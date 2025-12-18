UP Weather: यूपी के 6 शहरों में दृश्यता शून्य; भीषण सर्दी और घने कोहरे का अलर्ट

संक्षेप: UP Weather: उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। बुलंदशहर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जबकि छह शहरों में दृश्यता शून्य दर्ज की गई। घना कोहरा दुर्घटना का कारण भी बन रहा है। भीषण सर्दी ओर घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में सूरज की रोशनी बेअसर रही, जिसके कारण दिन के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, बुलंदशहर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जबकि छह शहरों में दृश्यता शून्य दर्ज की गई। घना कोहरा दुर्घटना का कारण भी बन रहा है। भीषण सर्दी ओर घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कौशाम्बी में एक छात्रा की कोहरे की वजह से हुई दुर्घटना में मौत हो गई।

प्रदेश में आज 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। रात के समय सबसे अधिक ठंड बुलंदशहर में रही, जहां पारा गिरकर 7.0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार बुलंदशहर के अलावा लखीमपुर खीरी में 8.0, बाराबंकी में 8.5, अयोध्या में 9.0, गोरखपुर में 9.2, हरदोई में 9.5, इटावा में 9.6, सुलतानपुर में 9.6, आजमगढ़ में 9.6, झांसी में 9.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। इसके अतिरिक्त मुरादाबाद, चुर्क, बस्ती और आगरा ताज में न्यूनतम तापमान ठीक 10.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

दिन में भी कांपा वाराणसी दिन के समय सबसे कम तापमान वाराणसी एयरपोर्ट पर दर्ज हुआ, जो मात्र 13.8 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 9.9 डिग्री सेल्सियस कम है।

छह शहरों में दृश्यता शून्य पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अत्यंत घना कोहरा छाया रहा। छह स्थानों पर दृश्यता शून्य मीटर दर्ज की गई, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई। आगरा एयरफोर्स, बरेली एयरफोर्स, कुशीनगर एयरपोर्ट, प्रयागराज एयरफोर्स, गोरखपुर एयरफोर्स और कानपुर एयरफोर्स केन्द्र पर दृश्यता शून्य दर्ज की गई। वहीं, कम दृश्यता वाले अन्य शहरों में बलिया 10 मीटर, बहराइच में 20 मीटर, फतेहगढ़ और हरदोई में 30 मीटर तथा अलीगढ़ में 40 मीटर दृश्यता रही। मुरादाबाद, बस्ती, आजमगढ़, फुरसतगंज, अयोध्या और वाराणसी एयरपोर्ट पर भी केवल 50 मीटर की दृश्यता रिकॉर्ड की गई।

मेरठ में सर्द हवाओं का पहरा वेस्ट यूपी में बुधवार शाम छह बजे से शुरू हुआ कोहरा गुरुवार दोपहर बाद साफ हुआ। बुलंदशहर पूरे दिन वाहनों को लाइट जलानी पड़ी। लगातार 18 घंटे तक छाए घने कोहरे से दिन में कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी। कोहरे के साथ प्रदूषित हवा ने स्थितियां और खराब की। मेरठ में एक्यूआई 245 दर्ज हुआ। मेरठ में गुरुवार इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड हुआ। दिसंबर में पहली बार पारा अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा है। न्यूनतम तापमान अलग-अगल जिलों में 8 से 10 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 22 दिसंबर तक मेरठ सहित वेस्ट यूपी में अत्यधित घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी के आसार हैं। दिन में शीतलहर और सर्द दिन जैसी स्थितियां बन सकती हैं।

कौशाम्बी में 9.6 डिग्री गिरा पारा, कोहरे से हादसे में छात्रा की मौत संगमनगरी में इस ठंड में पहली बार पूरे दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। भीषण ठंड को देखते हुए डीएम के आदेश पर स्कूलों का संचालन सुबह 10 से तीन बजे तक करने के आदेश दिए गए हैं। दिनभर घना कोहरा छाया रहने के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई 273 दर्ज किया गया जो कि सामान्य तौर पर 50 के नीचे होना चाहिए। वहीं कौशाम्बी में घने कोहरे के बीच गुरुवार सुबह महेवाघाट थाना क्षेत्र के बैरागीपुर चौराहे पर तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल से स्कूल जा रही कक्षा नौ की छात्रा को कुचल दिया। हादसे में मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

कानपुर में 24 साल बाद इतना सर्द दिन कानपुर में करीब 24 साल बाद इतना सर्द दिन रहा। आईएमडी के अनुसार अधिकतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके पहले 2004 के दिसम्बर में पारा नीचे आया था जो 15.6 था। इससे भी कम तापमान 1991 में 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।