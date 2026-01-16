रुपये लेकर पट्टा देने की बात सुनते ही सीएम योगी का चढ़ा पारा, अफसरों को तुरंत दे दिया आदेश

संक्षेप: सीएम योगी शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे थे, साथ ही निस्तारण के भी निर्देश दे रहे थे। जनता दर्शन में आए फरियादियों में से एक ने भूमि पट्टा आवंटन से जुड़ी शिकायतों के बारे में बताया।

रुपये देकर पट्टा देने की बात सुनते ही सीएम योगी का पारा चढ़ गया। सीएम योगी ने मौके पर मौजूद अफसरों को कार्रवाई के आदेश दे दिए। सीएम योगी शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे थे, साथ ही निस्तारण के भी निर्देश दे रहे थे। जनता दर्शन में आए फरियादियों में से एक ने भूमि पट्टा आवंटन से जुड़ी शिकायतों के बारे में बताया। शिकायत लेकर आए फरियादी ने कहा, रुपये लेकर पट्टा दिए जा रहे हैं, ये सुनते ही सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा, जिस गांव में भी रुपये लेकर पट्टा आवंटन की शिकायत हो, वहां तत्काल जांच कर दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। लगातार दो दिन मकर संक्रांति/खिचड़ी महापर्व को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधाओं के प्रबंधन तथा निगरानी में व्यस्त रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन का आयोजन किया।

गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में शुक्रवार सुबह आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए उन्होंने त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश दिया। अपराध से संबंधित शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पात्र व्यक्ति को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।