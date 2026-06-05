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UPAGREES के सहारे खेती को नई मजबूती, खेत तालाब और ड्रिप सिंचाई का बढ़ रहा दायरा

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में खेती को अधिक टिकाऊ, लाभकारी और मौसम की चुनौतियों के अनुरूप बनाने के लिए कई अहम पहलें की जा रही हैं। UPAGREES परियोजना, खेत तालाब और ड्रिप सिंचाई जैसी योजनाएं किसानों को पानी के बेहतर उपयोग, फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद कर रही हैं।

UPAGREES के सहारे खेती को नई मजबूती, खेत तालाब और ड्रिप सिंचाई का बढ़ रहा दायरा

उत्तर प्रदेश में खेती में पानी की खपत घटाने, फसल उत्पादन बढ़ाने और किसानों को बाजार तक बेहतर पहुंच देने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कई खेती वाले क्षेत्रों में पानी की जरूरत, खेती की लागत, मिट्टी की सेहत और बाजार तक पहुंच जैसी चुनौतियां हैं। UPAGREES, खेत तालाब और ड्रिप सिंचाई मिलकर ऐसी खेती का आधार तैयार करते हैं जो बदलते मौसम के असर को बेहतर तरीके से संभाल सके। UPAGREES करीब 4,000 करोड़ रुपये की परियोजना है, जिसे विश्व बैंक की मदद से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें 28 जिले शामिल हैं, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिले और बुंदेलखंड के 7 जिले हैं।

UPAGREES से खेती को मजबूत आधार

UPAGREES का ध्यान फसल उत्पादन, बेहतर दाम और गांव के छोटे कारोबारों पर है। इसके तहत बदलते मौसम के असर को ध्यान में रखकर खेती को मजबूत करना, उपज को बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था सुधारना और डिजिटल खेती प्लेटफॉर्म तैयार करना शामिल है।

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यह कार्यक्रम खेती को केवल फसल उगाने तक सीमित नहीं रखता। यह फसल की गुणवत्ता, बाजार तक पहुंच, किसान की कमाई और गांव के कारोबार को भी जोड़ता है। इससे उन जिलों को मदद मिलती है जहां किसानों को उत्पादन और बिक्री दोनों में बेहतर सहयोग की जरूरत है।

खेत तालाब से पानी जमा करने में मदद

पानी बचाने वाली खेती के लिए खेत तालाब बहुत उपयोगी हैं। खेत तालाब किसानों को अपने खेत के पास पानी जमा करने की सुविधा देते हैं। इससे सिंचाई और बारिश के पानी को जमा करने में मदद मिलती है। जब फसल को पानी की जरूरत होती है, तो किसान इस पानी का उपयोग कर सकते हैं। इससे दूर के पानी के स्रोतों पर निर्भरता कम होती है और सिंचाई की योजना बेहतर बनती है।

ड्रिप सिंचाई से पानी का बेहतर उपयोग

ड्रिप सिंचाई में पानी सीधे फसल की जड़ों के पास पहुंचता है। इससे पानी की बर्बादी कम होती है और फसल को जरूरत के अनुसार पानी मिलता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना खेत में पानी के बेहतर उपयोग पर जोर देती है।

इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए 55 प्रतिशत सहायता और अन्य किसानों को 45 प्रतिशत सहायता दी जाती है। खेत तालाब और ड्रिप सिंचाई साथ में ज्यादा उपयोगी होते हैं। तालाब पानी को रोकता है और ड्रिप सिंचाई उस पानी का सही तरीके से उपयोग करती है।

बदलते मौसम के लिए खेती की मुख्य जानकारी

ये सभी कदम मिलकर खेती को ज्यादा मजबूत और व्यवस्थित बनाते हैं। पानी बचाना, बेहतर बीज, फसल समूह और बाजार तक पहुंच किसानों के लिए मजबूत खेती व्यवस्था बनाते हैं।

क्षेत्र

मुख्य जानकारी

UPAGREESखेती की उत्पादकता, बेहतर दाम और गांव के छोटे कारोबार
परियोजना का क्षेत्रपूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड सहित 28 जिले
खेत तालाबखेत के पास पानी रखने की सुविधा
ड्रिप सिंचाईफसल की जड़ों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था
फसल समूहचुनी गई फसलों पर केंद्रित मदद
विशेष प्रशिक्षण केंद्रप्रशिक्षण, प्रदर्शन और बेहतर खेती तरीके
बेहतर बीजकिसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज
आपूर्ति व्यवस्थाउपज को बाजार तक पहुंचाने में मदद

फसल समूह और विशेष प्रशिक्षण केंद्र

UPAGREES में फसल समूहों पर भी काम शामिल है। इस योजना में मूंगफली, मिर्च, हरी मटर और मखाना जैसी फसलों को प्राथमिकता दी गई है। फसल समूह से एक तय क्षेत्र के किसानों को एक जैसी फसल के लिए बेहतर मदद मिलती है।

इससे प्रशिक्षण, बीज, खेती के तरीके और बाजार की योजना बनाना आसान होता है। विशेष प्रशिक्षण केंद्र भी इस काम को मजबूत करते हैं। ये केंद्र किसानों को बेहतर खेती तरीके, फसल से जुड़ी सलाह और प्रशिक्षण देते हैं।

बेहतर बीज और खेती की सामग्री

बदलते मौसम के लिए तैयार खेती में अच्छे बीजों की भी बड़ी भूमिका है। उत्तर प्रदेश में 2017-18 से 2025 तक किसानों को 546.85 लाख क्विंटल अच्छी गुणवत्ता वाले बीज बांटे गए। अच्छे बीज से किसान फसल की शुरुआत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। जब अच्छे बीज, पानी बचाने वाली सिंचाई, खेत तालाब और सही फसल योजना साथ में काम करते हैं, तो खेती ज्यादा स्थिर बनती है।

उपज को बाजार तक पहुंचाने और गांव के छोटे कारोबार

UPAGREES में किसानों की उपज को बाजार तक पहुंचाने और गांव के छोटे कारोबारों को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है। किसान को फसल उगाने के बाद भी मदद चाहिए होती है। उपज को बाजार तक जल्दी पहुंचाना, छंटाई, भंडारण और प्रोसेसिंग कई फसलों के लिए जरूरी होता है।

बेहतर व्यवस्था से उपज खेत से बाजार तक कम समय में पहुंचती है। गांव के छोटे कारोबारों को बढ़ावा मिलने से फसल से जुड़े काम गांव में ही बढ़ते हैं। इससे किसानों को बेहतर दाम और गांवों को नए काम के अवसर मिलते हैं।

किसानों तक सीधी मदद

UPAGREES को किसानों तक सीधी मदद पहुंचाने के लिए भी तैयार किया गया है। इस परियोजना में 10 लाख किसानों को सहयोग, 1 लाख से अधिक मखाना उत्पादक परिवारों को मदद, 500 किसानों को विदेश में प्रशिक्षण का अवसर और 30 प्रतिशत महिला किसानों पर ध्यान शामिल है। इस योजना का उद्देश्य केवल योजना बनाना नहीं है, बल्कि किसानों तक असल मदद पहुंचाना है।

पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी संपादकीय या पत्रकारिता भागीदारी नहीं है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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