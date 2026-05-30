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यूपी के युवाओं को AI-EV समेत आधुनिक कोर्स की मिलेगी ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट बजट बढ़कर 1 हजार करोड़ हुआ

Pawan Kumar Sharma आशीष त्रिवेदी, लखनऊ
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यूपी कौशल विकास मिशन चार लाख युवाओं को इस साल कौशल प्रशिक्षण देगा। एसएसडीजी को बढ़ाकर एक हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। युवाओं को एआई, ईवी, हेल्थकेयर जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश देकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा।

यूपी के युवाओं को AI-EV समेत आधुनिक कोर्स की मिलेगी ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट बजट बढ़कर 1 हजार करोड़ हुआ

UP News: यूपी कौशल विकास मिशन चार लाख युवाओं को इस साल कौशल प्रशिक्षण देगा। स्टेट स्किल डेवलपमेंट फंड (एसएसडीजी) को बढ़ाकर एक हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। युवाओं को एआई, ईवी, हेल्थकेयर जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश देकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा।

कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक पुलखित खरे ने बताया कि पहले एसएसडीजी का बजट 150 करोड़ रुपये था। अब इसे बढ़ाकर 1 हजार करोड़ रुपये किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में हर तीन-तीन महीने में एक-एक लाख सीटें कौशल प्रशिक्षण प्रदाता कंपनियों को सीटें आवंटित की जाएंगी। साल 2014 से लेकर साल 2025 तक करीब आठ लाख युवाओं प्रशिक्षण दिया गया है। अब एक साल में चार लाख युवाओं को प्रशिक्षण देंगे।

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कौशल विकास मिशन की ओर से आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, कोडिंग, इलेक्टॉनिक्स व्हीकल व हेल्थ केयर सेक्टर के विभिन्न टेड्रों में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मामले में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल ने बताया कि यह पहला अवसर है जब एक साल में ही चार लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी जिलों में गुणवत्तापरक प्रशिक्षण कार्य हो इसके लिए सख्त निगरानी भी की जाएगी।

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न्यू एज कोर्स शुरू होंगे, हर जिले की स्किल मैपिंग होगी : कपिलदेव अग्रवाल

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में न्यू एज कोर्स शुरू किए जाएंगे। रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल व सीएनसी मशीनिंग जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। वहीं युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हर जिले की स्किल मैपिंग व सर्वे का कार्य प्राथमिकता पर किया जाएगा। 25 मई को कपिलदेव अग्रवाल ने ये निर्देश दिए। प्रोजेक्ट प्रवीण का तेजी से विस्तार किया जाएगा। इंटरमीडिएट तक के छात्रों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जाएगा। बैठक में आईटीआई में प्रवेश एवं प्रशिक्षण की स्थिति की भी उन्होंने जानकारी ली। वर्तमान में सरकारी आईटीआई में लगभग 1.29 लाख व निजी आईटीआई में 2.77 लाख युवाओं का प्रवेश हुआ है।

यूपी सरकार ने कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ का स्टेट स्किल डेवलपमेंट फंड बनाया है। जिसका उपयोग युवाओं को रोजगारपरक ट्रेनिंग देने में किया जा रहा है। यूपी में पांच सेंटर ऑफ इनोवेशन, इंटीग्रेशन एंड इनोवेशन (सीआईआईआई) स्थापित किए जा रहे हैं। यह भविष्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित होंगे और उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण का केंद्र बनेंगे।

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जिला स्तर पर स्किल मैपिंग और उद्योगों की जरूरत के अनुसार दक्ष युवा तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। बैठक में विधायक गण डॉ. वीर विक्रम सिंह प्रिन्स, मुक्ता संजीव राजा, डॉ. एमपी आर्य, ओम कुमार, जय देवी, कैलाश नाथ, आरके पटेल व अशोक कुमार मौजूद रहे।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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