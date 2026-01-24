देह व्यापार की सूचना पर पहुंचा हिंदू संगठन, दो मंजिल से युवक और युवतियों ने लगाई छलांग

संक्षेप: शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान में देह व्यापार की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन वाले मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया।

यूपी के शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान में देह व्यापार की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन वाले मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की खबर लगते युवक और युवतियां इधर-उधर भागने लगे। कुछ ने दो मंजिल मकान से ही छलांग लगा दी। इसमें दो युवतियों के पैर भी टूट गए। कुछ युवकों को भी चोटें आई हैं। घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंदू संगठन के लोगों ने मकान में देह व्यापार की सूचना पुलिस को दी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही मकान मालिक ताला डालकर फरार हो गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पूरा मामला जलालाबाद हाईवे पर कांट थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार शनिवार को हिंदू संगठन के लोगों को सूचना मिली कि हाईवे किनारे मौजूद दो मंजिला मकान में देह व्यापार का धंधा हो रहा है। हिंदू संगठन के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। मकान में मौजूद युवक और युवतियों को जब इसकी जानकारी लगी तो उनमें भगदड़ मच गई। सभी जान बचाकर भागने लगे। इस बीच कुछ युवक और युवतियों ने दो मंजिला मकान से ही छलांग लगा दी तो कुछ लोग सामान और चप्पल छोड़कर ही भाग निकले। इसमें दो युवतियों के पैर टूट गए और युवक भी घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पहुंची तब तक मकान मालिक ताला डालकर फरार हो चुका था। पुलिस को खेत से दो जोड़ी चप्पलें बरामद हुई हैं।

पुवायां से युवतियों के कार से आने की चर्चा युवतियों के कूदने की घटना के बाद हंगामे की सूचना पर पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि कैफे के सामने एक चार पहिया वाहन खड़ा था, जिससे युवतियों के आने की बात कही जा रही है। पुलिस ने वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मालिक का मोबाइल नंबर निकाला। वाहन मालिक ने खुद को पुवायां कस्बे के कसभरा मोहल्ले का निवासी बताया। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि युवतियां किस उद्देश्य से कैफे आई थीं और उनके साथ कौन-कौन लोग मौजूद थे।

रिटायर्ड दरोगा की बिल्डिंग, पूर्व जिला पंचायत सदस्य करता है संचालन पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजीव कुमार सिंह ने बताया कि यह बिल्डिंग साउथ सिटी निवासी एक रिटायर्ड दरोगा से किराए पर ली गई है। उसमें कैफे संचालित हो रहा है। घटना के समय वह कैफे में मौजूद नहीं थे। उनके अनुसार कैफे में दो युवतियां बैठी थीं, तभी कुछ युवक वहां पहुंचे और उनकी वीडियो बनाने लगे। वीडियो वायरल होने के डर से युवतियां घबरा गईं और खिड़की से कूद गईं।

कैफे में अब तक हो चुकीं कई घटनाएं लोगों ने बताया कि इससे पहले निगोही रोड स्थित एक कैफे को युवती से दुष्कर्म के मामले में सील किया गया था। कुछ वर्ष पहले चौक क्षेत्र के एक कैफे में नर्स की हत्या भी हो चुकी है। रौजा थाना क्षेत्र में पिछले महीने एक कैफे का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद रंगदारी और वीडियो वायरल करने के मामले में एक युवती जेल भी गई थी।