यूपी मे बारिश के सीजन में भी सताती रहेगी गर्मी, विज्ञानियों ने बताया कैसा रहेगा इस महीने मौसम
यूपी मे बारिश के सीजन में गर्मी सताती रहगी। इस सीजन मानसून की देरी और कमजोर विक्षोभ का असर दिखाई देगी। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण बादल बन रहे हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून की धीमी रफ्तार से बारिश देरी से हो सकती है।
UP News: उत्तर प्रदेश में बारिश के सीजन के बावजूद इस साल गर्मी सताती रहेगी। सामान्य से कम बारिश का अनुमान और बारिश के बीच लंबे अंतराल से ऐसा होने के आसार हैं। इस बीच गर्मी के साथ उमस खासा परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सीजन दक्षिण-पश्चिम मानसून की बारिश 90 फीसदी तक रहने का अनुमान है। यह सामान्य से कम की श्रेणी में आती है। साथ ही पश्चिमी उप्र में बारिश का वितरण भी असमान रहने के आसार हैं। केरल से उठा मानसून भी कमजोर हो चला है। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ की ताकत में भी कमी आई है। इन बदलावों का असर बारिश पर पड़ेगा। इस बार मानसून के दौरान भी कई स्थानों पर एक-दो दिनों की तेज बारिश हो सकती है।
अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण बादल बनेंगे। लेकिन इसके बाद लंबे समय तक शुष्क और उमस भरा मौसम रह सकता है। ऐसे हालातों में बादल छाए रहने के बावजूद तापमान सामान्य से अधिक महसूस होगा। रात का पारा भी ऊपर बना रह सकता है। बारिश के बाद बढ़ने वाली नमी के कारण उमस और बैचेनी भरे मौसम का एहसास होने के आसार हैं।
25 जून के बाद ही तेज बारिश
जहां तक मानसूनी या तेज बारिश की बात है तो वह 25 जून के बाद ही संभव है। जबकि एक जुलाई से कुछ अच्छी बारिश हिस्से में आ सकती हैं। बीते साल भी मानसून का मिजाज यही रहा था। तब 28 जून से बारिश की शुरूआत हुई थी। इसके बाद कई भारी बारिश भी शहर के हिस्से में आईं।
10 के बाद हीटवेव की वापसी
मौसम विभाग के मुताबिक भीषण गर्मी की वापसी होने जा रही है। 10 जून के बाद तापमान तेजी से बढ़ेगा। 11 जून को पहली हीटवेव के आसार हैं। इस दौरान दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक हो सकता है। बाद में तापमान बारिश के मुताबिक धीरे-धीरे कम हो सकता है।
ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज
8-12 जून: आंधी, गरज-चमक, बौछार
आठ से 13 जून के बीच गरज और चमक के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर 40-60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दिन का पारा 38 से 42 डिग्री के बीच रहेगा। लू कम चलेगी लेकिन उमस में बढ़ोत्तरी हो सकती है।
13-17 जून: प्री-मानसून, पारे में गिरावट
12 जून के आसपास नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका असर हिमालयी क्षेत्रों के साथ पश्चिमी उप्र तक पहुंच सकता है। इससे बादल बढ़ेंगे और कई जिलों में प्री-मानूसन बारिश हो सकती है। इससे हल्की राहत मिलेगी। दिन का पारा 3-5 डिग्री तक गिर सकता है।
18-22 जून:- मानसून दे सकता है दस्तक
मानसून की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए इस बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तर भारत की ओर बढ़ सकता है। पश्चिमी उप्र के साथ दिल्ली-एनसीआर में मानसूनी गतिविधियां शुरू होने की संभावनाएं हैं। बादल, गरज-चमक के साथ कई दौर की बारिश देखने को मिल सकती है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।