ऐसा क्या हुआ कि पानी की टंकी पर चढ़ गया पूरा परिवार, एक साथ दी आत्महत्या की धमकी
लखीमपुर खीरी जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। ईसानगर थाना क्षेत्र के हसनपुर कटौली गांव में परिवार के आठ लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए और वहीं से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी देने लगे।
Lakhimpur kheri News: यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। ईसानगर थाना क्षेत्र के हसनपुर कटौली गांव में परिवार के आठ लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए और वहीं से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी देने लगे। दरअसल कोर्ट के आदेश पर हसनपुर कटौली के ब्रजेश सिंह का कब्जा हटाने व निर्माण ढहाने के लिए पुलिस व राजस्व विभाग की टीम पहुंच गई। यह देखकर परिवार पानी की टंकी पर चढ़ गया। उसके समर्थन में किसान यूनियन के लोग भी आ गए और गांव में धरना शुरू कर दिया।
गांव सधुआपुर से विस्थापित ब्रजेश ने कटौली में जमीन खरीदकर साल 2002 में घर बनाया था। इसी जमीन को कटौली के शिवशंकर जैन ने खरीदकर रजिस्ट्री करा ली थी। बाद में इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए वाद दायर किया। जिस पर सिविल कोर्ट ने ब्रजेश का निर्माण ढहा कर शिवशंकर को कब्जा कराने के आदेश दिए। पुलिस कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पहले भी पहुंची थी तो भारी विरोध के चलते पुलिस को वापस लौटना पड़ा। सोमवार को भारी पुलिस बल फिर ब्रजेश के घर पहुंचा और कोर्ट के आदेश का हवाला देकर घर खाली करने को कहा। ब्रजेश, पत्नी, बेटियों और बेटो के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गया और निर्माण गिराने की सूरत में पानी की टंकी से कूदकर खुदकशी करने की बात कही। समाचार लिखे जाने तक प्रशासन की किसान नेताओं से वार्ता जारी है। एसडीएम शशिकांत मणि भी मौके पर पहुंचे हैं।
विकास भवन परिसर में पानी की टंकी पर चढ़ा सफाई कर्मी
वहीं दूसरी ओर चार दिन पहले आगरा के सोरों स्थित विकास भवन परिसर में स्थित पानी की टंकी पर पंचायती राज विभाग का सफाई कर्मचारी चढ़ गया और आत्महत्या करने की चेतावनी देने लगा। अचानक युवक के चीखपुकार करने की आवाज सुनकर अधिकारी, कर्मचारी दफ्तर से बाहर निकल आए। युवक से बातचीत करने का प्रयास किया। इसके बाद युवक नीचे उतर आया। युवक ने अपना नाम अजीत कुमार बताया। उसने बताया कि वह तुमरिया गांव में सफाई कर्मचारी है, पिछले कुछ महीनों प्रधान प्रतिनिधि उसे प्रताड़ित कर रहा था, इसकी वजह से वह परेशान है।
आरोप है कि प्रतिनिधि हस्ताक्षर कराने के एवज में दस हजार रुपये की मांग कर रहा है। रुपये नहीं दिए जाने की वजह से उसका चार माह का वेतन भी रुका हुआ है। जिससे वह आर्थिक रूप से परेशान है। आरोप है कि उसकी शिकायत कराकर नौकरी से भी निकलवा दिया गया। सीडीओ वीरेंद्र सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन दिया कि उसकी नौकरी सुरक्षित है और यदि लिखित शिकायत दी जाती है तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मामले में सोरों कोतवाली में भी तहरीर दी गई है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें