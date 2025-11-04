UP Weather : यूपी में पश्चिमी हवाओं से सर्द हुआ मौसम, सुबह धुंध और कोहरा ; बारिश के आसार

संक्षेप: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उथल-पुथल अभी खत्म नहीं हुई है। इससे नमी लगातार बनी हुई है। पश्चिमी हवाएं चलने से सर्द हवाएं भी मैदानों में आने लगी हैं। इनकी रफ्तार भी बढ़ गई है। धूल-धुएं के भारी कणों के कारण वे नीचे बने हुए हैं। इस कारण धुंध बढ़ने लगी है।

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में मौसम बदल रहा है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलने से सुबह की शुरुआत फिलहाल धुंध और कोहरे से होगी। मंगलवार की सुबह भी ऐसी ही रही। सोमवार को प्रदेश के कुछ जिलों में दोपहर तक धुंध और कोहरा बना रहा। कानपुर में रात में सर्द हवाओं के चलते तापमान करीब दो डिग्री गिरकर 19.6 से 17.8 डिग्री पर आ गया। यह इस महीने का सबसे कम न्यूनमत पारा है। मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ के पहाड़ों तक पहुंचने की संभावना है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अभी भी उथल-पुथल खत्म नहीं हुई है। इससे नमी लगातार बनी हुई है। पश्चिमी हवाएं चलने से सर्द हवाएं भी मैदानों में आने लगी हैं। इनकी रफ्तार भी बढ़ गई है। धूल-धुएं के भारी कणों के कारण वे नीचे बने हुए हैं। इस कारण धुंध बढ़ने लगी है। जलाशयों के आसपास कोहरे की स्थिति बनी हुई है।

सुबह के वक्त प्रदूषण में भी कमी आई है। सोमवार को दोपहर तक धुंध छाई रही। धूप बेहद हल्की रही, लेकिन दोपहर बाद जब हवा की गति बढ़ी तो धुंध खत्म हो गई। इसके बाद तेज धूप खिली। इससे दिन का तापमान 30.4 से बढ़कर 31.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह सामान्य से कम है। सीएसए के मौसम विभाग के अनुसार पांच नवंबर तक स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है।