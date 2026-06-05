UPAGREES के सहारे खेती को नई मजबूती, खेत तालाब और ड्रिप सिंचाई का बढ़ रहा दायरा

यूपी में खेती को अधिक टिकाऊ, लाभकारी और मौसम की चुनौतियों के अनुरूप बनाने के लिए कई अहम पहलें की जा रही हैं। UPAGREES परियोजना, खेत तालाब और ड्रिप सिंचाई जैसी योजनाएं किसानों को पानी के बेहतर उपयोग, फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद कर रही हैं।

UPAGREES से खेती को मजबूत आधार UPAGREES का ध्यान फसल उत्पादन, बेहतर दाम और गांव के छोटे कारोबारों पर है। इसके तहत बदलते मौसम के असर को ध्यान में रखकर खेती को मजबूत करना, उपज को बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था सुधारना और डिजिटल खेती प्लेटफॉर्म तैयार करना शामिल है।

यह कार्यक्रम खेती को केवल फसल उगाने तक सीमित नहीं रखता। यह फसल की गुणवत्ता, बाजार तक पहुंच, किसान की कमाई और गांव के कारोबार को भी जोड़ता है। इससे उन जिलों को मदद मिलती है जहां किसानों को उत्पादन और बिक्री दोनों में बेहतर सहयोग की जरूरत है।

खेत तालाब से पानी जमा करने में मदद पानी बचाने वाली खेती के लिए खेत तालाब बहुत उपयोगी हैं। खेत तालाब किसानों को अपने खेत के पास पानी जमा करने की सुविधा देते हैं। इससे सिंचाई और बारिश के पानी को जमा करने में मदद मिलती है। जब फसल को पानी की जरूरत होती है, तो किसान इस पानी का उपयोग कर सकते हैं। इससे दूर के पानी के स्रोतों पर निर्भरता कम होती है और सिंचाई की योजना बेहतर बनती है।

ड्रिप सिंचाई से पानी का बेहतर उपयोग ड्रिप सिंचाई में पानी सीधे फसल की जड़ों के पास पहुंचता है। इससे पानी की बर्बादी कम होती है और फसल को जरूरत के अनुसार पानी मिलता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना खेत में पानी के बेहतर उपयोग पर जोर देती है।

बदलते मौसम के लिए खेती की मुख्य जानकारी ये सभी कदम मिलकर खेती को ज्यादा मजबूत और व्यवस्थित बनाते हैं। पानी बचाना, बेहतर बीज, फसल समूह और बाजार तक पहुंच किसानों के लिए मजबूत खेती व्यवस्था बनाते हैं।

क्षेत्र मुख्य जानकारी UPAGREES खेती की उत्पादकता, बेहतर दाम और गांव के छोटे कारोबार परियोजना का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड सहित 28 जिले खेत तालाब खेत के पास पानी रखने की सुविधा ड्रिप सिंचाई फसल की जड़ों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था फसल समूह चुनी गई फसलों पर केंद्रित मदद विशेष प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण, प्रदर्शन और बेहतर खेती तरीके बेहतर बीज किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज आपूर्ति व्यवस्था उपज को बाजार तक पहुंचाने में मदद फसल समूह और विशेष प्रशिक्षण केंद्र UPAGREES में फसल समूहों पर भी काम शामिल है। इस योजना में मूंगफली, मिर्च, हरी मटर और मखाना जैसी फसलों को प्राथमिकता दी गई है। फसल समूह से एक तय क्षेत्र के किसानों को एक जैसी फसल के लिए बेहतर मदद मिलती है।

इससे प्रशिक्षण, बीज, खेती के तरीके और बाजार की योजना बनाना आसान होता है। विशेष प्रशिक्षण केंद्र भी इस काम को मजबूत करते हैं। ये केंद्र किसानों को बेहतर खेती तरीके, फसल से जुड़ी सलाह और प्रशिक्षण देते हैं।

बेहतर बीज और खेती की सामग्री बदलते मौसम के लिए तैयार खेती में अच्छे बीजों की भी बड़ी भूमिका है। उत्तर प्रदेश में 2017-18 से 2025 तक किसानों को 546.85 लाख क्विंटल अच्छी गुणवत्ता वाले बीज बांटे गए। अच्छे बीज से किसान फसल की शुरुआत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। जब अच्छे बीज, पानी बचाने वाली सिंचाई, खेत तालाब और सही फसल योजना साथ में काम करते हैं, तो खेती ज्यादा स्थिर बनती है।

उपज को बाजार तक पहुंचाने और गांव के छोटे कारोबार UPAGREES में किसानों की उपज को बाजार तक पहुंचाने और गांव के छोटे कारोबारों को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है। किसान को फसल उगाने के बाद भी मदद चाहिए होती है। उपज को बाजार तक जल्दी पहुंचाना, छंटाई, भंडारण और प्रोसेसिंग कई फसलों के लिए जरूरी होता है।

बेहतर व्यवस्था से उपज खेत से बाजार तक कम समय में पहुंचती है। गांव के छोटे कारोबारों को बढ़ावा मिलने से फसल से जुड़े काम गांव में ही बढ़ते हैं। इससे किसानों को बेहतर दाम और गांवों को नए काम के अवसर मिलते हैं।

किसानों तक सीधी मदद UPAGREES को किसानों तक सीधी मदद पहुंचाने के लिए भी तैयार किया गया है। इस परियोजना में 10 लाख किसानों को सहयोग, 1 लाख से अधिक मखाना उत्पादक परिवारों को मदद, 500 किसानों को विदेश में प्रशिक्षण का अवसर और 30 प्रतिशत महिला किसानों पर ध्यान शामिल है। इस योजना का उद्देश्य केवल योजना बनाना नहीं है, बल्कि किसानों तक असल मदद पहुंचाना है।