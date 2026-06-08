जून के बिजली बिल में अतिरिक्त 10 फीसदी वसूली के आंकड़े नहीं दे पाया UPPCL, आयोग से मांगा समय

यूपीपीसीएल जून के बिजली बिल में अतिरिक्त 10 फीसदी वसूली के आंकड़े नहीं दे पाया। कॉरपोरेशन ने सोमवार को नियामक आयोग में आंकड़े देने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है।

UPPCL: जून के बिजली बिल में अतिरिक्त 10 फीसदी वसूली पर मांगे गए आंकड़े पावर कॉरपोरेशन नियामक आयोग में प्रस्तुत नहीं कर पाया है। कॉरपोरेशन ने सोमवार को नियामक आयोग में आंकड़े देने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। कॉरपोरेशन की चिट्ठी पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सवाल उठाते हुए नियामक आयोग से जांच बैठाने की मांग की है। उपभोक्ता परिषद ने कहा कि जब तक मामला स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक वसूली रोकी जाए।

ईंधन अधिभार शुल्क के तौर पर जून में मिलने वाले बिजली बिल में 10 फीसदी अतिरिक्त वसूली के आदेश पावर कॉरपोरेशन ने दिए थे। कॉरपोरेशन ने कहा था कि पिछले बकाया भुगतान की रकम भी समायोजित करने की वजह से अधिभार शुल्क जून में 10 प्रतिशत लिया जाना है। कॉरपोरेशन की इस गणना को नियामक आयोग ने नियमविरुद्ध बताते हुए जवाब तलब किया था। आयोग ने गणना का पूरा ब्योरा मांगा था। सोमवार को कॉरपोरेशन ने नियामक आयोग को बताया की गणना के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं लिहाजा उसे जवाब दाखिल करने के दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जाए।

कॉरपोरेशन की इस चिट्ठी पर उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में आपत्ति दाखिल की है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि आयोग ने साफ तौर पर वही आंकड़े मांगे थे, जिसके आधार पर 10 फीसदी अतिरिक्त वसूली की जा रही है, जबकि कॉरपोरेशन कह रहा है कि वह आंकड़े संकलित कर रहा है। अगर अब तक आंकड़े संकलित ही हो रहे हैं तो फिर वे कौन से आंकड़े थे, जिनके आधार पर 10 फीसदी शुल्क उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है? क्या वे आंकड़े काल्पनिक हैं, जिनके आधार पर 10 प्रतिशत की वसूली उपभोक्ताओं से हो रही है? यह बेहद गंभीर है।

अगर अब तक कॉरपोरेशन के पास आंकड़े नहीं हैं तो उपभोक्ताओं से वसूली क्यों की जा रही है? इससे आशंका बलवती होती है कि बीते एक साल में मनमाने आंकड़ों के आधार पर अधिभार शुल्क लगाया गया। वहीं, जिस तरह से एक सप्ताह की मियाद पूरी होने के बाद अतिरिक्त समय मांगा गया है, उससे भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कॉरपोरेशन जवाब देने के बजाय मामले को टालना चाहता है। उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग से पूरे मामले की जांच करवाने और वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। अवधेश ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।