बिजली विभाग ने चुपके से काटी जेब, दस फीसदी अतिरिक्त वसूल लिया बिल

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली दरें न बढ़ाने के दावों के बीच बिजली विभाग पर 'चुपके से' जेब काटने के आरोप लगे हैं। आगरा में यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं से बिल में 10 फीसदी अतिरिक्त वसूली की है।

यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने गुरुवार को ही विधानसभा में बताया कि यूपी छह सालों से बिजली दर न बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य है। बिजली विभाग ने भले ही दरें नहीं बढ़ाई हैं लेकिन चुपके सेलोगों की जेब जरूर काट रहा है। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सभी श्रेणियों में 10 फीसदी की अतिरिक्त वसूली की है। महंगाई से पीड़ित छोटे उपभोक्ताओं की जेब पर बड़ा वार किया है। यहां वहां से रुपये उधार मांग कर बिजली का बिल भरने वाले परिवारों पर अतिरिक्त वसूली से बड़ी मार पड़ी है।

गुरुवार को आगरा में नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के उद्यमियों ने यह बात रखी। अध्यक्ष संजय गोयल ने बताया कि उनकी इकाई का बिल इस बार 10 हजार रुपये से भी अधिक आया है। वह चौंक गए। प्रयोग तो बढ़ा नहीं, फिर बिल अधिक किस प्रकार आ गया। उन्होंने बताया कि इस बिल में ईंधन एवं बिजली अधिभार के नाम पर 850 रुपये लगाए गए हैं। उनके अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को भी बख्शा नहीं गया है।

दयालबाग क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी राजकुमार ने बताया कि उनका बिल इस बार 1458 रुपये का आया है। इसको जब ध्यान से पढ़ा तो एफपीपीए चार्ज के नाम पर 128 रुपये लगे हुए थे। इसी प्रकार सुनील कुमार के बिल में भी यह चार्ज देखने को मिला। उनका बिल 462 रुपये का था। इसमें 40.30 रुपये ईंधन एवं बिजली अधिभार के नाम पर लिए गए हैं।

नेशनल चैंबर अध्यक्ष संजय गोयल ने कहा कि पहले ही उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें अधिकतम स्तर पर हैं। जिन दरों पर यह बिजली खरीदी जा रही है, उससे कई गुना अधिक दाम पर बेची जा रही है। ऐसी सेवा में यदि थोड़ा बहुत खर्च का अतिरिक्त भार पड़ता है, उसे उपभोक्ताओं से तो वसूला नहीं जा सकता। यह सरासर नाइंसाफी है।

नेशनल चैंबर उपाध्यक्ष विवेक जैन के अनुसार ऐसे अनेक उपभोक्ता हैं जिनके लिए सामान्य रूप से बिजली बिल जमा कर पाना भी मुश्किल रहता है। यह उपभोक्ता बड़ी मुश्किल से अपने अन्य खर्च पर अंकुश लगाकर बिजली का बिल भरते हैं। विभाग द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त सरचार्ज से मुक्त नहीं रखा गया है।

सदस्य सचिन सारस्वत ने कहा कि बिजली विभाग को अपने सिस्टम में सुधार करना चाहिए। अनेक राज्य ऐसे हैं जहां बिजली का टैरिफ यहां से कम है। लेकिन, हमारे प्रदेश के बिजली विभाग में हमेशा यूनिट की रेट बढ़ाने के बारे में ही बात होती रहती है। यह सरासर नाइंसाफी है। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए।