद्ध छापेमारी तत्काल पकड़ में आ रही है।