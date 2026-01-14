यमुना एक्सप्रेसवे पर किया ये काम तो फास्टटैग से कटेगा चालान, कैमरों की संख्या बढ़ेगी

संक्षेप: एक्सप्रेस-वे, हाईवे पर अब ओवर स्पीड में वाहन चलाने का चालान टोल टैक्स के साथ ही फास्टटैग के जरिए कट जाएगा। जी हां, यमुना एक्सप्रेस-वे व अन्य हाईवे पर हादसों में कमी लाने के लिए एडीजी जोन ने इस संबंध में निर्देश दिए है।

एडीजी जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में यमुना एक्सप्रेस-वे पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के लिए बीते दिनों बैठक का आयोजन किया गया। जीएम यीडा द्वारा एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए की गयी कार्यवाही एवं वाहन स्वामियों को दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रेजेंटेशन दिया गया।

एडीजी जोन ने कहा कि यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी फॉग स्टडी आईआईटी दिल्ली के माध्यम से फॉग पीरिएड में ही शीघ्र करवा ले। सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सामूहिक बीमा खुलवाने पर विचार किया जा सकता है। वहीं वाहन के ओवर स्पीडिंग सम्बन्धी चालान की कटौती फास्ट टैग से प्रावधानित किया जाए। ऐसा प्रावधान किया जाए कि बिना भुगतान किये कोई बस/वाहन अगला टोल पार न कर सके।

एक्सप्रेस-वे पर ट्रॉमा सेंटर बनेगा ट्रामा सेंटर एडीजी जोन ने कहा कि एक्सप्रेस-वे पर ट्रामा सेंटर बनवाया जाए। वहीं बल्देव पर कट बनाने पर विचार किया जाए, जिससे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करायी जा सके। एक्सप्रेस-वे पर दुर्घनाग्रस्त व जब्त वाहनों को सुरक्षित खड़ा करने के लिए यार्ड का प्रावधान किया जाए। एक्सप्रेस-वे पर सीसीटीवी कैमरे और अधिक लगवाये जाने की आवश्यकता है। पीआरवी/एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन व गश्ती वाहनों को खड़ा करने के लिए सुरक्षित स्थान एक्सप्रेस-वे पर उपलब्ध कराया जाये।