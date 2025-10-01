upon learning of ring road proposal the lekhpal bought land worth crores now all compensation is on the radar रिंग रोड प्रस्ताव का पता चलते ही लेखपाल ने खरीद ली करोड़ों की जमीन, अब सारा मुआवजा रडार पर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
रिंग रोड प्रस्ताव का पता चलते ही लेखपाल ने खरीद ली करोड़ों की जमीन, अब सारा मुआवजा रडार पर

लेखपाल ने 30 करोड़ की 41 संपत्तियां खरीदी हैं। यह संपत्ति उसके, पत्नी और बच्चों के नाम पर है। ज्यादातर संपत्ति दूल और रौतेपुर गांव में खरीदी गई है। यह दोनों ही गांव रिंग रोड के प्रस्तावित रूट पर है। सभी खरीदी फरोख्त 2016 के बाद से ही शुरू की गई।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 06:56 AM
यूपी के कानपुर में डिमोट करके लेखपाल बनाए गए कानूनगो ने रिंग रोड के जमीन अधिग्रहण में जमकर खेल किया था। रिंग रोड निर्माण के प्रस्तावित रूट की जानकारी पहले होने पर लेखपाल ने अधिग्रहित दूल और रौतेपुर गांव में अपने और परिवार के नाम पर करोड़ों की जमीन खरीदी। अधिग्रहण में उसकी सिर्फ एक संपत्ति ही अधिग्रहित की गई। जिसका उसने एक करोड़ का मुआवजा भू-अध्याप्ति कार्यालय से उठाया है। ऐसे में रिंग रोड और न्यू कानपुर सिटी समेत कई परियोजनाओं का 450 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण और बांटा गया 1250 करोड़ का मुआवजा शक के दायरे में है। कुल मिली संपत्ति में से 29 बैनामे लेखपाल के नाम पर ही हैं।

कानूनगो से डिमोट करके लेखपाल बनाए गए आलोक दुबे ने 30 करोड़ की 41 संपत्तियां खरीदी हैं। यह संपत्ति उसके, पत्नी और बच्चों के नाम पर है। इसमें ज्यादातर संपत्ति दूल और रौतेपुर गांव में खरीदी गई है। यह दोनों ही गांव रिंग रोड के प्रस्तावित रूट पर है। सभी खरीदी फरोख्त 2016 के बाद से ही शुरू की गई। इससे स्पष्ट है कि लेखपाल आलोक दुबे को रिंग रोड के प्रस्तावित रूट की जानकारी थी। इसलिए उसने औने-पौने दामों पर जमीन को खरीदा।

हालांकि अधिग्रहण में उसकी सिर्फ एक ही जमीन आई। जिसका उसने अधिग्रहण के दौरान चार गुना मुआवजा उठाया। इसके बावजूद आला अफसर पूरे मामले को दबाए रहे। लेखपाल की इस करतूत से रिंग रोड, न्यू कानपुर सिटी समेत अन्य जमीन अधिग्रहण पर सवालियां निशान उठरहे हैं।

आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू

लेखपाल आलोक दुबे अब पूरी तरह से फंस चुका है। जिला प्रशासन की संस्तुति पर उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू हो गई है। विजिलेंस की गुप्त जांच चल रही है। उस पर जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए लेखपाल से सवाल जवाब किया जा चुका है। अब उसकी एक-एक संपत्तियों की जांच होगी।

