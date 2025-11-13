Hindustan Hindi News
UP Weather: Western winds coming from mountains have increased speed, what will weather be like for next four-five days
UP Weather: पहाड़ों से आ रही पश्चिमी हवा ने बढ़ाई गति, अगले चार-पांच दिन कैसा रहेगा मौसम?

UP Weather: पहाड़ों से आ रही पश्चिमी हवा ने बढ़ाई गति, अगले चार-पांच दिन कैसा रहेगा मौसम?

Thu, 13 Nov 2025 12:44 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
पिछले 24 घंटों के दौरान पहाड़ों से होकर आ रही उत्तर पश्चिमी हवा की गति बढ़ गई है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में सुबह के समय तापमान में गिरावट के बाद वापस ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो गई है। सुबह टहलने निकलने वालों को सर्द हवा ने सर्दी का एहसास कराया। दो पहिया वालों के लिए विंड शीटर नाकाफी लगा। न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 1.4 नीचे रहा। यही तापमान एक दिन पहले भी सुबह पांच बजे दर्ज किया गया था लेकिन अब काफी देर तक इसी बिंदु पर टिक रहा है। यही वजह थी जो कि सुबह सर्दी लगी। अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार अभी चार-पांच दिन तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री की गिरावट और हो सकती है।

अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में सबसे अधिक गिरावट सूर्योदय से ठीक पहले होती है। ऐसे में उसी समय न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। दिन चढ़ने के साथ तापमान ऊपर उठता है।

मौसम विभाग के अनुसार हाल ही में उच्च हिमालयी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बर्फबारी हुई है। मौजूदा समय हवा का रुख उत्तर पश्चिमी है। बर्फीली चोटियों से हो कर आ रही सर्द पछुआ पारा गिरा रही है। पारा कुछ स्थानों पर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ सकता है। आसमान साफ होने से विकिरणीय शीतलन हो रहा है।

इटावा के बाद कानपुर की रात फिर सबसे सर्द

कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। इटावा के बाद कानपुर की रात प्रदेश में फिर सबसे सर्द रही। न्यूनतम पारा 10 डिग्री रहा जो सामान्य से चार डिग्री कम है। इटावा में न्यूनतम पारा 08.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार तक रातें इतनी ही सर्द बनी रहेंगी। 24 नवंबर को माह का दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है।

देश में केवल तमिलनाडु और केरल को छोड़कर अब कहीं बारिश नहीं हो रही है। 14 नवंबर तक यहां भी बारिश रुक जाएगी। यदि बंगाल की खाड़ी में कोई नया डिप्रेशन नहीं बनता है तो बारिश की संभावनाएं फिलहाल समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ हावी हो सकते हैं। नवंबर माह में अब तक केवल एक विक्षोभ ही आया है।

नवंबर में न्यूनतम पारा 10 डिग्री या इससे कम पांचवीं बार रहा है। इस माह अब तक का सबसे कम तापमान 09 डिग्री तक गया है। बुधवार को तेज धूप खिली। अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस रहा। यह मंगलवार के मुकाबले कम है। इसके बावजूद सर्दी का अहसास दिन में भी बना रहा। इसकी बड़ी वजह उत्तर पश्चिमी तेज हवाएं रहीं।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की मानें तो प्रदेश के पूर्वी जिलों में अब सर्दी बढ़ेगी। अभी तक यहां तापमान में अधिक गिरावट नहीं आई है पर 02 से 03 डिग्री तक पारा गिर सकता है। इससे पश्चिमी यूपी के साथ पूर्वी यूपी में भी सर्दी बढ़ेगी।

बंदर गुड़ और हिरण खाएंगे लहसुन, पक्षी दाल पीएंगे

सर्दी का मौसम शुरू होते ही प्राणि उद्यान में वन्यजीवों के रहन-सहन और खानपान में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई। इस बार नवाब अली शाह प्राणि उद्यान में ठंडक के मद्देनजर खाने का मेन्यू बदला गया है। जहां वन्यजीवों के बाड़े में हीटर लगाए जाएंगे। वहीं बंदरों को गुड़, हिरण को लहसुन और पक्षियों को दाल देंगे। गर्म कपड़े और प्रोटीन भी दिया जाएगा।

प्राणि उद्यान की निदेशक डॉ. अदिति सिंह ने बताया कि मौसम तेजी से बदल रहा है। ठंडक को देखते हुए वन्यजीवों के लिए गर्म कपड़े और बाड़े में हीटर लगाने सहित खानपान में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है।

शाकाहारी जानवरों के लिए बाड़ों में घास की छत और पुआल बिछाया जाएगा। पानी में रहने वाले जानवरों के लिए हर दिन पानी बदलने और कुछ जानवरों को ठंडे मौसम में अंदर रखने की भी व्यवस्था की जा रही है। हीटर और कंबल शेर, बाघ, अन्य जानवरों के बाड़ों में लगाया जाएगा।