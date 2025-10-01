दशहरे पर आज और कल न करें गैर जरूरी बिजली कटौती, UPPCL चेयरमैन का सख्त निर्देश

यूपी पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल ने अधिकारियों को दशहरे को लेकर आदेश दिया है कि आज और कल गैर जरूरी बिजली कटौती न करें। जहां कहीं भी जरूरी हो वहां भी कम से कम समय के लिए कटौती करें।

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने त्योहारों को देखते हुए उपभोक्ताओं को राहत देने का बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने दशहरे पर बुधवार और गुरुवार को प्रदेशभर में गैर-जरूरी बिजली कटौती न करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में डॉ. गोयल ने अधिकारियों से कहा कि इस दौरान गैर-जरूरी शटडाउन लेने से बचा जाए। अगर कहीं तकनीकी कारणों से कटौती करनी ही पड़े तो उसे कम से कम समय के लिए रखा जाए, ताकि आम जनता को असुविधा न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि त्योहारों के समय लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए।

डॉ. गोयल ने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने स्तर पर सतर्कता बरतें। स्थानीय स्तर पर बिजली आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को तत्काल दूर किया जाए। किसी भी माध्यम से बिजली आपूर्ति में बाधा की शिकायतें आएं तो उन्हें फौरन दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि जहां बिजली बिल बहुत बकाया है और जहां कभी भी बिजली बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है, वहां अधिकारियों को नोटिस जारी करें। डॉ. गोयल ने सभी डिस्कॉम में अच्छा काम करने वाले दस अधिशासी और 20 सहायक अभियंताओं को चिह्नित करके उन्हें पुरस्कृत करने के निर्देश दिए हैं।