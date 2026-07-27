47 लाख उपभोक्ताओं से जुर्माना वसूला और बिजली भार भी बढ़ा दिया, फंस सकता है यूपीपीसीएल
उत्तर प्रदेश में 47 लाख उपभोक्ताओं से जुर्माना वसूला और बिजली भार भी बढ़ा दिया। जुर्माने की वसूली के बाद बिजली भार बढ़ाने पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन फंस सकता है।
यूपी में संयोजित विद्युत भार से ज्यादा लोड पर पहले तो उपभोक्ताओं से जुर्माना वसूला गया और फिर बिजली भार भी बढ़ा दिया गया। जुलाई में राज्य के 47 लाख उपभोक्ताओं के साथ ऐसा किया गया। जुर्माने की वसूली के बाद बिजली भार बढ़ाने पर पावर कार्पोरेशन फंस सकता है।
यूपी में जिन 47 लाख उपभोक्ताओं का बिजली भार बढ़ाया गया उनमें से करीब 23 लाख स्मार्ट मीटर कनेक्शन धारक हैं। हाल ही में लोकसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बताया था कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं से संयोजित भार से ज्यादा इस्तेमाल पर जुर्माना लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में यूपी में इन उपभोक्ताओं से जुर्माना लिए जाने पर सवाल हैं। बिजली उपभोक्ताओं का संयोजित भार बिना उपभोक्ताओं की सहमति के बढ़ाए जाने के मामले में राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद नियामक आयोग में याचिका दाखिल कर चुका है।
सूत्रों के मुताबिक आयोग इस पहलू का परीक्षण कर रहा है, ताकि वह पावर कार्पोरेशन को नोटिस जारी करके जवाब मांग सके। न केवल जुर्माने के बाद बिजली भार बढ़ाना बल्कि बिना तय प्रक्रिया का पालन किए बिजली भार बढ़ा देना और एक किलोवॉट वाले उपभोक्ताओं का बिजली भार बढ़ाकर उन्हें रियायती बिजली के दायरे से बाहर कर देना भी वह अहम मसले हैं, जिनपर नियामक आयोग को जवाब तलब करना है। हालांकि, याचिका दाखिल हुए वक्त बीतने के बाद भी अब तक पावर कार्पोरेशन से इस मसले पर कोई पूछताछ न किए जाने से भी नियामक आयोग की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं।
7.18 लाख के जुर्माना से बचने के लिए पावर कॉरपोरेशन पहुंचा अपटेल
पावर कारर्पोरेशन ने 7.18 लाख रुपये के जुर्माने से बचने के लिए अपीलीय विद्युत न्यायाधिकरण (अपटेल) का रुख किया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने जुर्माने की रकम से ज्यादा करीब 10 लाख रुपये मुकदमे में खर्च होने का अनुमान लगाया है। परिषद ने जुर्माने की रकम से ज्यादा मुकदमे में खर्च करने पर पावर कारर्पोरेशन प्रबंधन की जवाबदेही तय करने की मांग की है। शून्य बैलेंस वाले प्रीपेड मीटर रीचार्ज करने के दो घंटे के भीतर कनेक्शन न जुड़ने के मामले में सुनवाई करते हुए नियामक आयोग ने पावर कारर्पोरेशन पर 7.18 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसकी रकम जब तय समय में पावर कारर्पोरेशन ने नहीं जमा की, तो आयोग ने उसे फटकारते हुए 15 दिन की मोहलत दी। इस बीच पावर कारर्पोरेशन ने जुर्माने से राहत के लिए अपटेल का रुख किया है। इस मामले में अपटेल अगस्त के दूसरे सप्ताह में सुनवाई कर सकता है।
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