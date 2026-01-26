UP Weather: यूपी में फिर बदलेगा मौसम, बारिश के साथ ओलावृष्टि; तेज हवाओं का भी अलर्ट जारी
UP Weather: यूपी में फिर मौसम बदलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 27 और 28 जनवरी को पूरे प्रदेश में व्यापक वर्षा के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है।
उत्तर प्रदेश में गणतंत्र दिवस की गुनगुनी धूप के बाद अब मौसम फिर से करवट लेने वाला है। एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 27 और 28 जनवरी को पूरे प्रदेश में व्यापक वर्षा के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं।
अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार मंगलवार सुबह से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक वर्षा का दौर शुरू होगा। इस दौरान कहीं-कहीं 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और वज्रपात व ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है। वहीं, मंगलवार शाम तक यह विक्षोभ प्रदेश के मध्यवर्ती हिस्सों (लखनऊ मंडल) तक पहुंचेगा और बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में झमाझम बारिश होगी।
तापमान में उतार-चढ़ाव का खेल
मौसम विभाग के अनुसार, बादलों की आवाजाही के कारण 27-28 जनवरी के दौरान न्यूनतम तापमान में 3-5°डिग्री की त्वरित वृद्धि होगी, जिससे रात की ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके बाद, 29 से 31 जनवरी के बीच पारा फिर से 3-5°डिग्री नीचे गिरेगा, जिससे कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वापसी होगी।
मुजफ्फरनगर, आगरा और बरेली में रात रही सर्द
पिछले 24 घंटों के अनुसार प्रदेश में आज सबसे कम तापमान मुजफ्फरनगर (5.1) और बरेली व आगरा (5.6°डिग्री सेल्सियस) में दर्ज किया गया। इसके अलावा लखनऊ समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया। दिन में भी गलन भरी पछुआ हवा धूप पर भारी पड़ी।