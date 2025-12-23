योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला- वाराणसी में 75 एकड़ में बनेगा वस्त्र एवं परिधान पार्क

संक्षेप: वाराणसी के रमना में 75 एकड़ में संत कबीर के नाम पर वस्त्र एवं परिधान पार्क की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।इसकी स्थापना के बाद वाराणसी के बुनकरों को सबसे ज्यादा लाभ होगा।

वाराणसी के रमना में 75 एकड़ में संत कबीर के नाम पर वस्त्र एवं परिधान पार्क की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।इसकी स्थापना के बाद वाराणसी के बुनकरों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। साथ ही वाराणसी में वस्त्र उद्योग के क्लस्टर को भी इस पार्क की स्थापना से बढ़ावा मिलेगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री राकेश सचान ने बताया कि इस पार्क की स्थापना का प्रयास काफी समय से किया जा रहा था। वाराणसी के बुनकरों व वस्त्र कारोबारियों के लिए यह पार्क मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग को 75 एकड़ भूमि हस्तांतरित की जाएगी।

प्रधानमंत्री मित्र पार्क योजना के तहत स्थापित होने वाले इस वस्त्र एवं परिधान पार्क में उद्यमियों को एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, रंगाई. छपाई व प्रसंस्करण के कार्य करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही बुनकरों व उनके बच्चों को आधुनिक तकनीक से काम करने के लिए एनआइएफटी से प्रशिक्षण की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। इस पार्क को सौर ऊर्जा से संचालित किए जाने की योजना है।

काशी-विंध्य विकास प्राधिकरण बनेगा राज्य सरकार ने पूर्वांचल के विकास के लिए काशी-विंध्य क्षेत्र के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए अब क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसमें सात जिले वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।