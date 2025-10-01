UPPCL Chairman Ashish Goyal orders no unnecessary power cuts today and tomorrow on Dussehra दशहरे पर आज और कल न करें गैर जरूरी बिजली कटौती, UPPCL चेयरमैन का सख्त निर्देश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUPPCL Chairman Ashish Goyal orders no unnecessary power cuts today and tomorrow on Dussehra

दशहरे पर आज और कल न करें गैर जरूरी बिजली कटौती, UPPCL चेयरमैन का सख्त निर्देश

यूपी पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल ने अधिकारियों को दशहरे को लेकर आदेश दिया है कि आज और कल गैर जरूरी बिजली कटौती न करें। जहां कहीं भी जरूरी हो वहां भी कम से कम समय के लिए कटौती करें।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 07:47 AM
share Share
Follow Us on
दशहरे पर आज और कल न करें गैर जरूरी बिजली कटौती, UPPCL चेयरमैन का सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने त्योहारों को देखते हुए उपभोक्ताओं को राहत देने का बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने दशहरे पर बुधवार और गुरुवार को प्रदेशभर में गैर-जरूरी बिजली कटौती न करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में डॉ. गोयल ने अधिकारियों से कहा कि इस दौरान गैर-जरूरी शटडाउन लेने से बचा जाए। अगर कहीं तकनीकी कारणों से कटौती करनी ही पड़े तो उसे कम से कम समय के लिए रखा जाए, ताकि आम जनता को असुविधा न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि त्योहारों के समय लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:यूपी में बारिश का दौर जारी रहेगा, 30 से अधिक जिलों में गरज-चमक, बिजली भी गिरेगी

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने बुधवार और गुरुवार को गैर जरूरी बिजली कटौती न करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि त्योहरों के मद्देनजर गैर जरूरी शटडाउन भी लेने से बचें। जहां कहीं भी जरूरी हो वहां भी कम से कम समय के लिए कटौती करें।

डॉ. गोयल ने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने स्तर पर सतर्कता बरतें। स्थानीय स्तर पर बिजली आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को तत्काल दूर किया जाए। किसी भी माध्यम से बिजली आपूर्ति में बाधा की शिकायतें आएं तो उन्हें फौरन दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि जहां बिजली बिल बहुत बकाया है और जहां कभी भी बिजली बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है, वहां अधिकारियों को नोटिस जारी करें। डॉ. गोयल ने सभी डिस्कॉम में अच्छा काम करने वाले दस अधिशासी और 20 सहायक अभियंताओं को चिह्नित करके उन्हें पुरस्कृत करने के निर्देश दिए हैं।

चार मुख्य अभियंता समेत नौ सेवानिवृत्त

पावर कॉरपोरेशन में मंगलवार को चार मुख्य अभियंताओं समेत नौ कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए। पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिह्न और पेंशन प्रपत्र सौंपे। रिटायर होने वाले मुख्य अभियंताओं में नीरज स्वरूप, सुबोध कुमार शर्मा, सतीश चंद्र सिंह व भूपेश कुमार चंदौला और एक अधीक्षण अभियंता राम बुझारत शामिल थे।

Up News UP News Today UPPCL अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |