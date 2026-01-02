यूपी के युवाओं को आसानी से मिलेगा इस योजना का लाभ, योगी सरकार करेगी यह काम

संक्षेप: यूपी के युवाओं को आसानी से इस योजना का लाभ मिलेगा। योगी सरकार युवाओं को कुशल बनाने का प्रशिक्षण व रोजगार दिलाने के साथ ही उन्हें स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित करेगी।

योगी सरकार कौशल विकास केंद्रों पर युवाओं को कुशल बनाने का प्रशिक्षण व रोजगार दिलाने के साथ ही उन्हें स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित करेगी। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत इसका लाभ इन केंद्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को दिलाया जाएगा। पहले चरण में पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण भी उन्हें आसानी से मिल सकेगा। फिर आगे 10 से 20 लाख रुपये तक ऋण भी दिलाए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से यह पहल की जा रही है। उन्हें सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सभी जिलों के कौशल विकास केंद्रों पर इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा और अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण दिलाया जाएगा। योजना के तहत हर साल एक लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। 21 से 40 वर्ष की आयु और न्यूनतम कक्षा आठ पास युवा इसका लाभ उठा सकेंगे। पहले चरण में युवाओं को पांच लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण लेकर वह अपना रोजगार शुरू कर सकेंगे। आगे दूसरे चरण में 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक ऋण दिलाया जाएगा।