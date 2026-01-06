यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी! एक महीने में मिलेंगी 1 लाख नौकरियां, 5 शहरों में लगेंगे रोजगार मेले

संक्षेप: नए साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को बड़ी राहत देने जा रही है। जनवरी महीने में प्रदेश भर में पांच प्रदेश स्तरीय रोजगार मेलों के जरिए एक लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है।

यूपी में जनवरी महीने में एक लाख युवाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पांच प्रदेश स्तरीय रोजगार मेले अलग-अलग जिलों में लगाए जाएंगे । जहां पर आसपास के मंडलों के जिलों के युवाओं को आमंत्रित किया जाएगा। प्रत्येक मेले में 100 कंपनियां व 20 हजार युवाओं को नौकरी दिलाया जाएगा।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि रोजगार मेले में अधिक से अधिक युवाओं को आमंत्रित करने पर जोर दिया जाए। लखनऊ में लगने वाले रोजगार मेले में लखनऊ, कानपुर, अयोध्या व बरेली मंडल के जिलों के युवाओं के लिए रोजगार मेला लगेगा। वहीं मुजफ्फरनगर में मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ व मुरादाबाद, झांसी में झांसी, चित्रकूट व आगरा, गोरखपुर में गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन एवं आजमगढ़ और वाराणसी में वाराणसी, मिर्जापुर व प्रयागराज मंडल के जिलों के युवा प्रतिभाग करेंगे। उप्र कौशल विकास मिशन की ओर से इस महीने वृहद स्तर पर रोजगार मेले लगाए जाने की तैयारियां पूरी की जा रही हैं।

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना, पलायन को रोकना और प्रदेश को एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाना है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार कौशल प्रशिक्षण को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तैयार कर रही है, ताकि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ा जा सके। अग्रवाल ने बताया इस महीने आयोजित किए जा रहे प्रत्येक रोजगार मेले में औसतन 100 कंपनियां भाग लेंगी और करीब 20 हजार युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ा जाएगा। इस तरह पांचों रोजगार मेलों के माध्यम से एक लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है।