UP Weather: पलटेगा मौसम, कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी; वेस्ट यूपी में इस दिन हो सकती है बारिश

संक्षेप:

15 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं घना से अत्यंत घना कोहरा होने की संभावना है। वहीं पूर्वी यूपी में भी कहीं-कहीं घना कोहरा हो सकता है। लखनऊ और आसपास के इलाकों में रात में धुंध छाने और सुबह में छिछला कोहरा और बाद में आसमान साफ रहने की उम्मीद है।

Jan 14, 2026 11:38 pm IST
UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। पूर्वी यूपी के जिन जिलों में पिछले दो-तीन दिन से दिन के वक्त थोड़ी धूप खिल रही है वहां फिर घना कोहरा हो सकता है। मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान जारी करते हुए कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं घना से अत्यंत घना कोहरा होने की संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं-कहीं घना कोहरा हो सकता है। लखनऊ और आसपास के इलाकों में रात में धुंध छाने और सुबह में छिछला कोहरा और बाद में आसमान साफ रहने की संभावना है। वहीं 18-20 जनवरी को संभावित बारिश वेस्ट यूपी का मौसम बदल देगी।

शीतलहर से कांपा मेरठ, प्रदेश में दूसरी सबसे ठंडी रात

रात में पाला, सुबह घना कोहरा और शीतलहर से बुधवार को मेरठ का दिन कांप उठा। धूप निकलने के बावजूद मेरठ में दिन के तापमान में 3.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। मेरठ में मंगलवार की रात प्रदेश में दूसरे सबसे ठंडी जबकि बुधवार तीसरा सबसे ठंडा रिकॉर्ड हुआ। सर्द दिन की स्थितियों से जूझते मेरठ में अभी 24 घंटे तक यही हालात बने रहने के आसार हैं। कल से पाले और शीतलहर से राहत की उम्मीद है, लेकिन वेस्ट यूपी में कोहरे एवं प्रदूषण की मार बढ़ने जा रही है। दक्षिणी-पूर्वी हवाओं से सुबह के वक्त घना कोहरा छा सकता है जबकि हवा की गुणवत्ता अत्यधिक खराब श्रेणी में पहुंचने के आसार हैं।

वेस्ट यूपी का मौसम बदलने जा रही है पहली बारिश

18-20 जनवरी को संभावित बारिश वेस्ट यूपी का मौसम बदलने जा रही है। आज देर रात से हवाओं का रुख बदलकर दक्षिणी-पूर्वी होने से वेस्ट यूपी में शीतलहर और पाले पर ब्रेक लगने के आसार हैं। 20-21 जनवरी तक रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। मेरठ में तीन महीने से बारिश नहीं हो पाई है। ऐसे में संभावित बारिश से ना केवल तीन महीने का सूखा खत्म होगा बल्कि प्रदूषण एवं कोहरा भी धुल जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ और इसके 20-21 जनवरी तक मैदानों पर असर के चलते कड़ाके की सर्दी से राहत की उम्मीद है, लेकिन 23 जनवरी को बसंत पचंमी के बाद मैदानों में फिर से कड़ाके की सर्दी का दौर लौट सकता है। मौसम विभाग के अनुसार चार से पांच दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर बारिश और व्यापक बर्फबारी के आसार हैं। पहाड़ों पर लगभग दो महीने बाद सीजन की सबसे अच्छी बर्फबारी होने जा रही है। 22 जनवरी के बाद हवाओं का रुख बदलेगा और उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलेंगी। बर्फबारी के बाद मैदानों में आने वाली ये बर्फीली हवाएं फिर से दिन-रात के तापमान गिराएंगी। इससे फिर से सुबह के वक्त घने कोहरे, रात में पाला और कड़ाके की सर्दी का असर शुरू होगा। जनवरी के आखिर तक यह सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है।

सुबह जारी रहेगा कोहरे का दौर

मौसम विभाग के अनुसार मेरठ सहित वेस्ट यूपी में अगले कुछ दिनों में हवाओं का रुख बदलने से कोहरे का असर बढ़ने के आसार हैं। नमी का स्तर बढ़ने से यह और घना हो सकता है। हालांकि दिन में मौसम साफ रहेगा। कल से दिन में कुछ हिस्सों में बादल छा सकते हैं। कल से रात के तापमान में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी का क्रम शुरू होने की उम्मीद है।

पूर्वी यूपी में शुक्रवार से छा सकता है घना कोहरा

गोरखपुर में महानगर में बुधवार को मौसम सुहाना रहा। न्यूनतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस का इजाफा और अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को मौसम सामान्य रहेगा। लेकिन शुक्रवार से मौसम का मिजाज बदल जाएगा। पूर्वी यूपी में शुक्रवार से घना कोहरा छा जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण शुक्रवार से मंगलवार तक मौसम का रंग पूरी तरह बदल जाएगा। मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार से रविवार तक आरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि सोमवार और मंगलवार को येलो अलर्ट लागू होगा।

बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक था। रात का न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हल्की धूप खिलने से शहरवासियों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन ठंड का असर बरकरार रहा। सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा, जिससे आवागमन में मामूली परेशानी हुई।

मौसम विशेषज्ञ केसी पाण्डेय ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय हो रहा है। इसका असर पूर्वांचल पर भी पड़ेगा। गुरुवार की शाम से कोहरा गहराने लगेगा। दृश्यता घटकर 50 मीटर तक रह सकती है। शुक्रवार से रविवार तक आरेंज अलर्ट के दौरान घना कोहरा और ठंड बढ़ेगी। अधिकतम तापमान 15-18 डिग्री और न्यूनतम 5-7 डिग्री के बीच रहेगा। सोमवार-मंगलवार को येलो अलर्ट में कोहरा हल्का होगा।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
