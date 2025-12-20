Hindustan Hindi News
यूपी में सर्दी और कोहरे का कहर, गोरखपुर में 14 साल का टूटा रिकॉर्ड; इन जिलों में रेड अलर्ट जारी

यूपी में सर्दी और कोहरे का कहर, गोरखपुर में 14 साल का टूटा रिकॉर्ड; इन जिलों में रेड अलर्ट जारी

संक्षेप:

यूपी में सर्द हवाएं और कोहरा सितम ढा रहा है। ऊपरी वायु मंडल में हवाओं के बदले रुख के कारण मैदानी इलाकों में शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने शनिवार को भी 50 से अधिक जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

Dec 20, 2025 07:38 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
यूपी में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। वायुमंडल में बनी 'व्युत्क्रम परत' (इनवर्जन लेयर) और 'प्रति-चक्रवात' की स्थिति से सूरज की तपिश धरती तक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे दिन के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। गोरखपुर में शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यह पिछले 14 साल में दिन का सबसे कम तापमान रहा। वहीं ,रात का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा। कोहरे के नजरिए से शनिवार को गोरखपुर समेत यूपी के 50 जिलों के लिए घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 40 शहरों में कोल्ड डे यानी शनिवार को बेहद सर्द दिन रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है।

सर्द हवाएं और कोहरा सितम ढा रहा है। आलम यह है कि शुक्रवार को गोरखपुर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान शिमला और नैनीताल जैसे पहाड़ी इलाकों से भी कम रहा। उधर, ऊपरी वायु मंडल में हवाओं के बदले रुख के कारण मैदानी इलाकों में शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं निचले वायुमंडल में आ रही है। जिसके कारण घना से अत्यंत घना कोहरा भी छाया हुआ है। शनिवार को भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है।

मौसम विशेषज्ञ केसी पांडेय के मुताबिक करीब 7000 मीटर की ऊंचाई पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है। तेज रफ्तार से आ रही पछुआ हवा व विपरीत दिशा से आ रही पूरवा के टकराने से एंटी साइक्लोन का निर्माण हुआ है। इसकी वजह से ठंडी हवाएं तेजी से निचले वायुमंडल में आ रही हैं। इसका प्रभाव समूचे पूर्वी यूपी पर दिख रहा है। शुक्रवार को मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था। तड़के से ही आसमान में घना कोहरा छाया रहा। सुबह 5.30 बजे विजिबिलिटी शून्य के करीब रहीं। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को पूर्वी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में रेड अलर्ट रहेगा। नेपाल की तराई से लेकर बिहार के आसपास के सभी इलाकों में अत्यंत घने कोहरे का प्रकोप छाया रहेगा।

इन जिलों में रेड अलर्ट

कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, वाराणसी, संत रविवास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बरेली, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में अत्यधिक घना कोहरा रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
