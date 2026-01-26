Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Weather will change again, with rain and hailstorms; strong wind alert also issued
UP Weather: यूपी में फिर बदलेगा मौसम, बारिश के साथ ओलावृष्टि; तेज हवाओं का भी अलर्ट जारी

UP Weather: यूपी में फिर बदलेगा मौसम, बारिश के साथ ओलावृष्टि; तेज हवाओं का भी अलर्ट जारी

संक्षेप:

UP Weather: यूपी में फिर मौसम बदलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 27 और 28 जनवरी को पूरे प्रदेश में व्यापक वर्षा के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है।

Jan 26, 2026 08:03 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश में गणतंत्र दिवस की गुनगुनी धूप के बाद अब मौसम फिर से करवट लेने वाला है। एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 27 और 28 जनवरी को पूरे प्रदेश में व्यापक वर्षा के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार मंगलवार सुबह से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक वर्षा का दौर शुरू होगा। इस दौरान कहीं-कहीं 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और वज्रपात व ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है। वहीं, मंगलवार शाम तक यह विक्षोभ प्रदेश के मध्यवर्ती हिस्सों (लखनऊ मंडल) तक पहुंचेगा और बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में झमाझम बारिश होगी।

तापमान में उतार-चढ़ाव का खेल

मौसम विभाग के अनुसार, बादलों की आवाजाही के कारण 27-28 जनवरी के दौरान न्यूनतम तापमान में 3-5°डिग्री की त्वरित वृद्धि होगी, जिससे रात की ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके बाद, 29 से 31 जनवरी के बीच पारा फिर से 3-5°डिग्री नीचे गिरेगा, जिससे कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वापसी होगी।

ये भी पढ़ें:बृजभूषण शरण सिंह इस सीट से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव 2029; दिए संकेत

मुजफ्फरनगर, आगरा और बरेली में रात रही सर्द

पिछले 24 घंटों के अनुसार प्रदेश में आज सबसे कम तापमान मुजफ्फरनगर (5.1) और बरेली व आगरा (5.6°डिग्री सेल्सियस) में दर्ज किया गया। इसके अलावा लखनऊ समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया। दिन में भी गलन भरी पछुआ हवा धूप पर भारी पड़ी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today UP Weather अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |