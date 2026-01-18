बिजली कनेक्शन लेते समय आपसे भी लिए गए हैं पैसे तो जरूर पढ़ें ये खबर, आ गया अपडेट

संक्षेप: बिजली कंपनियों को 3.59 लाख उपभोक्ताओं को 116 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम वापस करनी है। बिजली कंपनियों ने इनको नया कनेक्शन देते हुए ज्यादा पैसा वसूल लिया था।

बिजली कंपनियों को 3.59 लाख उपभोक्ताओं को 116 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम वापस करनी है। बिजली कंपनियों ने इनको नया कनेक्शन देते हुए ज्यादा पैसा वसूल लिया था। हालांकि उपभोक्ताओं को यह रकम कैसे वापस की जाएगी, इसका फॉर्मुला अब तक पावर कॉरपोरेशन तय नहीं कर सका है। उपभोक्ताओं को इंतजार है कि कॉरपोरेशन फॉर्मुला तय करे और उन्हें अपनी अतिरिक्त रकम वापस मिले। पावर कॉरपोरेशन के आदेश के बाद बीते साल 10 सितंबर से पूरे प्रदेश में सभी उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटरों के साथ प्रीपेड कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

नियामक आयोग से दाम तय हुए बिना उपभोक्ताओं से सिंगल फेज मीटर के 6016 रुपये लिए गए। हालांकि, जब बीते साल 31 दिसंबर को नियामक आयोग ने मीटरों के दाम तय किए तो यह रकम महज 2800 निकली यानी, सभी उपभोक्ताओं से मीटर के ही 3216 रुपये लिए ज्यादा लिए गए हैं। कनेक्शन की नई दरों का आदेश आने के पहले तक उपभोक्ताओं से सिंगल फेज कनेक्शन के लिए तकरीबन 6400 रुपये लिए जा रहे थे। अब यह कनेक्शन लगभग 4100 रुपये में मिल रहा है। रकम का यह अंतर ही उपभोक्ताओं को वापस करना है। हालांकि, पावर कॉरपोरेशन अब तक यह साफ नहीं कर सका है कि वह यह रकम कैसे वापस करेगा? क्या सभी उपभोक्ताओं के प्रीपेड मीटर खाते में यह रकम डाल दी जाएगी या कॉरपोरेशन किस्तों में यह रकम लौटाएगा? मीटर की नई दरों से कनेक्शन देना तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन अतिरिक्त वसूली की वापसी की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है।