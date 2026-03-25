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UP Weather: रामनवमी पर बदलेगा यूपी का मौसम, मार्च में इन तारीखों पर बारिश का अलर्ट

Mar 25, 2026 09:02 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, कानपुर
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मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 26 और 28 मार्च को आने वाले दोनों विक्षोभ अधिक सशक्त हैं। 27 मार्च को अन्य राज्यों के अतिरिक्त यूपी में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वेस्ट यूपी पर विक्षोभों का व्यापक असर पड़ेगा। 28 को छोड़ शेष 29 से 31 मार्च तक वेस्ट यूपी  में यलो अलर्ट घोषित किया है।

UP Weather: रामनवमी पर बदलेगा यूपी का मौसम, मार्च में इन तारीखों पर बारिश का अलर्ट

UP Weather: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव के संकेत हैं। 26 मार्च को दुर्गा अष्टमी है और 27 मार्च को रामनवमी का पर्व। मौसम विज्ञानियों के अनुसार 31 मार्च तक आने वाले दो नए पश्चिमी विक्षोभों से व्यापक वर्षा की संभावना है। 26, 27 और 29 से 31 मार्च तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो सकती है। दोनों ही विक्षोभों के सशक्त होने की संभावना है। मार्च के बाद अप्रैल में भी पश्चिमी विक्षोभ जारी रहने वाले हैं।

विक्षोभ के कारण कानपुर में 20 मार्च को अधिकतम तापमान 12.2 डिग्री गिरकर 22.4 डिग्री सेल्सियस हो गया था। इससे पहले 19 मार्च को दिन का पारा 34.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। 20 मार्च के बाद से लगातार दिन के तापमान में वृद्धि हो रही है। बुधवार को दिन का पारा 33.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। यह सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। रात का पारा बुधवार को 16 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है। 22 मार्च को न्यूनतम पारा 13.7 डिग्री सेल्सियस रहा था। इसके बाद से यह लगातार बढ़ रहा है। विक्षोभ के असर के कारण दिन का पारा आगे घट सकता है लेकिन रात का तापमान बादलों के कारण बढ़ेगा।

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वेस्ट यूपी के लिए यलो अलर्ट

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 26 और 28 मार्च को आने वाले दोनों विक्षोभ अधिक सशक्त हैं। इससे 27 मार्च को अन्य राज्यों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर विक्षोभों का व्यापक असर पड़ेगा। 28 को छोड़ शेष 29 से 31 मार्च तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश का यलो अलर्ट घोषित किया है।

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इसका दायरा बढ़ भी सकता है। मार्च माह में दर्जनभर से अधिक पश्चिमी विक्षोभ आए हैं। आगे अप्रैल में भी इनके आने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इनकी तीव्रता अब कम हो जाएगी और आवृत्ति भी कम होगी। पर अपवाद स्वरूप कुछ विक्षोभ अधिक सशक्त भी हो सकते हैं। इन दिनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ओर से लगातार सशक्त विक्षोभ आ रहे हैं।

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हवा की रफ्तार भी 10-12 किमी प्रति घंटा बनी हुई है। इसमें ठंडक भी है। रात में विशेषकर मौसम काफी अच्छा बना हुआ है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कृषि मौसम तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि फिलहाल 26 और 27 मार्च को कानपुर में बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। विक्षोभ सशक्त हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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