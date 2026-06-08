यूपी मे बारिश के सीजन में भी सताती रहेगी गर्मी, विज्ञानियों ने बताया कैसा रहेगा इस महीने मौसम

यूपी मे बारिश के सीजन में गर्मी सताती रहगी। इस सीजन मानसून की देरी और कमजोर विक्षोभ का असर दिखाई देगी। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण बादल बन रहे हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून की धीमी रफ्तार से बारिश देरी से हो सकती है।

UP News: उत्तर प्रदेश में बारिश के सीजन के बावजूद इस साल गर्मी सताती रहेगी। सामान्य से कम बारिश का अनुमान और बारिश के बीच लंबे अंतराल से ऐसा होने के आसार हैं। इस बीच गर्मी के साथ उमस खासा परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सीजन दक्षिण-पश्चिम मानसून की बारिश 90 फीसदी तक रहने का अनुमान है। यह सामान्य से कम की श्रेणी में आती है। साथ ही पश्चिमी उप्र में बारिश का वितरण भी असमान रहने के आसार हैं। केरल से उठा मानसून भी कमजोर हो चला है। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ की ताकत में भी कमी आई है। इन बदलावों का असर बारिश पर पड़ेगा। इस बार मानसून के दौरान भी कई स्थानों पर एक-दो दिनों की तेज बारिश हो सकती है।

अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण बादल बनेंगे। लेकिन इसके बाद लंबे समय तक शुष्क और उमस भरा मौसम रह सकता है। ऐसे हालातों में बादल छाए रहने के बावजूद तापमान सामान्य से अधिक महसूस होगा। रात का पारा भी ऊपर बना रह सकता है। बारिश के बाद बढ़ने वाली नमी के कारण उमस और बैचेनी भरे मौसम का एहसास होने के आसार हैं।

25 जून के बाद ही तेज बारिश जहां तक मानसूनी या तेज बारिश की बात है तो वह 25 जून के बाद ही संभव है। जबकि एक जुलाई से कुछ अच्छी बारिश हिस्से में आ सकती हैं। बीते साल भी मानसून का मिजाज यही रहा था। तब 28 जून से बारिश की शुरूआत हुई थी। इसके बाद कई भारी बारिश भी शहर के हिस्से में आईं।

10 के बाद हीटवेव की वापसी मौसम विभाग के मुताबिक भीषण गर्मी की वापसी होने जा रही है। 10 जून के बाद तापमान तेजी से बढ़ेगा। 11 जून को पहली हीटवेव के आसार हैं। इस दौरान दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक हो सकता है। बाद में तापमान बारिश के मुताबिक धीरे-धीरे कम हो सकता है।

ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज 8-12 जून: आंधी, गरज-चमक, बौछार आठ से 13 जून के बीच गरज और चमक के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर 40-60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दिन का पारा 38 से 42 डिग्री के बीच रहेगा। लू कम चलेगी लेकिन उमस में बढ़ोत्तरी हो सकती है।

13-17 जून: प्री-मानसून, पारे में गिरावट 12 जून के आसपास नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका असर हिमालयी क्षेत्रों के साथ पश्चिमी उप्र तक पहुंच सकता है। इससे बादल बढ़ेंगे और कई जिलों में प्री-मानूसन बारिश हो सकती है। इससे हल्की राहत मिलेगी। दिन का पारा 3-5 डिग्री तक गिर सकता है।