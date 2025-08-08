UP Women will be able to travel free in buses from today on Rakshabandhan leaves of drivers and conductors cancelled रक्षाबंधन पर यूपी में महिलाएं आज से बस में फ्री यात्रा कर सकेंगी, ड्राइवर-कंडक्टरों की छुट्टियां कैंसिल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Women will be able to travel free in buses from today on Rakshabandhan leaves of drivers and conductors cancelled

रक्षाबंधन पर यूपी में महिलाएं आज से बस में फ्री यात्रा कर सकेंगी, ड्राइवर-कंडक्टरों की छुट्टियां कैंसिल

रक्षाबंधन पर यूपी में महिलाएं आज से 12 अगस्त रात 12 बजे तक बस में फ्री यात्रा कर सकेंगी। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी ने बताया कि ड्राइवरों और कंडक्टरों की 12 अगस्त तक की छुट्टियां कैंसिल कर दी गईं हैं।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 08:40 AM
share Share
Follow Us on
रक्षाबंधन पर यूपी में महिलाएं आज से बस में फ्री यात्रा कर सकेंगी, ड्राइवर-कंडक्टरों की छुट्टियां कैंसिल

यूपी परिवहन निगम की बसों से महिलाएं शुक्रवार की सुबह से रविवार की रात 12 बजे तक फ्री यात्रा कर सकेंगी। लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी ने बताया कि ड्राइवरों और कंडक्टरों की 12 अगस्त तक की छुट्टियां कैंसिल कर दी गईं हैं। जिससे कि शत-प्रतिशत बसों का संचालन किया जा सके। वहीं ट्रेनों में भी मारामारी की स्थिति है। शुक्रवार शाम जाने वाली ट्रेनों से बड़ी संख्या में यात्री रवाना होगा।

क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर और इटावा बस स्टेशनों पर यात्रियों की उपलब्धता अधिक रहती है। ऐसे में बस स्टेशनों का रक्षाबंधन के पर्व पर बसों की संचालन व्यवस्था को दुरूस्त रखें। बेहतर काम करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

ट्रेनें फुल, बसों का ही सहारा

रक्षाबंधन पर इस बार आवाजाही ज्यादा है। दिल्ली, मुंबई से आने वाली ट्रेनों तीन दिन पहले से ही टिकट मिलने बंद हो गए हैं। वहीं लखनऊ से पूर्वांचल और बिहार जाने वाली ट्रेनें भी फुल हैं। वेटिंग कम होने से यात्रियों को अब जनरल कोच में घुसने की जद्दोजहद करनी होगी। वहीं रेलवे प्रशासन ने निर्देश दिया है कि स्टेशनों पर सुरक्षा के पर्याप्त उपाय हों।

ये भी पढ़ें:यूपी में भारी बारिश का रेड अलर्ट, इस जिले में भी स्कूल बंद, डीएम का आदेश

यात्रियों की सुविधा के लिए तैयारी की गई

- प्रत्येक बस स्टेशन पर एक हेल्प डेस्क बनाई गई है।

- यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए 986 बसों का डिपोवार आवंटन किया गया है। इसके अलावा 50 बसों को रिजर्व में रखा गया है।

- क्षेत्रीय कार्यालय में शुक्रवार सुबह आठ बजे से 10 अगस्त रात 12 बजे तक कंट्रोल रूप (8726005808) की स्थापना की गई है।

- क्षेत्र के प्रमुख बस स्टेशनों पर अधिकारियों की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है।

- लखनऊ क्षेत्र में उपलब्ध 02 प्रवर्तन वाहनों में से एक अवध बस स्टेशन कमता में तैनात रहेगी। दूसरी लखनऊ-रायबरेली और लखनऊ-कानपुर रोड पर चेकिंग करेगी।

Up News UP News Today UP Roadways
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |