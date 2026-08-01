एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए यूपी के मेडिकल कॉलेजों में बनेंगे एक्सीलेंस सेंटर, ये होंगी सुविधाएं
यूपी में एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए 6 मेडिकल कॉलेजों में एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। सरकार ने व्यापक सहायता और पुनर्वास नीति लागू करते हुए मजबूत सुरक्षा दी है। इसमें 10 लाख तक क्षतिपूर्ति, मुफ्त इलाज, आवास और शिक्षा की गारंटी, बहुचरणीय सर्जरी से पुनर्वास तक की व्यवस्था होगी।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए व्यापक सहायता और पुनर्वास नीति लागू करते हुए उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आर्थिक सहायता का मजबूत सुरक्षा कवच देने का फैसला किया है। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के तहत एसिड अटैक पीड़िताओं को न केवल त्वरित आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उनके संपूर्ण उपचार, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन की भी व्यवस्था की जाएगी। इनके लिए प्रदेश के छह मेडिकल कालेजों को सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा।
10 लाख रुपये तक मिलेगी क्षतिपूर्ति
नई नीति के अनुसार एसिड अटैक पीड़िताओं को अधिकतम 10 लाख रुपये तक की क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। घटना के बाद तत्काल राहत के रूप में एक लाख रुपये का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा, जबकि शेष राशि तीन माह के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी।
मुफ्त इलाज की सुविधा
इन्हें संपूर्ण चिकित्सीय उपचार निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें बहुचरणीय सर्जरी, प्लास्टिक एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, नेत्र चिकित्सा, त्वचा प्रत्यारोपण, पोस्ट सर्जरी फिजियोथेरेपी और पुनर्वास सेवाएं शामिल होंगी। उपचार का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी।
प्राधिकरणों में आवास आवंटन के लिए आरक्षण
एसिड अटैक पीड़िताओं को विकास प्राधिकरणों और आवासीय योजनाओं में भूखंड आवंटन में आरक्षण दिया जाएगा। इन्हें सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण में शामिल किया जाएगा। एक प्रतिशत का आरक्षण इन्हें भी मिलेगा। मुख्य सचिव के आदेश के बाद आवास विभाग के संयुक्त सचिव गिरीश चन्द्र मिश्र ने 15 जुलाई को इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिया है।
शिक्षा, आवास में भी राहत
सरकार ने एसिड अटैक पीड़िताओं को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र पीड़िताओं को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास की सुविधा दी जाएगी।
ये मेडिकल कॉलेज होंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
सरकार की घोषणा के अनुसार प्रथम चरण में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू), लखनऊ, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर, लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज, मेरठ, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झांसी तथा एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा को एसिड अटैक पीड़िताओं के उपचार के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इन संस्थानों में पहले से स्थापित बर्न यूनिटों को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर विशेष उपचार केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां बर्न और एसिड इंजरी के इलाज की सभी स्वीकृत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। एसिड अटैक पीड़िताओं को इन एक्सीलेंस सेंटर में इलाज से लेकर अन्य सारी सुविधाएं आसानी से मिल पाएंगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें