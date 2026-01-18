बिजली कनेक्शन लेते समय आपसे भी लिए गए हैं पैसे तो जरूर पढ़ें ये खबर, आ गया अपडेट

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUpdate for electricity consumers formula for returning extra amount collected has not yet been decided
संक्षेप:

Jan 18, 2026 08:52 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
बिजली कंपनियों को 3.59 लाख उपभोक्ताओं को 116 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम वापस करनी है। बिजली कंपनियों ने इनको नया कनेक्शन देते हुए ज्यादा पैसा वसूल लिया था। हालांकि उपभोक्ताओं को यह रकम कैसे वापस की जाएगी, इसका फॉर्मुला अब तक पावर कॉरपोरेशन तय नहीं कर सका है। उपभोक्ताओं को इंतजार है कि कॉरपोरेशन फॉर्मुला तय करे और उन्हें अपनी अतिरिक्त रकम वापस मिले। पावर कॉरपोरेशन के आदेश के बाद बीते साल 10 सितंबर से पूरे प्रदेश में सभी उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटरों के साथ प्रीपेड कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

नियामक आयोग से दाम तय हुए बिना उपभोक्ताओं से सिंगल फेज मीटर के 6016 रुपये लिए गए। हालांकि, जब बीते साल 31 दिसंबर को नियामक आयोग ने मीटरों के दाम तय किए तो यह रकम महज 2800 निकली यानी, सभी उपभोक्ताओं से मीटर के ही 3216 रुपये लिए ज्यादा लिए गए हैं। कनेक्शन की नई दरों का आदेश आने के पहले तक उपभोक्ताओं से सिंगल फेज कनेक्शन के लिए तकरीबन 6400 रुपये लिए जा रहे थे। अब यह कनेक्शन लगभग 4100 रुपये में मिल रहा है। रकम का यह अंतर ही उपभोक्ताओं को वापस करना है। हालांकि, पावर कॉरपोरेशन अब तक यह साफ नहीं कर सका है कि वह यह रकम कैसे वापस करेगा? क्या सभी उपभोक्ताओं के प्रीपेड मीटर खाते में यह रकम डाल दी जाएगी या कॉरपोरेशन किस्तों में यह रकम लौटाएगा? मीटर की नई दरों से कनेक्शन देना तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन अतिरिक्त वसूली की वापसी की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है।

एकसाथ रकम वापस चाहते हैं उपभोक्ता

ज्यादातर उपभोक्ता बिजली कंपनियों से एकमुश्त रकम वापस चाहते हैं। उनका कहना है कि जब उनसे एकमुश्त पैसा लिया गया था तो पावर कॉरपोरेशन को भी यह रकम एक साथ वापस करनी चाहिए। वहीं, सूत्रों के मुताबिक पावर कॉरपोरेशन किस्तों में रकम वापसी के बारे में विचार कर रहा है। अब देखना यह है कि कब तक कॉरपोरेशन इस संबंध में अंतिम फैसला लेता है। वहीं, उपभोक्ताओं का तर्क है कि आयोग को आदेश हुए 19 दिन बीत चुके हैं और पावर कॉरपोरेशन को अब तक स्थिति साफ कर देनी चाहिए थी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Electricity-news Up Latest News
