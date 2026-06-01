गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं विकसित होंगी, यूपीसीडा के निर्देश
गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं विकसित होंगी। यूपीसीडा सीईओ ने निरीक्षण के दौरान विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ‘राइट्स लिमिटेड’ द्वारा गहन परीक्षण के निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ने गौतमबुद्धनगर (कासना, सूरजपुर) और गाजियाबाद के ‘ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी’ (टीडीएस) का निरीक्षण किया। इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करना और बुनियादी सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाना था।
सीईओ ने निरीक्षण के दौरान विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ‘राइट्स लिमिटेड’ द्वारा गहन परीक्षण के निर्देश दिए। टीडीएस सिटी में जलभराव के स्थायी समाधान के लिए ‘बसी ड्रेन’ का निरीक्षण किया गया। साथ ही, जून 2026 तक कासना और साइट-बी में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी) के कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए कार्ययोजना तैयार करने और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए परिवहन निगम को पत्र लिखने के निर्देश दिए। औद्योगिक संगठनों की मांग पर हस्तांतरण शुल्क को नोएडा और ग्रेटर नोएडा के समकक्ष करने का सकारात्मक आश्वासन दिया गया। औद्योगिक क्षेत्रों में अवैध कब्जों को हटाने के लिए ‘विशेष प्रवर्तन दल’ के गठन का आदेश दिया गया।
सीईओ ने कहा कि यूपीसीडा का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को अग्रणी औद्योगिक राज्य बनाना है। उन्होंने बताया कि 10 जून से पूर्व विशेष शिविर लगाकर मेंटेनेंस चार्ज जमा कराने की सुविधा दी जाएगी। बैठक में उद्यमियों ने ईएसआई अस्पताल के लिए भूमि और जर्जर कैप्टिव पावर प्लांट की जमीन को औद्योगिक उपयोग हेतु उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिस पर सकारात्मक कार्यवाही की बात कही गई। निरीक्षण के दौरान यूपीसीडा के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें