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NCR की तर्ज पर SCR; लखनऊ से सटे जिलों तक पहुंचेगी मेट्रो, 29 परियोजनाओं पर मंथन

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश में दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ और आसपास के छह जिलों को मिलाकर बनने वाले 'स्टेट कैपिटल रीजन' (SCR) के एकीकृत विकास को लेकर शासन ने बड़ी योजना तैयार की है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में इस क्षेत्र के लिए 29 बड़ी परियोजनाओं पर मंथन किया गया।

NCR की तर्ज पर SCR; लखनऊ से सटे जिलों तक पहुंचेगी मेट्रो, 29 परियोजनाओं पर मंथन

दिल्ली राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर की तर्ज पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों को मिलाकर बनने वाले एससीआर को एकीकृत विकास मॉडल से जोड़ने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। बुधवार को लोक भवन में मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन (यूपीएससीआर) की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली को मिलाकर लगभग 26 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इस रीजन के लिए 29 बड़ी परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं। परियोजना में विस्तारित मेट्रो नेटवर्क को भी शामिल किया गया है। बैठक में एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि पूरे क्षेत्र के लिए जीआईएस आधारित क्षेत्रीय महायोजना तैयार की जा रही है।

बदल जाएगी कनेक्टिविटी

यूपीएससीआर के तहत सबसे अधिक जोर परिवहन और कनेक्टिविटी नेटवर्क को आधुनिक बनाने पर दिया गया है। इसके अंतर्गत “राज्य राजधानी माला” के रूप में रीजनल रोड नेटवर्क विकसित करने की योजना है, जिससे छहों जिलों के बीच तेज आवागमन संभव हो सकेगा।

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गांवों तक पहुंचेंगी शहरी सुविधाएं, रुकेगा पलायन

मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने बैठक में निर्देश दिए कि चिन्हित सभी परियोजनाओं पर संबंधित विभागों से जल्द अभिमत प्राप्त कर विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन बनने से न केवल निवेश और व्यवसाय बढ़ेंगे, बल्कि गांवों तक शहरी सुविधाएं पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। हाईस्पीड कनेक्टिविटी विकसित होने से लोगों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और बेहतर जीवन सुविधाएं मिल सकेंगी, जिससे बड़े शहरों की ओर पलायन भी कम होगा।

लॉजिस्टिक पार्क और फूड पार्क से बढ़ेगा निवेश

बैठक में अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली परियोजनाओं पर भी विशेष फोकस रहा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक पार्क, फूड पार्क और लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे आधारित कॉरिडोर ओरिएंटेड डेवलपमेंट जैसी योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, उद्योगों को आधुनिक ढांचा उपलब्ध कराना और क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना है।

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राजधानी में विकसित होंगे मेट्रो के 10 नए कॉरिडोर

वहीं, भविष्य की यातायात जरूरतों को देखते हुए राजधानी में नए मेट्रो कॉरिडोर विकसित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। शासन ने लखनऊ में प्रस्तावित मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (एएआर) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत राजधानी में मेट्रो के 10 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। करीब 150 किलोमीटर लम्बे ये कॉरिडोर शहर के सभी प्रमुख इलाकों के साथ नए विकसित क्षेत्रों को भी जोड़ेंगे।

यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन को यह निर्देश

शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-7 ने यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) को निर्देश दिया है कि वह प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोरों की एएआर तथा डीपीआर रिपोर्ट तैयार करें। इस परियोजना पर विकसित भारत 2047 के तहत काम होगा। यूपीएमआरसी ने 13 जनवरी 2026 को शासन को पत्र भेजकर वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन की मांग शासन से की थी। जिसके बाद शासन ने प्रस्ताव पर विचार कर अनुमति प्रदान कर दी है। शासन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित योजना में कुल 10 नए मेट्रो कॉरिडोर होंगे। एयरपोर्ट, आईआईएम, चारबाग, इंदिरा नगर, जानकीपुरम, मोहनलालगंज, बंथरा और बाराबंकी रोड जैसे क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा।

चरणबद्ध होगा विस्तार

इन सभी कॉरिडोरों पर 2047 तक चरणबद्ध तरीके से काम किए जाने की योजना है। आने वाले वर्षों में डीपीआर, फंडिंग और निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक इससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और शहर का सार्वजनिक परिवहन और मजबूत बनेगा।

कॉरिडोर का नाम और लम्बाई

कल्ली पश्चिम से आईआईएम कॉरिडोर 45 किमी

राजाजीपुरम से आईआईएम कॉरिडोर 18.42 किमी

चारबाग से कल्ली पश्चिम कॉरिडोर 13 किमी

इंदिरा नगर से सीजी सिटी कॉरिडोर 7.7 किमी

इंदिरा नगर से अनोरा कला कॉरिडोर 9.27 किमी

सीसीएस एयरपोर्ट से बंथरा कॉरिडोर 11 किमी

मुंशीपुलिया से जानकीपुरम कॉरिडोर 6.29 किमी

सीजी सिटी से एयरपोर्ट कॉरिडोर 19.8 किमी

कल्ली पश्चिम से मोहनलालगंज कॉरिडोर 06 किमी

अनोरा कला से बाराबंकी कॉरिडोर 14 किमी

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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