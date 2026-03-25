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रेड टीम को बॉडी कैमरा पहनाकर ट्रैक कर रहा विभाग, बिजली चोरों से सेटिंग और वसूली बंद

Mar 25, 2026 02:10 pm ISTRitesh Verma हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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यूपी के कानपुर में बिजली चोरी रोकने के लिए रेड मारने वाली टीम के कर्मचारियों और पुलिस को कैमरा लगी पोशाक पहनाया गया है। इससे टीम और बिजली चोरों के झगड़े और लेन-देन पर नजर रखी जाती है।

रेड टीम को बॉडी कैमरा पहनाकर ट्रैक कर रहा विभाग, बिजली चोरों से सेटिंग और वसूली बंद

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन यानी बिजली विभाग का राज्य के उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपये का बिल बकाया है। बिजली चोरी के मामले भी आए दिन पकड़े जाते हैं लेकिन बिजली चोरी पर ऐक्शन पर कई बार सवाल खड़े होते हैं। कभी छापा मारने वाली टीम अभद्रता का आरोप लगाती है तो कभी उपभोक्ता छापेमारी करने गई टीम पर जबरन फंसाने का इल्जाम लगाते हैं। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच के लिए पुख्ता इंतजाम करने के बाद शिकायतों में कमी आई है। कानपुर में बॉडी वॉर्न कैमरों की मदद से बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी शुरू हुई। जून 2025 में सबसे पहले यूपी में कानपुर से इसकी कवायद शुरू कराई गई थी। नए साल में बिजली चोरी पर रेगुलर रेड, राजस्व वसूली बढ़ने जैसे बेहतर नतीजे सामने आए हैं। केस्को प्रबंधन के पास रेड टीम की अवैध वसूली की शिकायतों में भी कमी आई है।

पहले केस्को की रेड टीम में शामिल कर्मचारी और अभियंता बिना मुख्यालय को सूचित किए कहीं भी छापेमारी कर देते थे। इसकी सूचना मुख्यालय को नहीं होती थी। बिजली चोरी के मामले पकड़े जाने के बाद भी अवैध वसूली कर मामला को रफा-दफा करने की शिकायतें आती रहती थी। अब रेड टीम के सदस्यों को बॉडी वार्न कैमरे वाली वर्दी पहनकर ही छापा मारना होता है। इससे उनके हर मूवमेंट पर केस्को मुख्यालय जीपीएस के माध्यम से नजर रखता है। छापेमारी के वीडियो फुटेज भी आते रहते हैं।

मुख्यालय से ट्रैकिंग में कई बार कर्मचारियों की मूवमेंट न दिखने पर जवाब-तलब भी किया जाता है। बीते सप्ताह केस्को मुख्यालय में रेड टीम से सवाल-जवाब किया गया। रिकॉर्ड में एक पुलिस जवान छापेमारी के दौरान एक ही लोकेशन में दिख रहा था। पुलिस वाले ने बताया कि पैर में चोट की वजह से वह कार में ही बैठा हुआ था।

पहले से तय स्थान पर ही रेड हो सकती है। अगर गाड़ी रोककर कोई दूसरा परिसर चेक करना है तो एक्सईएन से व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी लिखित इजाजत लेनी पड़ेगी। इससे चेकिंग टाइम मिलाया जा सकता है। बिना ड्यूटी अगर कैमरे का लोकेशन दूसरी जगह बताता है तो रेड टीम पर कार्रवाई भी हो रही है। केस्को के एमडी सैमुअल पॉल एन ने बताया कि बॉडी वॉर्न कैमरों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। रेड टीम की छापेमारी के दौरान हर गतिविधि कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड हो रही है। नियम विरुद्ध छापेमारी तत्काल पकड़ में आ रही है।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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