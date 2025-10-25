Hindustan Hindi News
UP Weather: यूपी में फिर बदलेगा मौसम, 29-30 अक्टूबर को बारिश के आसार

संक्षेप: यूपी में मौसम फिर बदलने वाला है। 29 और 30 अक्तूबर को हल्की फुहारें पड़ने का पूर्वानुमान है। राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में कहीं-कहीं छिटपुट वर्षा हो सकती है। दक्षिणी-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में हवा के निम्नदाब का क्षेत्र बना है। यह धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। 

Sat, 25 Oct 2025 07:18 AMAjay Singh संवाददाता, लखनऊ/ मेरठ
UP Weather Update: यूपी में अक्टूबर महीने के अंत में एक बार फिर मौसम में बदलाव के संकेत हैं। इससे राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में कहीं-कहीं छिटपुट वर्षा हो सकती है। दक्षिणी-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में हवा के निम्नदाब का क्षेत्र बना है। यह धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। साथ ही नमी से ताकत लेते हुए 27 की सुबह तक दक्षिण-पश्चिम एवं संलग्न पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। 29 और 30 अक्तूबर को हल्की फुहारें पड़ने का पूर्वानुमान है। मौसम मुख्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार मौसम तंत्र के पूर्ण विकसित होने और समय निकट आने पर स्थितियां और स्पष्ट होंगी।

तीन डिग्री तक गिर सकता है तापमान

28 अक्तूबर तक मौसम शुष्क बने रहने की सम्भावना है। सतही हवाओं के उत्तरी-पूर्वी होने के साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट के क्रम जारी रहेगा। ऐसे में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक गिर सकता है।

मेरठ सबसे प्रदूषित

13 दिनों से हवा की शून्य रफ्तार और दीपावली पर आतिशबाजी से निकले धुएं का असर मेरठ में कम नहीं हो रहा। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन मेरठ, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज हुआ। गुरुवार को मेरठ का एक्यूआई तीन सौ था, जबकि शुक्रवार को यह 290 दर्ज हुआ। एक्यूआई में गिरावट के बावजूद मेरठ में हवा की गुणवत्ता में अन्य शहरों की तुलना में व्यापक सुधार नहीं हो सका। देश के सर्वाधिक पांच प्रदूषित शहरों में भी मेरठ पांचवें नंबर पर रहा। मेरठ में गंगानगर, जयभीम नगर और पल्लवपुरम केंद्रों पर प्रदूषक खराब से अत्यधिक खराब श्रेणी में बने हुए हैं।

शुक्रवार को धुंध की चादर, आंखों में जलन

प्रदूषण की मार के बीच शुक्रवार सुबह मेरठ सहित आसपास के हिस्सों में धुंध की चादर तन गई। गुरुवार रात के तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। तापमान में गिरावट, शांत हवा और प्रदूषकों की मौजूदगी से धुंध की स्थिति बन गईं। इससे आंखों में जलन महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सुबह के वक्त धुंध जैसी स्थितियां जारी रहने के आसार हैं। रात में तापमान में गिरावट से धुंध की चादर और मोटी हो सकती है।

