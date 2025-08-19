UP Weather : यूपी में बदलेगा मौसम, फिर भारी बारिश के आसार, गिरेगा पारा
UP Rain : उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग ने 22 से 23 तारीख के आसपास लखनऊ समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश का आसार जताया है। इस दौरान पारा भी गिरेगा।
यूपी में फिर मौसम बदलेगा। मौसम विभाग की ओर से फिर भारी बारिश की उम्मीद जताई है। हालांकि पश्चिमी तराई इलाकों में कहीं कहीं अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 22 से 23 तारीख के आसपास लखनऊ समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश का आसार है। ऐसे में तापमान नीचे आएगा।
मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल बादलों की आवाजाही रहेगी। इस दौरान कुछ एक इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की फुहार पड़ सकती है। मौजूदा समय मॉनसून की ट्रफ लाइन यूपी से खिसक कर दक्षिण की ओर है। बंगाल की खाड़ी में निम्नदाब की स्थिति कमजोर पड़ रही है। यह कमजोर होने के साथ उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। फिलहाल यह यूपी और उत्तर भारत की ओर से नम हवाओं को अपनी ओर खींच रहा है। जब निम्नदाब 20 तारीख के बाद कमजोर पड़ते हुए आगे बढ़ेगा तो मॉनसून की ट्रफ लाइन वापस यूपी की ओर आएगी। साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है। ऐसे में मॉनसूनी हवाओं को बंगाल की खाड़ी से आ रही पुरवा और अरब सागर से आ रही नम हवा की मदद मिलेगी। यह स्थिति कई जिलों में बहुत भारी बारिश तक करा सकती है। लखनऊ में इसका असर 22 अगस्त तक दिखना शुरू होगा।
लखनऊ में उमस लोगों को ज्यादा परेशान कर रही
हवा में हल्की ठंडक लेकिन उमस की वजह से पसीना नहीं रुक रहा था। बाहर निकलो तो धूप और बेहाल कर रही थी। तीन-चार दिनों से बारिश न होने की वजह से गर्मी ने फिर सताना शुरू कर दिया है। अधिकतम तापमान 34.5 रहा जो कि सामान्य से 1.6 डिग्री ज्यादा था। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक 27 दर्ज किया गया। हवा में नमी की अधिकता ज्यादा है जोकि 85 फीसदी तक रही। ऐसे में उमस लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है। दिन का तापमान चढ़ने से कूलर और पंखे इस गर्मी से राहत देने में नाकाफी साबित हो रहे हैं।