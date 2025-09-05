UP Yamuna Water level Increase Floods in Agra Mathura Aligarh Red Alert in cities Villages Submerged यमुना के उफान से आगरा-मथुरा-अलीगढ़ में बाढ़; गांव डूब रहे, शहरों में भी रेड अलर्ट जारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यमुना के उफान से आगरा-मथुरा-अलीगढ़ में बाढ़; गांव डूब रहे, शहरों में भी रेड अलर्ट जारी

आगरा में यमुना खतरे के निशान के करीब पहुुंच गई है। गुरुवार को रात आठ बजे तक यमुना 497.4 फुट पर बह रही थी। इसमें गोकुल से 1.11 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा गया है। इसके अलावा ओखला से भी 2.44 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा।

Srishti Kunj Fri, 5 Sep 2025 07:39 AM
आगरा में यमुना खतरे के निशान के करीब पहुुंच गई है। गुरुवार को रात आठ बजे तक यमुना 497.4 फुट पर बह रही थी। इसमें गोकुल से 1.11 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा गया है। इसके अलावा ओखला से भी 2.44 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। इसके चलते यमुना पीक डेंजर प्वाइंट 499 फुट से ऊपर पहुंच जाएगी। जलस्तर बढ़ने से ताज के पीछे पार्क डूब गया है। पर्यटकों को ताज के पीछे झांकने की इजाजत नहीं है।

इंच-इंच चढ़ रही यमुना अब शहर की ओर

मथुरा में यमुना भी खतरे के निशान से 58 सेंटीमीटर ऊपर 166.58 मीटर पर बह रही है। वृंदावन का परिक्रमा मार्ग पूरी तरह डूब गया है। प्रशासन ने उस पर लोगों को जाने से बचने को कहा है। यमुना में गोकुल से 1.15 लाख क्यूसेक और ओखला से 2.44 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे हालात और भयावह होंगे। वहीं, कासगंज में गंगा खतरे के निशान से 22 सेमी ऊपर बह रही है।

कछला पुल पर इस समय उसका स्तर 162.620 मीटर है। नरौरा से गंगा में 1.81 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा गया है। पटियाली के आसपास के गांव पहले ही बाढ़ में डूबे हुए हैं। यमुना की जलवृद्धि ने गुरुवार से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। 24 घंटे में यमुना के जलस्तर में हुई 18 सेंटीमीटर की वृद्धि ने तटीय बाशिंदों की नींद उड़ा दी।

टप्पल के गांवों को 24 घंटे भारी… रेड अलर्ट जारी

हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के बाद यमुना नदी उफान पर है। अलीगढ़ में खैर के टप्पल क्षेत्र के एक दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हजारों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है और किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। टप्पल में यमुना का जल स्तर बढ़ने के बाद से ग्रामीण घरों में कैद हैं। प्रशासन द्वारा बनाई गई बाढ़ चौक खाली पड़ी हैं। उनके ग्रामीणों के लिए कोई इंतजाम नहीं है।

ग्रामीण बाढ़ के पानी में तैर कर घर की जरूरतों के सामान जुटा रहे हैं। गुरुवार को एनडीआरएफ की टीम ने स्टीमर की सहायता से बाढ़ ग्रस्त इलाकों का भ्रमण किया। पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह ने ग्रामीणों से बात की। बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। क्षति का आंकलन करने के लिए भी टीमों को निर्देशित किया जा चुका है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ ही राहत सामिग्री भी पहुंचाई जा रही है।

