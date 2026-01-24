Hindustan Hindi News
Upon receiving information prostitution ring Hindu organization arrived scene young men and women jumped second floor
देह व्यापार की सूचना पर पहुंचा हिंदू संगठन, दो मंजिल से युवक और युवतियों ने लगाई छलांग

देह व्यापार की सूचना पर पहुंचा हिंदू संगठन, दो मंजिल से युवक और युवतियों ने लगाई छलांग

संक्षेप:

शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान में देह व्यापार की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन वाले मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। 

Jan 24, 2026 07:51 pm IST
यूपी के शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान में देह व्यापार की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन वाले मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की खबर लगते युवक और युवतियां इधर-उधर भागने लगे। कुछ ने दो मंजिल मकान से ही छलांग लगा दी। इसमें दो युवतियों के पैर भी टूट गए। कुछ युवकों को भी चोटें आई हैं। घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंदू संगठन के लोगों ने मकान में देह व्यापार की सूचना पुलिस को दी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही मकान मालिक ताला डालकर फरार हो गया।

पूरा मामला जलालाबाद हाईवे पर कांट थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार शनिवार को हिंदू संगठन के लोगों को सूचना मिली कि हाईवे किनारे मौजूद दो मंजिला मकान में देह व्यापार का धंधा हो रहा है। हिंदू संगठन के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। मकान में मौजूद युवक और युवतियों को जब इसकी जानकारी लगी तो उनमें भगदड़ मच गई। सभी जान बचाकर भागने लगे। इस बीच कुछ युवक और युवतियों ने दो मंजिला मकान से ही छलांग लगा दी तो कुछ लोग सामान और चप्पल छोड़कर ही भाग निकले। इसमें दो युवतियों के पैर टूट गए और युवक भी घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पहुंची तब तक मकान मालिक ताला डालकर फरार हो चुका था। पुलिस को खेत से दो जोड़ी चप्पलें बरामद हुई हैं।

पुवायां से युवतियों के कार से आने की चर्चा

युवतियों के कूदने की घटना के बाद हंगामे की सूचना पर पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि कैफे के सामने एक चार पहिया वाहन खड़ा था, जिससे युवतियों के आने की बात कही जा रही है। पुलिस ने वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मालिक का मोबाइल नंबर निकाला। वाहन मालिक ने खुद को पुवायां कस्बे के कसभरा मोहल्ले का निवासी बताया। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि युवतियां किस उद्देश्य से कैफे आई थीं और उनके साथ कौन-कौन लोग मौजूद थे।

रिटायर्ड दरोगा की बिल्डिंग, पूर्व जिला पंचायत सदस्य करता है संचालन

पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजीव कुमार सिंह ने बताया कि यह बिल्डिंग साउथ सिटी निवासी एक रिटायर्ड दरोगा से किराए पर ली गई है। उसमें कैफे संचालित हो रहा है। घटना के समय वह कैफे में मौजूद नहीं थे। उनके अनुसार कैफे में दो युवतियां बैठी थीं, तभी कुछ युवक वहां पहुंचे और उनकी वीडियो बनाने लगे। वीडियो वायरल होने के डर से युवतियां घबरा गईं और खिड़की से कूद गईं।

कैफे में अब तक हो चुकीं कई घटनाएं

लोगों ने बताया कि इससे पहले निगोही रोड स्थित एक कैफे को युवती से दुष्कर्म के मामले में सील किया गया था। कुछ वर्ष पहले चौक क्षेत्र के एक कैफे में नर्स की हत्या भी हो चुकी है। रौजा थाना क्षेत्र में पिछले महीने एक कैफे का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद रंगदारी और वीडियो वायरल करने के मामले में एक युवती जेल भी गई थी।

पुलिस ने कैफे के मैनेजर को लिया हिरासत में

युवतियों के कूदने के बाद पुलिस कैफे के बाहर मौजूद थी। इसी दौरान कैफे का मैनेजर अपनी बाइक लेने वहां पहुंचा। बाइक न मिलने पर उसने मौके पर खड़े सिपाहियों से पूछताछ की। पुलिस ने उससे जानकारी ली तो उसने बताया कि वह गांव का रहने वाला है और बाइक खड़ी कर गांव चला गया था। पड़ोस के एक दुकानदार ने उसे कैफे का मैनेजर बता दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कांट कोतवाली भेज दिया। मैनेजर ने अपना नाम अभिषेक बताया है।

