Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsup youth dies at liquor party 3 other boys drinking with him suffer serious health scare
यूपी: शराब पार्टी में युवक की मौत से हड़कंप, साथ में पी रहे 3 और लोगों की हालत बिगड़ी

यूपी: शराब पार्टी में युवक की मौत से हड़कंप, साथ में पी रहे 3 और लोगों की हालत बिगड़ी

संक्षेप:

गुरुवार देर रात बिजनौर में अपने प्रतिष्ठान पर नौशाद के साथ कामरान, अफसर और चंदप्रकाश शराब पी रहे थे। अचानक उनकी हालत बिगड़ गई, जिसमें नौशाद की मौत हो गई। अन्य तीनों की हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है।

Jan 30, 2026 08:23 pm ISTAjay Singh संवाददाता, नजीबाबाद/बिजनौर
share Share
Follow Us on

यूपी के बिजनौर के नजीबाबाद में गुरुवार देर रात शराब पार्टी के दौरान एक युवक की मौत के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। साथ में शराब पी रहे तीन अन्य युवकों की हालत भी बिगड़ गई थी, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं शराब की जांच का नमूना मानक के अनुरूप मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। जिसके चलते विसरा पिर्जव कर लिया गया है। पुलिस मौत के कारण को लेकर असमंजस में है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गुरुवार देर रात नजीबाबाद के रेलवे स्टेशन रोड स्थित अपने प्रतिष्ठान पर नौशाद के साथ कामरान, अफसर और चंदप्रकाश शराब पी रहे थे। अचानक उनकी हालत बिगड़ गई, जिसमें नौशाद की मौत हो गई। अन्य तीनों की हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना पर सीओ नितेश प्रताप, पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, एसपी सिटी कृष्ण गोपाल सिंह, एटीएम शैलेंद्र सिंह और नायब तहसीलदार अमित कुमार मौके पर पहुंचे. पुलिस, आबकारी विभाग और फॉरेंसिक टीम ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया।

ये भी पढ़ें:CM योगी ने बढ़ाए मंत्रियों के वित्तीय अधिकार, 50 करोड़ तक खुद दे सकेंगे मंजूरी

मौके से शराब और बीयर की बोतलें बरामद की गईं, साथ ही खाने-पीने की सामग्री को भी कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने मौके से बरामद शराब, बीयर को जांच के लिए मेरठ लैब भेजा था। लैब रिपोर्ट में शराब में मिश्रण की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है, जिससे जहरीली या नकली शराब की आशंका समाप्त हो गई। हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके से मिला चिकन के नमूनों को एफसीएल लैब मुरादाबाद भेजने का निर्णय लिया है, ताकि विस्तृत और अंतिम जांच कराई जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

चिकन या शराब का कांबिनेशन तो नहीं कारण

अस्पताल में भर्ती एक पीड़ित ने बताया कि पार्टी के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा पैक किया हुआ चिकन लाया गया था। पीड़ित के अनुसार, जैसे ही उसने चिकन का एक टुकड़ा खाया, उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और उसे दौरा पड़ गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि पीड़ित चिकन लाने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं कर सका, जिससे पूरे मामले में रहस्य और बढ़ गया।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार ने इस शहर के 43 हजार घरों को दी बड़ी राहत, 721 करोड़ की योजना मंजूर

क्या बोले अधिकारी

सीओ नजीबाबाद नितेश प्रताप ने कहा कि मौके पर मिली शराब का नमूना जांच के लिए भेजा गया था। जिसमें मिथाइल अल्कोहल निर्धारित मात्रा में पाया गया। इसके साथ ही मौके पर मिले चिकन के भी नमूने को जांच के लिए मुरादाबाद भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके लिए विसरा को सुरक्षित रखा गया है। कई बिन्दुओं पर जांच की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |