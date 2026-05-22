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बेतहाशा गर्मी के बिजली के अधिकारी सक्रिय रहें, समस्या को दूर करवाएं, UPPCL का सख्त निर्देश

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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UPPCL का सख्त निर्देश जारी किए हैं। पॉवर कॉरपोरेशन ने निर्देश दिए हैं कि बेतहाशा गर्मी के बिजली के अधिकारी सक्रिय रहें। सूचना मिलने के बाद तुरंत समस्या का समाधान करें।

बेतहाशा गर्मी के बिजली के अधिकारी सक्रिय रहें, समस्या को दूर करवाएं, UPPCL का सख्त निर्देश

UP News: उत्तर प्रदेश में गर्मी में बिजली की मांग में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए पावर कॉरपोरेशन ने अधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारियों को ताकीद की गई है कि वे अपने-अपने इलाके में बिजली आपूर्ति पर नजर बनाए रखें।

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था लगातार सुचारु बनी हुई है। पावर कॉरपोरेशन सभी क्षेत्रों में निर्धारित शेड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों व नगर पंचायतों को साढ़े 21 घंटे और जिला मुख्यालयों को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति देने का शेड्यूल है। पावर कॉरपोरेशन के निदेशक वितरण ज्ञानेंद्र धर द्विवेदी ने बताया कि दिन में सभी को रोस्टरिंग मुक्त बिजली मुहैया कराई जा रही है।

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निदेशक ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश हैं कि किसी कारण से अगर बिजली आपूर्ति बाधित हो तो, उस अवधि की बिजली उस क्षेत्र को अतिरिक्त आपूर्ति करके देना सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों को उपभोक्ताओं के फोन रिसीव करने और उन्हें सही जानकारी देने के भी निर्देश दिए गए हैं। ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त न हों इसके लिए सावधानी बरती जाए। फिर भी अगर कहीं ट्रांसफॉर्मर खराब हो तो कम से कम समय में आपूर्ति सामान्य करने का प्रयास सुनिश्चित किया जाए।

निदेशक वितरण ने बताया कि अनुरक्षण माह के माध्यम से आवश्यक सुधार के कार्य पिछले महीनों में कराए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर कही कोई आवश्यकता हो तो तत्काल अनुरक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए प्रत्येक डिस्काम को पर्याप्त धनराशि दी गई है। आवश्यकतानुरूप पर्याप्त संख्या में ट्रांसफार्मरों, गैंग व अन्य सामग्री उपलब्ध है। भीषण गर्मी व अत्यधिक एसी आदि उपकरणों के लोड के कारण विद्युत व्यवधान उत्पन्न होते है, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है। ऐसे स्थानों पर आपूर्ति बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास सुनिश्चित किया जा रहा है।

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शहर से लेकर गांव तक रुला रही बिजली

तपते मौसम में बिजली की कटौती उत्तर प्रदेश के शहर से लेकर गांवों तक उपभोक्ताओं को रुला रही है। बढ़ती गर्मी की वजह से बिजली की मांग में न तो दिन में कम आ रही है, न रात में। बढ़ती मांग की वजह से आपूर्ति व्यवस्था पूरे राज्य में चरमरा गई है। लो वोल्टेज, केबल फुंकने और ट्रांसफॉर्मर जलने की वजह से लोगों की बत्ती गुल हो जा रही है। मरम्मत में घंटों लग रहे हैं और जनता गर्मी में रहने को मजबूर है। प्रदेश के लोग बेहाल है।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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