UP Weather: वाराणसी-गोरखपुर समेत कई जिलों में आज से बारिश, तेज हवाएं भी चलेंगी; अलर्ट जारी
यूपी में आज सेकई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। दो नए विक्षोभों के कारण पूरे प्रदेश में पॉकेट क्लाउड रहेंगे जो 31 मार्च तक कहीं न कहीं बरसते रहेंगे। इसे लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है।
UP Weather: यूपी में आज से कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कहीं-कहीं यह बूंदाबांदी तक सीमित रहेगी। दो नए विक्षोभों के कारण पूरे प्रदेश में पॉकेट क्लाउड रहेंगे जो 31 मार्च तक कहीं न कहीं बरसते रहेंगे। साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगे। इसे लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है।
बुधवार की रात पाकिस्तान की ओर से आने वाले पहले विक्षोभ ने दस्तक दे दी। परिणामस्वरूप कुछ जगहों पर गुरुवार सुबह गरज चमक के साथ बारिश हुई। इसका प्रभाव शुक्रवार को कई राज्यों तक पहुंच जाएगा। अलग-अलग कारणों से उत्तर पश्चिमी व पूर्वी भागों में बारिश की संभावना 31 मार्च तक बनी रहेगी। दूसरा नया विक्षोभ 28 मार्च की रात में आएगा। यह मध्य पाकिस्तान की ओर से आएगा। इसका दायरा भी व्यापक होगा। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो यहां 26 से 31 मार्च (28 मार्च को छोड़कर) पॉकेट बादलों की आवाजाही अधिक रहेगी। इससे पॉकेट रेन की संभावना है। पूरे प्रदेश में यही स्थिति रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश संभव है।
इन राज्यों में भी बारिश
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, विक्षोभों का असर बिहार, पश्चिमी यूपी समेत पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व अन्य राज्यों में अधिक पड़ेगा। कानपुर में पॉकेट क्लाउड से बूंदाबांदी की संभावना है लेकिन पॉकेट क्लॉउड होने से कभी भी कहीं भी बारिश हो सकती है।
यूपी के इन जिलों में यलो अलर्ट
यूपी के सहारनपुर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, बस्ती, अंबेडकरनगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और प्रयागराज समेत आसपास के अन्य जिलों में झमाझम बारिश की संभावना है। साथ ही 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। इसे लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है।
36 डिग्री तक पहुंचा कानपुर का पारा
गुरुवार को कानपुर का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री से बढ़कर 36 डिग्री सेल्सियस हो गया। पिछले 24 घंटों में 2.1 डिग्री की वृद्धि हुई। यह सीजन का सर्वाधिक तापमान है। 20 मार्च को अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस हो गया था। इसके बाद से लगातार बढ़ते हुए यह 36 डिग्री पर आ गया जो सामान्य से 5.5 डिग्री अधिक है। इसके विपरीत न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई। बादलों के छटने से दिन का पारा चढ़ा तो रात का गिर गया। तापमान 16 से 15 डिग्री पर आ गया। हवा की रफ्तार में भी वृद्धि दर्ज की गई। यह अधिकतम 12 किमी प्रति घंटा तक पहुंची। अधिकतम तापमान में वृद्धि से अधिकतम नमी 78 और न्यूनतम 21 फीसदी तक पहुंच गई।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें