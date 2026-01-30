यूपी: शराब पार्टी में युवक की मौत से हड़कंप, साथ में पी रहे 3 और लोगों की हालत बिगड़ी

संक्षेप: गुरुवार देर रात बिजनौर में अपने प्रतिष्ठान पर नौशाद के साथ कामरान, अफसर और चंदप्रकाश शराब पी रहे थे। अचानक उनकी हालत बिगड़ गई, जिसमें नौशाद की मौत हो गई। अन्य तीनों की हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है।

यूपी के बिजनौर के नजीबाबाद में गुरुवार देर रात शराब पार्टी के दौरान एक युवक की मौत के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। साथ में शराब पी रहे तीन अन्य युवकों की हालत भी बिगड़ गई थी, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं शराब की जांच का नमूना मानक के अनुरूप मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। जिसके चलते विसरा पिर्जव कर लिया गया है। पुलिस मौत के कारण को लेकर असमंजस में है।

गुरुवार देर रात नजीबाबाद के रेलवे स्टेशन रोड स्थित अपने प्रतिष्ठान पर नौशाद के साथ कामरान, अफसर और चंदप्रकाश शराब पी रहे थे। अचानक उनकी हालत बिगड़ गई, जिसमें नौशाद की मौत हो गई। अन्य तीनों की हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना पर सीओ नितेश प्रताप, पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, एसपी सिटी कृष्ण गोपाल सिंह, एटीएम शैलेंद्र सिंह और नायब तहसीलदार अमित कुमार मौके पर पहुंचे. पुलिस, आबकारी विभाग और फॉरेंसिक टीम ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया।

मौके से शराब और बीयर की बोतलें बरामद की गईं, साथ ही खाने-पीने की सामग्री को भी कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने मौके से बरामद शराब, बीयर को जांच के लिए मेरठ लैब भेजा था। लैब रिपोर्ट में शराब में मिश्रण की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है, जिससे जहरीली या नकली शराब की आशंका समाप्त हो गई। हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके से मिला चिकन के नमूनों को एफसीएल लैब मुरादाबाद भेजने का निर्णय लिया है, ताकि विस्तृत और अंतिम जांच कराई जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

चिकन या शराब का कांबिनेशन तो नहीं कारण अस्पताल में भर्ती एक पीड़ित ने बताया कि पार्टी के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा पैक किया हुआ चिकन लाया गया था। पीड़ित के अनुसार, जैसे ही उसने चिकन का एक टुकड़ा खाया, उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और उसे दौरा पड़ गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि पीड़ित चिकन लाने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं कर सका, जिससे पूरे मामले में रहस्य और बढ़ गया।