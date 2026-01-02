यूपी के युवाओं को आसानी से मिलेगा इस योजना का लाभ, योगी सरकार करेगी यह काम

Hindustan Hindi News
UP Youth will easily get the benefit of this scheme, Yogi government will do this work
यूपी के युवाओं को आसानी से इस योजना का लाभ मिलेगा। योगी सरकार युवाओं को कुशल बनाने का प्रशिक्षण व रोजगार दिलाने के साथ ही उन्हें स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित करेगी। 

Jan 02, 2026 02:55 pm IST Deep Pandey
योगी सरकार कौशल विकास केंद्रों पर युवाओं को कुशल बनाने का प्रशिक्षण व रोजगार दिलाने के साथ ही उन्हें स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित करेगी। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत इसका लाभ इन केंद्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को दिलाया जाएगा। पहले चरण में पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण भी उन्हें आसानी से मिल सकेगा। फिर आगे 10 से 20 लाख रुपये तक ऋण भी दिलाए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से यह पहल की जा रही है। उन्हें सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सभी जिलों के कौशल विकास केंद्रों पर इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा और अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण दिलाया जाएगा। योजना के तहत हर साल एक लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। 21 से 40 वर्ष की आयु और न्यूनतम कक्षा आठ पास युवा इसका लाभ उठा सकेंगे। पहले चरण में युवाओं को पांच लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण लेकर वह अपना रोजगार शुरू कर सकेंगे। आगे दूसरे चरण में 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक ऋण दिलाया जाएगा।

वहीं मार्जिन मनी के रूप में 10 प्रतिशत रकम भी रोजगार शुरू करने को दी जाएगी। सभी जिलों के कौशल विकास केंद्रों पर इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। प्रत्येक प्रशिक्षु युवा को बताया जाएगा कि वह स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं का किस तरह लाभ उठा सकते हैं। कौशल विकास केंद्रों पर नोडल अधिकारियों की मदद से वह स्वरोजगार शुरू करने वाली योजनाओं का आसानी से लाभ उठा सकेंगे। उप्र कौशल विकास मिशन व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग आपस में मिलकर यह अभियान चलाएंगे।

दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
