एआई बनी शिनाख्त में मददगार, एक्सप्रेस-वे पर कंबल में लिपटी मिली थी खून से सनी लाश
यमुना एक्सप्रेस वे पर कंबल में लपेटकर फेंकी गई लाश दिल्ली की सोनाली की हो सकती है। एआई की मदद से पुलिस ने पहले फोटो तैयार की। उसके बाद सोशल मीडिया पर उसे सर्च किया। दिल्ली की सोनाली से चेहरा मैच कर गया। पुलिस की एक टीम दिल्ली रवाना की गई है।
यमुना एक्सप्रेस वे पर कंबल में लपेटकर फेंकी गई लाश दिल्ली की सोनाली की हो सकती है। एआई की मदद से पुलिस ने पहले फोटो तैयार की। उसके बाद सोशल मीडिया पर उसे सर्च किया। दिल्ली की सोनाली से चेहरा मैच कर गया। पुलिस की एक टीम दिल्ली रवाना की गई है। जिस प्रोफाइल से पुलिस शव की पहचान कर रही है, वह युवती मूलत: मध्य प्रदेश की निवासी बताई जा रही है। पुलिस सर्विलांस की मदद से मोबाइल नंबर का भी पता लगा रही है।
खंदौली टोल प्लाजा से करीब दो किलोमीटर आगे ग्राम सौरई के पास कंबल में लिपटा हुआ एक युवती का शव मिला था। गले और चेहरे पर चोट के निशान थे। हाथ पर सनी और आरएस लिखा हुआ था। डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि लाश का फोटो वायरल करना संभव नहीं था। चेहरे पर खून लगा था। पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पहले फोटो तैयार किया। उस फोटो को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च किया।
फोटो सोनाली नाम की युवती से मैच हुआ। उससे संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। इससे यह आशंका प्रबल हो गई कि शव सोनाली का हो सकता है। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खंगाले। सिर्फ इतना और पता चला कि सोनाली मूलत: मध्य प्रदेश की निवासी थी। पुलिस की टीम दिल्ली भेजी गई है। सोनाली का घर तलाशा जा रहा है। दिल्ली में घर मिलने के बाद ही आगे की जानकारी मिल सकेगी। पुलिस का अंदाजा सही निकला तो वारदात जल्द खुल सकती है।
अभी तक की जांच से तो यही लग रहा है कि शव सोनाली का ही था। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पिछले 24 घंटे से बंद पड़े हुए हैं। उनसे कोई मैसेज नहीं किया गया है। उन्हें ओपन भी नहीं किया गया है। इसलिए पुलिस का शक और गहरा रहा है।
978 गाड़ियों का डेटा खंगाल रही पुलिस
यमुना एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने 978 गाड़ियों को चिन्हित किया है। उनका डेटा भी खंगाला जा रहा है। ये गाड़ियां दिल्ली से आईं और दिल्ली की तरफ ही वापस गई थीं। किस गाड़ी में कौन था, यह सीसीटीवी से देखा जा रहा है। गाड़ियों को सीसीटीवी फुटेज से शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। ऐप की मदद से सभी के मालिकों की जानकारी निकाली जा रही है। इस काम के लिए एक टीम को अलग से लगाया गया है।
