Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUpon hearing about practice taking money to grant land leases CM Yogi temper flared immediately issued orders officers
रुपये लेकर पट्टा देने की बात सुनते ही सीएम योगी का चढ़ा पारा, अफसरों को तुरंत दे दिया आदेश

रुपये लेकर पट्टा देने की बात सुनते ही सीएम योगी का चढ़ा पारा, अफसरों को तुरंत दे दिया आदेश

संक्षेप:

सीएम योगी शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे थे, साथ ही निस्तारण के भी निर्देश दे रहे थे। जनता दर्शन में आए फरियादियों में से एक ने भूमि पट्टा आवंटन से जुड़ी शिकायतों के बारे में बताया।

Jan 16, 2026 06:14 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

रुपये देकर पट्टा देने की बात सुनते ही सीएम योगी का पारा चढ़ गया। सीएम योगी ने मौके पर मौजूद अफसरों को कार्रवाई के आदेश दे दिए। सीएम योगी शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे थे, साथ ही निस्तारण के भी निर्देश दे रहे थे। जनता दर्शन में आए फरियादियों में से एक ने भूमि पट्टा आवंटन से जुड़ी शिकायतों के बारे में बताया। शिकायत लेकर आए फरियादी ने कहा, रुपये लेकर पट्टा दिए जा रहे हैं, ये सुनते ही सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा, जिस गांव में भी रुपये लेकर पट्टा आवंटन की शिकायत हो, वहां तत्काल जांच कर दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। लगातार दो दिन मकर संक्रांति/खिचड़ी महापर्व को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधाओं के प्रबंधन तथा निगरानी में व्यस्त रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन का आयोजन किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में शुक्रवार सुबह आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए उन्होंने त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश दिया। अपराध से संबंधित शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पात्र व्यक्ति को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।

इसी क्रम में एक महिला ने आर्थिक तंगी को लेकर बिटिया की शादी की चिंता व्यक्त की तो योगी ने अधिकारियों से कहा कि बिटिया का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कराने की व्यवस्था करें। जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए कई लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्चस्तरीय इलाज का आकलन शीघ्रता से उपलब्ध कराए। एस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
CM Yogi Yogi Adityanath Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |